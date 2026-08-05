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    5 августа 2026, 13:30 • Новости дня

    Разгонный блок ракеты SpaceX упал на Луну

    Разгонный блок ракеты SpaceX упал на Луну
    @ Gwendolyn Kurzen/U.S Space/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Четырехтонный разгонный блок американской ракеты Falcon 9, запущенной в 2025 году, упал на поверхность естественного спутника Земли, сообщили СМИ.

    Как пишет Би-би-си, столкновение космического объекта с лунной поверхностью ожидалось около 8.35 по московскому времени в среду. Официального подтверждения инцидента пока нет, так как ни один спутник не находился в удобной позиции для фиксации контакта. Отследить подобные события с Земли без специального оборудования крайне сложно, передает ТАСС.

    Ученые рассчитывают подтвердить факт падения позже, сравнив снимки поверхности до и после предполагаемого удара. По прогнозам НАСА, на месте падения должен образоваться кратер диаметром 18 метров и глубиной 3,6 метра. Скорость объекта в момент удара оценивалась в 8,7 тыс. километров в час.

    Американское космическое ведомство подчеркивает, что событие не угрожает Земле. Его научная ценность состоит в возможности дополнительного изучения лунного грунта. В агентстве отметили: «Солнечная активность и гравитация стали причиной падения объекта на естественный спутник Земли». Луна регулярно подвергается ударам метеоров, сопоставимых по энергии с этим инцидентом, примерно каждые шесть дней.

    Верхняя ступень ракеты Falcon 9 вывела на лунную орбиту посадочный модуль Blue Ghost 1 в прошлом году. Позже астрономы-любители вычислили вероятность ее падения на Луну. Сейчас на лунной поверхности находится около трех тысяч объектов искусственного происхождения общей массой 190 тонн, первым из которых стала советская станция «Луна-2» в 1959 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года американский посадочный модуль Blue Ghost совершил успешную посадку на лунную поверхность.

    В мае этого года космическое агентство США заключило многомиллионные контракты на строительство инфраструктуры на спутнике Земли.

    Историк космонавтики Александр Железняков назвал технически реализуемыми планы компании SpaceX по первой беспилотной посадке корабля на Луну в 2027 году.

    5 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Defence Security Asia: Индия решила не закупать российские Су-57Э
    Defence Security Asia: Индия решила не закупать российские Су-57Э
    @ Объединенная авиастроительная корпорация/rostec.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нью-Дели принял окончательное решение не приобретать российские истребители пятого поколения Су-57Э, сделав ставку на модернизацию уже имеющегося парка боевой авиации, заявил представитель индийского минобороны Раджеш Кумар Сингх.

    Индия не планирует закупать российские истребители пятого поколения Су-57Э, передает «Военное обозрение» со ссылкой на Defence Security Asia.

    По словам Сингха, Нью-Дели не рассматривает закупку самолетов «Сухого», включая упомянутые Су-57Э. Вместо приобретения новых истребителей пятого поколения индийские военные сосредоточат усилия на обновлении существующего авиапарка.

    Основной акцент будет сделан на модернизации истребителей Су-30МКИ, которые в настоящее время производятся на территории Индии по российской лицензии.

    Эту программу в министерстве обороны страны считают одной из наиболее успешных в истории национальной военной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл Су-57 лучшим истребителем в мире.

    В прошлом году Рособоронэкспорт заявлял о готовности индийских заводов к быстрому запуску производства Су-57Э.

    Также в прошлом году правительство Индии отказалось от идеи покупки американских истребителей F-35.

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    5 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    В США заявили о невиданной силе ударов армии России

    Аналитик Макговерн: Российские войска начали атаковать с ранее невиданной мощью

    В США заявили о невиданной силе ударов армии России
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы ускорили продвижение в Донбассе на фоне масштабных атак и истощения систем противовоздушной обороны противника, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российские войска начали атаковать с ранее невиданной мощью.

    «Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше», – отметил эксперт в эфире YouTube-канала.

    Он добавил, что украинская сторона испытывает острую нехватку систем противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot. По словам Макговерна, российская авиация в скором времени получит полное господство в воздухе, передает РИА «Новости».

