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    5 августа 2026, 11:39 • Новости дня

    Финляндия начала разработку бронемашин против дронов на границе

    Власти Финляндии выделили 44 млн евро на антидроновые катера и бронемашины

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне инцидентов с рухнувшими украинскими дронами Хельсинки совместно с оборонными предприятиями приступает к проектированию новейшей патрульной техники для защиты своих границ.

    Пограничная охрана Финляндии совместно с оборонными предприятиями приступила к созданию специальной техники для перехвата дронов, передает РИА «Новости».

    На эти цели правительство выделило 44 млн евро. Решение принято после обнаружения на территории страны рухнувших аппаратов.

    «Мы получили от правительства дополнительное финансирование на развитие средств противодействия беспилотникам. Одним из направлений использования этого финансирования станут бронемашины и современные патрульные катера», – заявил руководитель проекта из штаба пограничной охраны Йоханнес Каллионпяя.

    Разработка ведется в сотрудничестве со шведскими и финскими производителями. Проект находится на начальном этапе, а серийное производство планируется начать не раньше 2028 года. Техника пока проектируется, поэтому точных данных о будущем вооружении нет.

    С конца марта текущего года финские правоохранители несколько раз фиксировали прилеты дронов. Расследования подтвердили их украинское происхождение. Известно, что как минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская пограничная охрана запланировала закупку систем противодействия беспилотникам на 44 млн евро. Армия страны сформирует специальные профильные отряды для борьбы с дронами.

    Глава оборонного ведомства Финляндии Антти Хяккянен ранее осудил угрозу безопасности от украинских аппаратов.

    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    5 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны и среди командующих группировками войск в зоне СВО, сообщили в Кремле.

    Путин встретился с военным руководством в среду. На совещании были озвучены решения о ротации кадров. Бывший командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук теперь отвечает за службы тыла, сообщается на сайте Кремля.

    «Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач», – сказал президент. Он также попросил командиров передать слова признательности бойцам на передовой.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Новый командующий службами тыла Минобороны России Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук окончил Ленинградское суворовское и Рязанское воздушно-десантное училища. Президент Владимир Путин назвал его «одним из наиболее талантливых командиров».

    Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Герой России Андрей Иванаев ранее командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией и войсками Восточного военного округа. Он имеет большой боевой опыт, включая службу на Кавказе и участие в военной операции в Сирии. Военные эксперты отмечают, что под его руководством группировка войск «Восток» стала лучшей в организации боевых действий.

    Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Ранее он командовал 150-й мотострелковой дивизией и 5-й гвардейской общевойсковой армией, а также получил ранение в ходе спецоперации.

    Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин. Бывший начальник штаба Центрального военного округа за 16 лет прошел путь от командира взвода до генерала. Он имеет опыт командования военной базой в Таджикистане и армейским корпусом в Крыму, а также награжден орденами за мужество и профессионализм.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    5 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, сообщил президент Владимир Путин.

    «Всем хорошо известно, что принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе», – отметил президент на встрече с руководством Минобороны.

    Он отметил, что одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере считается Денис Игоревич Лямин, который до этого момента был начальником штаба группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что Лямину предстоит довести до завершения формирование войск беспилотных систем.

    «Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», – добавил глава государства.

    В среду Путин отмечал, что структура Минобороны совершенствуется с ходом спецоперации.

    Напомним, в Вооруженных силах России сформировали войска беспилотных систем. Путин поручал максимально быстро развернуть этот отдельный род войск.

    Министр обороны Андрей Белоусов отмечал высокую результативность новых подразделений.

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    5 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    National Interest назвал военную авиацию России мощнейшей в Европе

    NI: Россия возглавила рейтинг мощнейших ВВС в Европе

    National Interest назвал военную авиацию России мощнейшей в Европе
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военно-воздушные силы значительно превосходят ресурсы других стран Европы благодаря масштабной численности и передовому технологическому оснащению боевых машин, отметили в National Interest при составлении топ-5 стран.

    Продолжающаяся спецоперация на Украине подогрела интерес к реальному потенциалу европейской авиации. Российские воздушно-космические силы уверенно обогнали Турцию и Британию по уровню развития.

    «Причина, по которой большинство стран НАТО до сих пор располагают истребителями, – Россия. Она и не скрывает стремления к экспансии на Запад <...> её военно-воздушные силы в значительной степени сохранились, по крайней мере, отчасти благодаря желанию не допускать использования самых современных самолётов в войне на Украине», – пишет в статье для National Interest писатель и юрист, специализирующийся на вопросах национальной безопасности, технологий и политической культуры Харрисон Касс.

