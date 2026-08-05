Путин назначил Болгарева и. о. командующего группировкой войск «Восток»

Путин подписал закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на пять лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Продление программы позволит гражданам и дальше в упрощенном порядке оформлять в собственность гаражи, построенные до конца 2004 года, а также земельные участки под ними, сообщает сайт «Единой России». После регистрации владельцы смогут легально совершать сделки купли-продажи, мены и дарения, передавать имущество по наследству и полноценно распоряжаться им.

Для оформления права собственности достаточно подать заявление в органы местного самоуправления и предоставить документы, подтверждающие право на гараж. Воспользоваться механизмом могут не только нынешние владельцы, но и их наследники, а также граждане, купившие такие гаражи.

По данным авторов инициативы, за время действия гаражной амнистии в упрощенном порядке было зарегистрировано более 700 тыс. объектов недвижимости.

Авторами закона выступили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ранее председатель партии Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме рассмотреть и принять законопроект в приоритетном порядке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» в феврале внесла в Госдуму законопроект о продлении сроков упрощенной регистрации гаражей. Правительство России весной одобрило данную инициативу из-за ее высокой востребованности среди граждан.

Депутаты Госдумы в июле окончательно приняли этот документ.