    Аналитик подчеркнул отсутствие необходимости применения ядерного оружия, поскольку темпы спецоперации на Украине стремительно растут. Для полного контроля над регионом осталось освободить всего два крупных города.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Бакшеевка в Харьковской области. Военные продолжили уничтожать логистические центры, места производства беспилотников и пункты дислокации наемников. Потери противника за сутки составили более 1435 человек, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий и пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки.

    Ранее российская армия нанесла массированные удары по логистическим центрам украинских войск.

    Эксперты охарактеризовали недавнюю атаку на объекты ВПК в Киеве как один из самых мощных баллистических ударов.

    Вооруженные силы России сформировали позиции для начала освобождения Славянска и Краматорска.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 19:44 • Новости дня
    Путин подписал закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на пять лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Документ был разработан депутатами партии «Единая Россия».

    Продление программы позволит гражданам и дальше в упрощенном порядке оформлять в собственность гаражи, построенные до конца 2004 года, а также земельные участки под ними, сообщает сайт «Единой России». После регистрации владельцы смогут легально совершать сделки купли-продажи, мены и дарения, передавать имущество по наследству и полноценно распоряжаться им.

    Для оформления права собственности достаточно подать заявление в органы местного самоуправления и предоставить документы, подтверждающие право на гараж. Воспользоваться механизмом могут не только нынешние владельцы, но и их наследники, а также граждане, купившие такие гаражи.

    По данным авторов инициативы, за время действия гаражной амнистии в упрощенном порядке было зарегистрировано более 700 тыс. объектов недвижимости.

    Авторами закона выступили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ранее председатель партии Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме рассмотреть и принять законопроект в приоритетном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» в феврале внесла в Госдуму законопроект о продлении сроков упрощенной регистрации гаражей. Правительство России весной одобрило данную инициативу из-за ее высокой востребованности среди граждан.

    Депутаты Госдумы в июле окончательно приняли этот документ.

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    4 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    В ООН отреагировали на атаку дрона ВСУ по пляжу в Геленджике
    В ООН отреагировали на атаку дрона ВСУ по пляжу в Геленджике
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека, говоря об атаке на пляж в Геленджике, заявили о необходимости сделать все возможное для предотвращения жертв среди гражданского населения.

    «Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты», – заявила официальный представитель управления Марта Уртадо РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о гибели 38 мирных жителей от ударов ВСУ за одну неделю июля. Общее число жертв атаки на Архипо-Осиповку увеличилось до семи человек. В числе погибших – четверо детей.

    Количество пострадавших достигло 58 человек.

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    5 августа 2026, 07:37 • Новости дня
    Боец Белуга: Командиры ВСУ лишаются управления из-за уничтожения Starlink
    Боец Белуга: Командиры ВСУ лишаются управления из-за уничтожения Starlink
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения теряют связь с командованием после уничтожения терминалов спутниковой связи Starlink, что приводит к неразберихе и снижению боеспособности формирований, сообщил командир российского взвода БПЛА с позывным Белуга.

    «На некоторых позициях противника станции Starlink – это единственное средство связи с командованием. После ее поражения противник часто теряет возможность управлять людьми на этой позиции», – пояснил собеседник РИА «Новости».

    По словам военного, потеря связи вызывает хаос и серьезно снижает боевую эффективность украинских войск в Харьковской области.

    За минувшую неделю бойцы войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» выявили и уничтожили более 10 терминалов Starlink на этом направлении.

    Напомним, в Харьковской области ВС России за июль уничтожили свыше 60 спутниковых антенн и станций связи Starlink украинской армии.

    Также разведчики группировки «Север» научились вычислять местонахождение украинских военных по станциям Starlink.

    За первую половину мая ВС России поразили более 55 терминалов связи Starlink в Харьковской области.

