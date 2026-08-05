FT: Производство ракет оказалось под угрозой в Британии из-за упадка химпрома

Tекст: Мария Иванова

Сокращение мощностей британской химической отрасли ставит под удар выпуск стратегически товаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

«Передовая химическая промышленность Великобритании переживает стремительный упадок, что потенциально может иметь серьезные последствия для способности страны производить ракеты, лекарства и другие стратегически важные продукты», – отмечается в исследовании Имперского колледжа Лондона.

До недавнего времени Соединенное Королевство успешно конкурировало на мировом рынке специальных химикатов для аэрокосмической, фармацевтической и автомобильной сфер. Однако в период с 2020 по 2025 год темпы закрытия профильных предприятий в стране выросли в два раза. Сильнее всего пострадал сектор высококачественной продукции для передовых технологий.

Причиной масштабного кризиса стали высокие затраты на электроэнергию, устаревание заводов, ослабление цепочек поставок и жесткая конкуренция с Китаем. За пять лет вклад отрасли в британскую экономику рухнул на 70%, а объемы производства снизились почти на 40%.

Закрытие фабрик усиливает зависимость Лондона от иностранных поставщиков и угрожает военной автономии страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания полностью потеряла собственную химическую промышленность.

Британские оборонные предприятия массово переносят свой бизнес в США.

Лондон и Варшава подписали соглашение о совместном производстве ракет.