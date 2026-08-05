Евросоюз прекратил предоставлять убежище военнообязанным гражданам Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Теперь без такого подтверждения защита данной категории граждан не предоставляется, передает РИА «Новости».

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Евросоюза, временная защита «предоставляется только тем лицам, которые выполняют свои воинские обязанности на Украине и при необходимости представляют подтверждение этого». Новое требование применяется задним числом с 31 июля 2026 года.

Новые правила не распространяются на украинцев, которые уже пользовались временной защитой в одной из стран ЕС до 30 июля 2026 года и непрерывно сохраняют этот статус. Совет ЕС пояснил, что изменение связано с необходимостью учитывать меняющиеся оборонные потребности Украины.

Подтверждением выполнения воинских обязанностей может служить штамп о законном выезде с территории Украины либо официальный документ, подтверждающий освобождение от службы. Бремя доказывания полностью возлагается на заявителя.

Решением Совета ЕС режим временной защиты для украинских беженцев также продлен еще на один год, до 4 марта 2028 года. Этот механизм был впервые введен Евросоюзом в марте 2022 года.

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