В Индонезии сообщили о подготовке долгосрочного контракта на нефть России

Правительство Индонезии работает над долгосрочным соглашением об импорте нефти из России. Лахадалия подтвердил, что поставки уже начались, передает РИА «Новости».
«Первая партия уже прибыла. Вторая находится в пути. В дальнейшем мы заключим долгосрочный контракт», – приводит слова министра агентство ANTARA.
Он уточнил, что закупками занимается правительство через Центр испытаний нефти и нефтепродуктов (Lemigas), а не государственная компания Pertamina.
Политик подчеркнул суверенное право государства самостоятельно распределять энергоресурсы внутри страны. По его словам, Индонезия проводит независимую внешнюю политику и не потерпит вмешательства других стран в вопросы обеспечения своей энергетической безопасности.
В настоящее время Джакарта нуждается в дополнительных объемах сырья для поддержания запасов топлива. Министр добавил, что страна продолжит закупать нефть у любых поставщиков, если это соответствует действующему законодательству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индонезийское государственное агентство Lemigas заключило контракт на импорт российской нефти.
В мае министр энергетики Бахлил Лахадалия анонсировал скорое начало первых поставок топлива.
В апреле Джакарта договорилась о закупке 150 млн баррелей сырья по специальной цене.