Москвичка подожгла квартиру после визита судебных приставов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в жилом доме на улице Менжинского в Москве, сказал собеседник РИА «Новости».

К хозяйке квартиры пришли судебные приставы, после чего она решила устроить пожар.

«По предварительным данным, женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость и совершила поджог после того, как к ней пришли судебные приставы. Женщина госпитализирована, приставы не пострадали», – добавил он.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, огонь уже ликвидирован. Пожилая москвичка получила сильные ожоги и была доставлена в институт Склифосовского для оказания медицинской помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне жительница запада Москвы разбилась при прыжке из окна горящей квартиры.

В апреле пожилая женщина погибла в результате пожара на территории Внуково.

Ранее жертвами возгорания в многоэтажном доме на юго-западе столицы стали два человека.