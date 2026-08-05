В Индонезии сообщили о подготовке долгосрочного контракта на нефть России

Индонезия сообщила о подготовке долгосрочного контракта на российскую нефть

Tекст: Дарья Григоренко

Правительство Индонезии работает над долгосрочным соглашением об импорте нефти из России. Лахадалия подтвердил, что поставки уже начались, передает РИА «Новости».

«Первая партия уже прибыла. Вторая находится в пути. В дальнейшем мы заключим долгосрочный контракт», – приводит слова министра агентство ANTARA.

Он уточнил, что закупками занимается правительство через Центр испытаний нефти и нефтепродуктов (Lemigas), а не государственная компания Pertamina.

Политик подчеркнул суверенное право государства самостоятельно распределять энергоресурсы внутри страны. По его словам, Индонезия проводит независимую внешнюю политику и не потерпит вмешательства других стран в вопросы обеспечения своей энергетической безопасности.

В настоящее время Джакарта нуждается в дополнительных объемах сырья для поддержания запасов топлива. Министр добавил, что страна продолжит закупать нефть у любых поставщиков, если это соответствует действующему законодательству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индонезийское государственное агентство Lemigas заключило контракт на импорт российской нефти.

В мае министр энергетики Бахлил Лахадалия анонсировал скорое начало первых поставок топлива.

В апреле Джакарта договорилась о закупке 150 млн баррелей сырья по специальной цене.