Футбольный клуб «Чита» снялся с розыгрыша Кубка России

Ученые обнаружили на Туринской плащанице ДНК людей, животных и растений

Новые технологии раскрыли неизвестные детали истории Туринской плащаницы

Как пишет ScienceDaily, для исследования использовали официальные образцы ткани, взятые еще в 1978 году. Ученые применили современные методы метагеномного секвенирования нового поколения без использования ПЦР, что позволило получить наиболее полную на сегодняшний день картину биологических следов, сохранившихся на реликвии.

Анализ выявил несколько линий человеческой митохондриальной ДНК, а также большое разнообразие бактерий, грибов и солелюбивых архей. Кроме того, специалисты нашли ДНК культурных растений, домашних животных и даже средиземноморского красного коралла.

Среди растений были обнаружены следы пшеницы, моркови, кукурузы, бананов и арахиса. Из животных ученые идентифицировали ДНК крупного рогатого скота, свиней, кур, собак и кошек. По мнению авторов исследования, такие находки отражают многочисленные контакты плащаницы с людьми и окружающей средой, а также особенности ее хранения и перемещения между разными регионами.

При этом исследователи подчеркнули, что работа не ставила целью определить возраст или подлинность Туринской плащаницы. За столетия ткань неоднократно подвергалась воздействию окружающей среды и прикосновениям людей, поэтому выделить первоначальную ДНК уже невозможно.

Профессор судебной экспертизы университета Ланкашира Ноэми Прокопио отметила, что плащаница остается уникальным объектом для историков и ученых. По ее словам, применение новейших технологий анализа ДНК позволило раскрыть новые сведения о биологической истории ткани.

Авторы исследования считают, что современные методы судебной геномики способны стать важным инструментом для изучения культурно значимых исторических артефактов, даже если они не позволяют окончательно ответить на вопрос об их происхождении или подлинности.

Туринская плащаница – льняное полотно длиной около 4,4 метра, на котором виден отпечаток человеческого тела. Многие христиане почитают его как погребальный саван Иисуса Христа, однако вопрос о подлинности реликвии остается предметом многолетних научных и исторических дискуссий. Плащаница хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в итальянском Турине.



Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильский исследователь Цицеро Мораес с помощью 3D-моделирования утверждал отсутствие контакта Туринской плащаницы с телом Христа. В октябре 2024 года итальянский пожарный Марио Трематоре, спасший в 1997 году Туринскую плащаницу от пожара, подарил президенту России Владимиру Путину копию ее фрагмента и икону Святого Николая.