    Он отмечает, что Кремль всё ещё имеет большой запас боеспособных самолётов поздней советской эпохи, многие из которых участвовали в продолжающейся войне.

    Простое сравнение по количеству самолетов не всегда отражает реальную расстановку сил. Государство может обладать обширным парком устаревшей техники и проиграть противнику с малочисленной, но ультрасовременной авиацией, говорится в статье.

    В качестве примера эксперты приводят израильскую армию, которая регулярно превосходит многочисленных соседей за счет инноваций. Влияют и другие факторы: подготовка пилотов, техническое обслуживание и наличие систем радиолокационного обнаружения.

    Всего в рейтинге журнала пять позиций. На первой – Россия, на второй – Турция, на третьей – Британия, на четвертой – Франция, на пятой – Италия. Германия была удостоена почетного упоминания вне топ-5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире. Як-130М готовят к охоте на беспилотники. Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию.

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    4 августа 2026, 20:09 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по пожарным в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль пожарного расчета в Белгородской области после того, как спасатели ликвидировали последствия предыдущего удара. В результате повторной атаки FPV-дрона пострадали пять сотрудников экстренной службы, они были доставлены в больницу.

    Атака на сотрудников экстренных служб произошла в момент их отъезда с места тушения пожара, передает ТАСС. Спасатели ликвидировали возгорание грузовика, возникшее после первоначального удара беспилотника.

    «В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль – прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание. Когда пожарные уезжали с места происшествия, произошла повторная атака FPV-дрона на служебный автомобиль, в результате которой пострадали пятеро сотрудников», – сообщил оперативный штаб региона.

    Все получившие ранения специалисты оперативно доставлены в медицинское учреждение.

    Врачебный персонал оказывает им необходимую помощь, служебная техника получила механические повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Белгородской области от атак украинских беспилотников пострадали четыре человека. В конце июля в Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль с двумя мирными жителями.

    В июне при повторном сбросе взрывчатки на пожарных в Донецке погиб командир отряда МЧС.

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    5 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Минобороны: Численность ВС России увеличена ради строительных подразделений
    Минобороны: Численность ВС России увеличена ради строительных подразделений
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для формирования отдельных военно-строительных подразделений штатная численность Вооруженных сил России увеличена на 27 тыс. человек, они займутся возведением приоритетных и стратегических объектов в интересах армии по всей стране, заявил генерал армии Анатолий Гребенюк.

    Новые формирования займутся возведением приоритетных и стратегических объектов в интересах армии по всей стране, следует из сообщения Минобороны в Max.

    Преобразования обусловлены необходимостью создания военной инфраструктуры, где гражданским специалистам сложно работать из-за режима секретности. Для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений увеличена штатная численность ВС РФ на 27 тыс. человек.

    Для подготовки кадров воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны России. С 1 сентября 2026 года там начнется обучение и переподготовка офицеров. Также разработаны программы дополнительного образования на базе государственных строительных вузов.

    Генерал армии Анатолий Гребенюк пояснил задачи новых структур. Он отметил, что подразделения займутся обустройством военных городков в дальних гарнизонах. Кроме того, они будут заниматься строительством серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не всем разрешен. По словам генерала, речь идет о новых видах вооружения, которые нужно ставить на боевое дежурство.

    «Следующее направление – это Ракетные войска стратегического назначения. Перед военными строителями будет стоять задача именно эту военную инфраструктуру готовить для принятия вооружения и постановки его на боевое дежурство. Это их главная задача», – подчеркнул Гребенюк.

    В конце июля президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил на 27 тысяч человек.

    Правительство одобрило воссоздание Военного инженерно-технического университета.

    В июне Путин подписал указ о расширении штата армии еще на 7360 военнослужащих.

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    5 августа 2026, 00:17 • Новости дня
    Марочко: ВС России взяли в клещи группировку ВСУ под Харьковом

    ВС России взяли в клещи группировку ВСУ под Харьковом

    Tекст: Катерина Туманова

    Наступающие подразделения ВС России успешно охватывают позиции противника в районе населенного пункта Ольховатка после недавнего освобождения соседней Бакшеевки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Продвигаясь в восточном направлении от Бакшеевки по направлению населенного пункта Ольховатка, наши военнослужащие сжимают клещи вокруг украинской группировки», – сказал он ТАСС.

    Напомним, ВС России установили контроль над Бакшеевкой четвертого августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширяют буферную зону у границы в Харьковской и Сумской областях. «Северяне» рассказали, что бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.


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    5 августа 2026, 00:30 • Новости дня
    CNN узнал критическом истощении запасов ракет для ПВО у Пентагона

    CNN: США израсходовали почти 80% ракет ПВО в войне с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военные столкнулись с нехваткой перехватчиков для ключевых систем ПВО после интенсивного использования их во время войны с Ираном, узнал телеканал CNN.