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    4 августа 2026, 19:59 • Новости дня
    Ученые обнаружили на Туринской плащанице ДНК людей, животных и растений

    Новые технологии раскрыли неизвестные детали истории Туринской плащаницы

    Ученые обнаружили на Туринской плащанице ДНК людей, животных и растений
    @ Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

    Международная группа исследователей впервые провела детальный анализ ДНК, сохранившейся на волокнах Туринской плащаницы, и обнаружила следы людей, животных, растений и микроорганизмов, накопившиеся за многие столетия. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

    Как пишет ScienceDaily, для исследования использовали официальные образцы ткани, взятые еще в 1978 году. Ученые применили современные методы метагеномного секвенирования нового поколения без использования ПЦР, что позволило получить наиболее полную на сегодняшний день картину биологических следов, сохранившихся на реликвии.

    Анализ выявил несколько линий человеческой митохондриальной ДНК, а также большое разнообразие бактерий, грибов и солелюбивых архей. Кроме того, специалисты нашли ДНК культурных растений, домашних животных и даже средиземноморского красного коралла.

    Среди растений были обнаружены следы пшеницы, моркови, кукурузы, бананов и арахиса. Из животных ученые идентифицировали ДНК крупного рогатого скота, свиней, кур, собак и кошек. По мнению авторов исследования, такие находки отражают многочисленные контакты плащаницы с людьми и окружающей средой, а также особенности ее хранения и перемещения между разными регионами.

    При этом исследователи подчеркнули, что работа не ставила целью определить возраст или подлинность Туринской плащаницы. За столетия ткань неоднократно подвергалась воздействию окружающей среды и прикосновениям людей, поэтому выделить первоначальную ДНК уже невозможно.

    Профессор судебной экспертизы университета Ланкашира Ноэми Прокопио отметила, что плащаница остается уникальным объектом для историков и ученых. По ее словам, применение новейших технологий анализа ДНК позволило раскрыть новые сведения о биологической истории ткани.

    Авторы исследования считают, что современные методы судебной геномики способны стать важным инструментом для изучения культурно значимых исторических артефактов, даже если они не позволяют окончательно ответить на вопрос об их происхождении или подлинности.

    Туринская плащаница – льняное полотно длиной около 4,4 метра, на котором виден отпечаток человеческого тела. Многие христиане почитают его как погребальный саван Иисуса Христа, однако вопрос о подлинности реликвии остается предметом многолетних научных и исторических дискуссий. Плащаница хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в итальянском Турине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильский исследователь Цицеро Мораес с помощью 3D-моделирования утверждал отсутствие контакта Туринской плащаницы с телом Христа. В октябре 2024 года итальянский пожарный Марио Трематоре, спасший в 1997 году Туринскую плащаницу от пожара, подарил президенту России Владимиру Путину копию ее фрагмента и икону Святого Николая.

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    5 августа 2026, 09:07 • Новости дня
    Русское имя вошло в топ-200 самых популярных в США

    В США новорожденным мальчикам неожиданно стали давать русское имя Иван

    Русское имя вошло в топ-200 самых популярных в США
    @ Caroline Arber/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков получают русское имя Иван, которое обошло по популярности Дональда и Джона.

    Как следует из сообщения американской службы социального обеспечения, в последние годы более 0,1% новорожденных получили имя Иван, передает РИА «Новости».

    В 2025 году в стране появилось на свет 2240 Иванов, а годом ранее – 2354 мальчика. Таким образом, это имя вошло в топ-200 самых популярных, занимая в последние несколько лет места от 153 до 168.

    Имя Иван обошло в этом списке Дональда и Джона. В 2025 году в США назвали так всего 395 и 230 мальчиков соответственно. Самым популярным мужским именем стало Лиам, а женским – Оливия.

    В апреле текущего года московский ЗАГС назвал Ивана в числе самых востребованных мужских имен.

    В новых регионах России наибольшую популярность среди мальчиков получило имя Михаил.

    В прошлом году демограф Нина Русанова объяснила моду на старославянские варианты растущим интересом к национальной культуре.

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    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    5 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Жители Киева сняли удары «Искандеров» с кассетными боевыми частями
    Жители Киева сняли удары «Искандеров» с кассетными боевыми частями
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В соцсетях на Украине появились видеозаписи, демонстрирующие поражение объектов в Киеве баллистическими ракетами «Искандер» с суббоеприпасами.

