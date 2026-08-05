Ближневосточный конфликт вызвал рекордный всплеск антисемитизма в Британии

Антисемитизм в Британии достиг максимума из-за конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

Количество антисемитских инцидентов в Британии приблизилось к рекордным отметкам на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Благотворительная организация Community Security Trust (CST), защищающая права евреев, опубликовала соответствующий отчет.

«CST зафиксировала 1926 случаев проявления антисемитизма в Великобритании за первую половину 2026 года. Это второй по величине показатель, зарегистрированный в первые шесть месяцев календарного года за всю историю отчетов CST», – говорится в документе организации.

Всплеск ненависти напрямую связан с ударами США и Израиля по иранским объектам 28 февраля этого года. В первую неделю после эскалации число антисемитских актов выросло на 71%. Текущие показатели уступают лишь данным первой половины 2024 года, когда произошло 2019 инцидентов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 21%. Наибольшее число случаев зафиксировано в Лондоне и округе Манчестера – 994 и 222 соответственно. В столичном районе Голдерс-Грин, где проживает значительная еврейская община, произошла серия нападений на синагоги и общинные центры, ответственность за некоторые из них взяла исламистская группировка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.

После серии нападений около 10 тыс. демонстрантов вышли на Даунинг-стрит с требованием защиты от национальной ненависти.

В апреле правоохранители арестовали более двух десятков подозреваемых из-за поджогов синагог.