    Вооруженные силы США потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО, передает CNN. Высокопоставленные американские военачальники предупреждают, что запасы боеприпасов в Пентагоне на «опасно низком» уровне.

    По данным источников, с начала войны с Ираном американские военные израсходовали почти 4/5 ракет THAAD и около половины перехватчиков Patriot. До начала конфликта США располагали примерно 2,2 тыс. ракет Patriot и 452 ракетами THAAD.

    Страны Персидского залива выразили обеспокоенность тем, что нехватка систем ПВО может снизить их способность отражать атаки Ирана. Эти государства полагаются на американские системы и опасаются последствий возможной эскалации.

    Проблема истощения запасов обсуждалась перед решением президента США Дональда Трампа отменить новые удары по Ирану. Военные советники неоднократно выражали тревогу по поводу сокращения ключевых боеприпасов в ходе обсуждений потенциальной эскалации конфликта.

    До этого Reuters передавало, что удары по Ирану оставили США без ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение. Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США. Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном.

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    5 августа 2026, 01:35 • Новости дня
    Военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей

    CENTCOM: США помогли пройти через Ормуз более 1 тыс. кораблей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о предоставлении свободного и безопасного прохода через Ормузский пролив более тысячи судов за три месяца.

    «Южный маршрут через Ормузский пролив остается свободным и открытым для всех коммерческих судов, желающих пройти по международному водному пути. За последние три месяца силы США помогли более чем 1 тыс. судов успешно проследовать через пролив, несмотря на необоснованную иранскую агрессию», сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    Там добавили, что эти проходы продолжаются до сих пор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 июля ВС США перенаправили 24 судна с момента возобновления блокады Ормуза. США 29 июля развернули 20 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе.


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    5 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Пхеньян пригрозил Токио из-за испытаний американских ракет Tomahawk

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея выразила недовольство проведением Токио совместных с американским флотом запусков крылатых ракет Tomahawk, о чем заявила замзаведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

    Действия Вашингтона, Токио и Сеула по наращиванию объединенных боевых возможностей ведут к установлению абсолютной гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Япония ускоряет свою трансформацию в военное государство, отметили в Пхеньяне на фоне учений RIMPAC (Rim of the Pacific), которые проводятся раз в два года под руководством ВМС США в районе Гавайских островов.

    «Япония отбросила обманчивую видимость «исключительно оборонительной страны» и выносит вопрос о собственном ядерном вооружении на всеобщее обозрение, одновременно разыгрывая в Тихом океане игру с запуском крылатых ракет большой дальности «Томагавк», заимствованных из США, а Южная Корея поднимает шум по поводу «морских угроз» со стороны соседних стран и ускоряет разработку атомных подводных лодок», – сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

    Подобные маневры несут прямую угрозу стабильности КНДР и других азиатских стран, что доказывает масштаб совместных военно-морских учений RIMPAC в Тихом океане, в которых задействовали более 30 тыс. военнослужащих, свыше 30 надводных кораблей и 190 самолетов.

    Заместитель командующего Тихоокеанским флотом США публично заявил: «Командные функции, возложенные на Корею и Японию, были не символическими, а предназначались для фактического выполнения операций».

    Сеул и Токио взяли на себя ключевые роли в управлении маневрами, что указывает на перекладывание Вашингтоном бремени обеспечения региональной безопасности на союзников.

    В июле американские и южнокорейские военные провели воздушные маневры «Двойной орел». Одновременно Соединенные Штаты ускоряют реорганизацию своих сил в Японии и намерены разместить в Южной Корее систему противоракетной обороны «Тифон». Подобные конфронтационные шаги подрывают стабильность и формируют новый кризис, подчеркнули в КНДР.

    «Необходимо предотвратить и сдержать появление возглавляемой США «оси противостояния», которая подрывает региональную безопасность и ускоряет нестабильность с целью установления гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подытожила Ким Е Чжон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в мае решили перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию. Тогда же американские военные впервые провели  учебные стрельбы из РСЗО HIMARS на японском острове Хонсю. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отверг обвинения в отходе страны от пацифизма.

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    5 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Путин назначил Болгарева и. о. командующего группировкой войск «Восток»

    Путин заявил о назначении Болгарева и. о. командующего группировкой «Восток»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял решение о назначении Петра Болгарева на должность временно исполняющего обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Президент Владимир Путин назначил Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Решение было озвучено во время встречи главы государства с руководством Министерства обороны, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», – заявил российский лидер в ходе совещания.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

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    5 августа 2026, 12:51 • Новости дня
    Путин: Минобороны совершенствуют с учетом опыта спецоперации
    Путин: Минобороны совершенствуют с учетом опыта спецоперации
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Структура Министерства обороны улучшается, исходя из опыта специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством ведомства и его главой Андреем Белоусовым.

