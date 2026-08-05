Эксперт рассказал, как США и Россия будут сводить МКС с орбиты

Ученый Эйсмонт: Часть модулей МКС могут присоединить к Российской станции

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«МКС будут сводить с орбиты российские корабли «Прогресс» и американский USDV. Сначала они опустят станцию с нынешних 400 до 270 км, а затем поэтапно продолжат снижение», – рассказал Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Спикер напомнил, что на USDV будут установлены «усовершенствованный грузовой отсек», дополнительные баки с топливом, авионика, системы электропитания и другие элементы, адаптированные для сложной миссии.

«В моем представлении, первоначальное сведение с орбиты будет проведено с помощью «Прогресса». Затем к МКС будет пристыкован американский корабль. На последнем этапе станцию будет вести снова российский грузовик», – поделился эксперт.

Впрочем, по его словам, станцию можно опускать и по отдельным узлам. А некоторые модули могут и вовсе оставить на орбите, чтобы в дальнейшем присоединить их к Российской орбитальной станции (РОС), допускает ученый. Так, речь может пойти о модулях «Поиск» и «Наука». Остальные части МКС в конечном счете будут сброшены в океан.

«Главная задача – не промахнуться мимо безлюдного района, запланированного для затопления станции. В целом это один из основных рисков операции. Для более точной корректировки падения аппарата Россия использует многофункциональную космическую систему ретрансляции «Луч», – детализировал спикер.

«Еще один риск связан с тем, что при дистанционной отстыковке модулей оборудование может не сработать должным образом. В этом случае придется использовать механические средства – специальную технику, снабженную манипуляторами», – спрогнозировал ученый.

«Сложности может повлечь и вспышка на Солнце, создающая при направлении к Земле потоки плазмы. В таком случае плотность атмосферы способна вырасти в несколько раз. Это будет крайне важно учитывать американским и российским специалистам при расчетах сведения МКС с орбиты», – подчеркнул собеседник.

По мнению Эйсмонта, Россия и США имеют все технические возможности для самостоятельного проведения операции в отношении МКС. В этой связи он счел, что готовящийся проект имеет значение не только в технологической и научной плоскости, но и в разрезе политики, ведь он потребует от сторон максимально слаженной работы.

Ранее стало известно, что Россия и США в 2028 году проведут совместную операцию по выводу Международной космической станции (МКС) с орбиты. «Процесс займет около двух лет. Будут задействованы американский корабль, который специально разрабатывается в настоящее время для сведения МКС с орбиты (United States Deorbit Vehicle), и два российских грузовых корабля «Прогресс», – передает РИА «Новости» слова представителя Роскосмоса. Он уточнил, что планируется подготовить соглашение, в котором пропишут распределение ответственности между Роскосмосом и НАСА.

Напомним, первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года, а спустя два года на нее прибыла долгосрочная экспедиция. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция и Британия. Первоначально предполагалось, что станция проработает до 2015 года. Срок ее эксплуатации несколько раз продлевали.

Москва вместо МКС намерена запустить Российскую орбитальную станцию, начало работы первого научно-энергетического модуля намечено на 2028 год. Всего до 2030 года на орбиту будут выведены и состыкованы четыре модуля. Второй этап развития РОС предполагает присоединение еще двух целевых сегментов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему России нужна новая орбитальная станция.