    В социальных сетях на Украине опубликовали кадры прилетов баллистических ракет комплекса «Искандер» по целям в Киеве, пишет «Российская газета».

    На записях видно, как в темном небе над городом происходит яркая вспышка, сопровождающаяся мощным взрывом.

    Затем на земле появляется множество искр и слышится треск небольших разрывов. Так срабатывают суббоеприпасы, вылетевшие из кассетной боеголовки ракеты при достижении поверхности.

    Отмечается, что ракеты «Искандер» могут оснащаться тремя видами кассетных боевых частей: с осколочными, кумулятивными и объемно-детонирующими элементами. Они предназначены для уничтожения живой силы, бронированной техники, а также неукрепленных строений. В одной кассете находится 54 боевых элемента, которые являются частично управляемыми. Сброс суббоеприпасов происходит на высоте около километра, после чего они направляются к целям с помощью встроенного радиовысотомера и лазерного дальномера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал тяжелыми ночные массированные удары по Киеву.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения.

    Фото и видео ударов по логистическим центрам и военным целям в Киеве, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    5 августа 2026, 07:15 • Новости дня
    Кардиолог назвал три главные причины ускоренного старения сердца

    Врач Бойцов назвал небрежность к себе причиной старения сердца

    Кардиолог назвал три главные причины ускоренного старения сердца
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие своевременного лечения гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза неизбежно провоцирует быстрое изнашивание сердечной мышцы и развитие опасных фиброзных изменений, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

    «Сердце – удивительный орган, который очень долго не стареет. Оно начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии», – сказал он РИА «Новости».

    Врач Бойцов добавил, что гипертония обычно возникает на фоне метаболического синдрома. Второй причиной износа органа выступает сахарный диабет, поражающий мелкие и крупные сосуды.

    Третьим опасным фактором медик назвал появление атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. Подобные образования ухудшают снабжение мышцы кислородом и вызывают необратимые фиброзные изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кардиолог Кокин назвал храп скрытой угрозой для здоровья сердца. Кардиолог предупредил об опасности ледяной воды в жару. Врач заявил об опасности йоги при гипертонии.


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    4 августа 2026, 18:07 • Новости дня
    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили четыре украинских сухогруза

    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре и судам, перевозившим военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в порту Николаева ударам подверглись три сухогруза.

    В порту Черноморска был уничтожен контейнерный терминал, где находились грузы военного назначения. Кроме того, там ликвидирован склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним.

    В акватории Черного моря южнее Одессы российские силы поразили еще один сухогруз, который доставлял военные грузы. В северной части моря, юго-восточнее Очакова, военные уничтожили два безэкипажных катера украинской армии.

    Накануне российские военные провели массированные атаки по морским судам в черноморских портах. Днем ранее армия России уничтожила четыре сухогруза с оружием для украинских войск.

    В конце июля отечественные беспилотники поразили килекторное судно на территории порта Николаева.

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    5 августа 2026, 13:36 • Новости дня
    Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук пострадал при взрыве автомобиля
    Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук пострадал при взрыве автомобиля
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель предприятия «Уралдронзавод» по производству дронов «Упырь» Владимир Ткачук получил серьезные травмы в результате взрыва машины, сообщил источник в оперативных службах.

    «В результате взрыва автомобиля пострадал Владимир Ткачук, он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь», – рассказал источник ТАСС.

    По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

    В марте ФСБ предотвратила теракт, который россиянин по заданию украинских спецслужб собирался совершить против главы предприятия ОПК в Екатеринбурге.

    В январе в Петербурге задержали женщину, которая готовила террористический акт против представителя оборонно-промышленного комплекса.

    В августе прошлого года ФСБ пресекла заговор с использованием оружия и взрывчатки, доставленных дроном для покушения на руководителя оборонного предприятия в Белгороде.

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    5 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны и среди командующих группировками войск в зоне СВО, сообщили в Кремле.

    Путин встретился с военным руководством в среду. На совещании были озвучены решения о ротации кадров. Бывший командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук теперь отвечает за службы тыла, сообщается на сайте Кремля.