    «Продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Отмечается, что во встрече с главой государства также участвовал министр обороны Андрей Белоусов.

    До этого президент встречался с министром 26 июля, в День ВМФ. Тогда обсуждались финансовые, организационные и международные вопросы.

    В июне Путин объяснял назначение Белоусова главой Минобороны его опытом работы в высокотехнологичных отраслях.

    В июле Министерство обороны создало специальные аналитические группы в подразделениях беспилотных систем.

    Глава государства также отмечал позитивные изменения в материальном обеспечении войск.

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    5 августа 2026, 07:01 • Новости дня
    «Северяне» на Великобурлукском направлении эвакуировали оставшихся граждан

    ВС России на Великобурлукском направлении эвакуировали граждан

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и спасли пятерых мирных граждан, ждавших эвакуации на Великобурлукском направлении.

    «На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино). «Северянам» удалось эвакуировать пять мирных жителей, остававшихся в полузаброшенных строениях и ждавших наших военнослужащих», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении продолжаются наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и окрестных лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 700 метров.

    Стрелковые бои идут в селе Ивановка, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    При этом в Черниговской области усилились рейды миграционных служб Украины, рассказали «Северяне». На их официальных ресурсах сообщают, что единственная возможность для трудовых мигрантов избежать задержания – пойти на службу в ВСУ.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 16 участках до 700 метров. Стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что в районе Рыжевки произошли боестолкновения между националистами 125 отмбр ВСУ и 103 обр ТерО. Предварительно, причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций.

    В сводке за сутки указано, что подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России установили контроль над Бакшеевкой 4 августа. Российские войска начали полуохват ВСУ в Сумской области. Марочко заявил, что ВС России взяли в клещи группировку ВСУ под Харьковом.

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    5 августа 2026, 11:25 • Новости дня
    Эстония решила взять у Евросоюза кредит в 2,3 млрд евро на закупку оружия

    Эстония решила взять у Евросоюза кредит на оборону на сумму свыше 2,3 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Таллин подписал соглашение с Европейской комиссией о получении долгосрочного займа на сумму свыше 2,3 млрд евро для масштабных инвестиций в военную сферу и закупку вооружений.

    Эстонские власти заключили договор с Еврокомиссией о финансировании по программе SAFE, в рамках которого государство получит до 2,34 млрд евро. Кроме того, страна планирует направлять на оборонные нужды более 5% своего ВВП, передает РИА «Новости».

    «Историческое решение Эстонии ежегодно выделять более 5% ВВП на национальную оборону, наряду с кредитованием SAFE в размере 2,34 млрд евро, позволит нам значительно быстрее и в больших объемах реализовать критически важные инвестиции, предусмотренные в оборонных планах НАТО и наших планах развития», – заявила замминистра обороны страны Кадри Питерс.

    По ее словам, в ближайшие годы Таллин проведет масштабные закупки военной техники, что напрямую скажется на безопасности всего региона. Средства кредита пойдут на усиление ПВО, приобретение артиллерийских снарядов, а также на поддержку Украины беспилотниками.

    Заем предоставляется на 45 лет в рамках европейского пакета мер по укреплению обороноспособности. Заявка была подана в ноябре 2025 года, а все закупки должны завершиться не позднее 2030 года. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Москва не планирует нападать на государства НАТО, а заявления о российской угрозе используются западными политиками для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Эстония направила официальную заявку на получение кредита по оборонной программе Евросоюза.

    Зимой власти прибалтийской республики запланировали масштабную закупку систем противовоздушной обороны на 1 млрд евро.

    Месяцем ранее эстонское министерство обороны приступило к переговорам о приобретении американских крылатых ракет Barracuda.

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    5 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин назначил Солодчука заместителем министра обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назначил генерал-полковника Валерия Солодчука новым заместителем министра обороны.

    Путин своим указом назначил «генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича – заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», указывается в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее российский лидер называл военачальника одним из наиболее талантливых командиров.

    Валерий Солодчук является Героем России, это звание он получил в 2025 году. Выпускник Ленинградского суворовского и Рязанского воздушно-десантного командного училищ, с января 2020 по май 2022 года он командовал 36-й общевойсковой армией, а в 2025 году был произведен в генерал-полковники.

    Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководстве Министерства обороны.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Путин сообщил о решении сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках.

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