Китай ввел ответные санкции против шести организаций США

Tекст: Вера Басилая

Руководство КНР приняло решение об ответных рестрикциях в отношении шести американских юридических лиц. Поводом послужили ранее введенные Вашингтоном ограничения из-за обвинений в «принудительном труде», передает ТАСС.

Под новые контрмеры попали компании Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir и Altana Technologies. Кроме того, в санкционном списке оказались Responsible Business Alliance, Verite Group и правозащитная организация Human Rights in China.

Соответствующие шаги получили официальное одобрение национального координационного механизма по противодействию иностранным санкциям. Информацию об этом распространило профильное министерство коммерции республики.

В июле администрация США установила новые пошлины под предлогом борьбы с принудительным трудом.

Министерство коммерции КНР отвергло американские обвинения в использовании принудительного труда.

Ранее официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь пообещал защитить национальные компании от санкций Вашингтона.