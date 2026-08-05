Посол Гассиев: Разрыв дипотношений с Наоэро не изменил политику Южной Осетии

Tекст: Дарья Григоренко

«Решение Республики Науру, принятое под внешним давлением, не меняет стратегического курса Южной Осетии и не оказывает существенного влияния на нашу внутреннюю или внешнюю политику», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Науру отменил свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Министерство иностранных дел Южной Осетии объяснило этот шаг серьезным политическим шантажом со стороны западных стран и Грузии.

Официальный Тбилиси поприветствовал разрыв дипломатических отношений карликового государства с Цхинвалом.