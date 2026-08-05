В Kakao заявили, что не предпринимали мер против пользователей из России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Представители компании-разработчика южнокорейского мессенджера Kakao заявили об отсутствии целенаправленных действий по ограничению работы сервиса в России, передает РИА «Новости».

В компании подчеркнули, что не предпринимали никаких шагов для создания перебоев или их устранения.

«Никаких отдельных мер в отношении пользователей принято не было», – заявил представитель Kakao.

Массовые жалобы на работу приложения KakaoTalk в России начали поступать в конце июля. Пользователи столкнулись с трудностями при входе в аккаунт, долгой загрузкой данных и общей нестабильностью работы мессенджера.

Источник в отрасли пояснил, что разработчик не отслеживает локальные условия эксплуатации приложения за рубежом. По этой причине компания не может принимать точечные меры для решения проблем пользователей в отдельных странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае южнокорейский мессенджер KakaoTalk отказался выдавать данные пользователей иностранным государствам напрямую.

В апреле компания Kakao Corporation зафиксировала заметный рост числа российских пользователей.

Весной спрос россиян на альтернативные азиатские платформы увеличился на 50%.