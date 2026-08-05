Герой СВО Михайловский назвал проект «Зарница 2.0» школой жизни

Герой СВО Михайловский: «Зарница 2.0» учит ответственности и взаимовыручке

Tекст: Вера Басилая

Кавалер трех орденов Мужества, участник президентской программы «Время Героев» Владимир Михайловский во время окружного этапа игры, проходящего в Подмосковье с 3 по 8 августа заявил, что проект «Зарница 2.0» является настоящей школой жизни для молодежи, передает Lenta.ru.

«Зарница 2.0» – это школа жизни, здесь нет места равнодушию, каждый этап учит ответственности, взаимовыручке и патриотизму не на словах, а на деле. Видя мотивацию ребят, их интерес, с уверенностью могу сказать, у нашей страны большое будущее», – заявил герой СВО.

Михайловский подчеркнул эффективность современного формата игры, который опирается на лучшие традиции военно-патриотического воспитания. По его словам, участники демонстрируют высокую тактическую подготовку, учатся дружить и поддерживать товарищей. Игра превратилась в насыщенную образовательную площадку, интересную для молодежи.

За право выйти во Всероссийский финал соревнуются 260 участников из 18 регионов Центрального федерального округа. Финальный этап соревнований планируется провести в Волгограде в период с августа по сентябрь.

Осенью прошлого года в Волгоградской области стартовал финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Организаторы создали этот проект по образу одноименной советской игры. В ходе состязаний подростки осваивают управление беспилотными летательными аппаратами.