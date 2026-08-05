НАТО подтвердило обнаружение БПЛА у украинского самолета в аэропорту ФРГ

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет DPA со ссылкой на представителя альянса, инцидент произошел на летном поле в Германии. Представители Североатлантического альянса официально признали факт присутствия беспилотника рядом с украинским воздушным судном. По данным служб безопасности, аппарат был оснащен детонатором и зарядом взрывчатого вещества, передает ТАСС.

Для нейтрализации опасного устройства федеральная полиция применила специального робота. Правоохранители продолжают поиски оператора, управлявшего данным аппаратом. Следователи рассматривают версию о попытке закладки взрывного устройства.

Той же ночью в шести километрах от аэропорта Лейпцига произошло еще одно происшествие, пишет газета Bild. На высоте 400 метров другой грузовой борт столкнулся с неопознанным объектом. Самолет совершил вынужденную посадку в Ганновере, получив небольшие повреждения носовой части.

Полиция Нижней Саксонии квалифицирует случившееся как преступление против государственной безопасности. Специалисты активно прорабатывают версию целенаправленной диверсии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bild сообщил об обнаружении беспилотника со взрывателем возле украинского самолета.

Из-за этого инцидента руководство аэропорта Лейпциг/Галле временно приостановило все полеты.