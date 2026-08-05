Мирный житель погиб в результате ночной атаки ВСУ на Крым

Tекст: Дарья Григоренко

«К сожалению, в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшему», – сообщил Аксенов в канале на платформе Max.

Аксенов также обратился к жителям полуострова с призывом сохранять бдительность. Он подчеркнул важность доверия исключительно официальным источникам информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 августа число жертв атаки украинских боевиков в Крыму возросло до четырех человек.

В конце июля жертвами ночного удара украинских войск по полуострову стали два мирных жителя.

В середине июля обстрел северной части республики привел к гибели еще двоих крымчан.