    «Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач», – сказал президент. Он также попросил командиров передать слова признательности бойцам на передовой.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Новый командующий службами тыла Минобороны России Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук окончил Ленинградское суворовское и Рязанское воздушно-десантное училища. Президент Владимир Путин назвал его «одним из наиболее талантливых командиров».

    Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Герой России Андрей Иванаев ранее командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией и войсками Восточного военного округа. Он имеет большой боевой опыт, включая службу на Кавказе и участие в военной операции в Сирии. Военные эксперты отмечают, что под его руководством группировка войск «Восток» стала лучшей в организации боевых действий.

    Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Ранее он командовал 150-й мотострелковой дивизией и 5-й гвардейской общевойсковой армией, а также получил ранение в ходе спецоперации.

    Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин. Бывший начальник штаба Центрального военного округа за 16 лет прошел путь от командира взвода до генерала. Он имеет опыт командования военной базой в Таджикистане и армейским корпусом в Крыму, а также награжден орденами за мужество и профессионализм.

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    4 августа 2026, 22:49 • Новости дня
    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0»

    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0» для безопасности Европы

    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0»
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт призвала к запуску процесса «Хельсинки 2.0» для создания новой архитектуры безопасности в Европе.

    Вагенкнехт призвала к запуску процесса «Хельсинки 2.0» для формирования новой архитектуры безопасности, передает РИА «Новости». В своей статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine она отметила важность долгосрочной стабильности.

    «Европе нужен «Хельсинки 2.0» – долгосрочный процесс разработки общих правил в области безопасности, стабильности и сотрудничества», – написала политик. По ее словам, процесс поиска баланса интересов будет сложным, но он необходим для прекращения нынешней спирали эскалации.

    Курс властей Германии на милитаризацию ставит под угрозу безопасность в Европе и не способствует урегулированию конфликта на Украине. Вагенкнехт добавила, что чрезмерное наращивание вооружений бундесвера и безоговорочная поддержка Киева являются контрпродуктивными мерами.

    Политик подчеркнула, что Берлину следует сосредоточиться на дипломатии и контроле над вооружениями, а не увеличивать оборонный бюджет. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах повысить оборонные расходы до 3,5% от ВВП к 2029 году.

    Министерство финансов Германии сообщало, что проект бюджета на 2027 год предусматривает рост расходов на оборону до 139,7 млрд евро, а в 2028 году – до 153,9 млрд евро.

    Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт предрекла уничтожение Германии из-за применения немецкого оружия по российской территории.

    Вагенкнехт потребовала отставки канцлера Фридриха Мерца на фоне растущей угрозы войны.

    Также Вагенкнехт резко осудила проект государственного бюджета на 2027 год из-за рекордного перевооружения.

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    5 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Удары по Киеву поразили склады маркетплейса «Розетка» и сети «Эпицентр»
    Удары по Киеву поразили склады маркетплейса «Розетка» и сети «Эпицентр»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки по Киеву и прилегающим районам серьезно пострадали крупные логистические хабы, склады маркетплейса «Розетка» и «Эпицентра», промышленная инфраструктура на правом берегу Днепра, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по инфраструктурным и логистическим объектам в Киеве и Киевской области, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Пострадали многочисленные склады и предприятия.

    В частности, уничтожены логистические центры компании «Новая почта» на Оболони и в Жулянах. В Броварах ликвидирован склад маркетплейса «Розетка», а на ДВРЗ – складские помещения сети «Эпицентр». Предварительные данные также указывают на повреждение или уничтожение еще одного склада «Эпицентра» в Калиновке.

    Кроме того, атаке подверглись склады Novus вблизи Борщаговки. Удары пришлись по заводам и другой складской инфраструктуре на правом берегу Днепра в Киеве, что нанесло значительный урон логистике региона.

    Между тем Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в Max предупреждающий лозунг.

    «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас! Бьем, раз слов не понимают!» – говорится в публикации министерства. В ведомстве дали понять, что переходят к более жестким мерам реагирования на игнорирование интересов страны.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

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