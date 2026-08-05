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    5 августа 2026, 11:25 • Новости дня

    Эстония решила взять у Евросоюза кредит в 2,3 млрд евро на закупку оружия

    Эстония решила взять у Евросоюза кредит на оборону на сумму свыше 2,3 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Таллин подписал соглашение с Европейской комиссией о получении долгосрочного займа на сумму свыше 2,3 млрд евро для масштабных инвестиций в военную сферу и закупку вооружений.

    Эстонские власти заключили договор с Еврокомиссией о финансировании по программе SAFE, в рамках которого государство получит до 2,34 млрд евро. Кроме того, страна планирует направлять на оборонные нужды более 5% своего ВВП, передает РИА «Новости».

    «Историческое решение Эстонии ежегодно выделять более 5% ВВП на национальную оборону, наряду с кредитованием SAFE в размере 2,34 млрд евро, позволит нам значительно быстрее и в больших объемах реализовать критически важные инвестиции, предусмотренные в оборонных планах НАТО и наших планах развития», – заявила замминистра обороны страны Кадри Питерс.

    По ее словам, в ближайшие годы Таллин проведет масштабные закупки военной техники, что напрямую скажется на безопасности всего региона. Средства кредита пойдут на усиление ПВО, приобретение артиллерийских снарядов, а также на поддержку Украины беспилотниками.

    Заем предоставляется на 45 лет в рамках европейского пакета мер по укреплению обороноспособности. Заявка была подана в ноябре 2025 года, а все закупки должны завершиться не позднее 2030 года. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Москва не планирует нападать на государства НАТО, а заявления о российской угрозе используются западными политиками для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Эстония направила официальную заявку на получение кредита по оборонной программе Евросоюза.

    Зимой власти прибалтийской республики запланировали масштабную закупку систем противовоздушной обороны на 1 млрд евро.

    Месяцем ранее эстонское министерство обороны приступило к переговорам о приобретении американских крылатых ракет Barracuda.

    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    4 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard

    Handelsblatt: ФРГ и Франция возьмут под полный контроль оборонный концерн KNDS

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии и Франции рассматривают возможность взять оборонный концерн KNDS под полный государственный контроль из-за срыва выхода на биржу.

    Правительства Германии и Франции могут временно стать единственными владельцами оборонного концерна KNDS, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял о намерении Берлина управлять компанией наравне с Парижем, выкупив крупный пакет акций.

    «Одним из вариантов является переход KNDS под полный государственный контроль Германии и Франции», – говорится в публикации газеты Handelsblatt. В настоящее время концерн принадлежит в равных долях французскому государству и немецким семьям Боде и Браунберенс. Последние планируют продать свои доли.

    Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус в июне сообщал, что немецкие власти намерены приобрести 40% KNDS. Ожидалось, что Франция сократит свою долю до 40%, а оставшиеся 20% разместят на бирже. Однако июльский выход на биржу не состоялся, так как владельцев не устроила оценка стоимости.

    Текущий план предполагает попытку провести еще одно IPO в сентябре с участием государства. Если этот сценарий не реализуется, правительства двух стран готовы временно выкупить концерн. При таком варианте семьи Боде и Браунберенс получат опцион на обратный выкуп 20% акций для последующей продажи на бирже по более выгодной цене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле оборонный концерн KNDS приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта из-за низкой оценки бизнеса инвесторами.

    Месяцем ранее разногласия между властями Германии и руководством компании поставили под угрозу выход предприятия на биржу.

    До этого председатель KNDS Том Эндерс предупредил Берлин о намерении провести процедуру без согласия властей ФРГ.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    5 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    National Interest назвал военную авиацию России мощнейшей в Европе

    NI: Россия возглавила рейтинг мощнейших ВВС в Европе

    National Interest назвал военную авиацию России мощнейшей в Европе
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военно-воздушные силы значительно превосходят ресурсы других стран Европы благодаря масштабной численности и передовому технологическому оснащению боевых машин, отметили в National Interest при составлении топ-5 стран.

    Продолжающаяся спецоперация на Украине подогрела интерес к реальному потенциалу европейской авиации. Российские воздушно-космические силы уверенно обогнали Турцию и Британию по уровню развития.

    «Причина, по которой большинство стран НАТО до сих пор располагают истребителями, – Россия. Она и не скрывает стремления к экспансии на Запад <...> её военно-воздушные силы в значительной степени сохранились, по крайней мере, отчасти благодаря желанию не допускать использования самых современных самолётов в войне на Украине», – пишет в статье для National Interest писатель и юрист, специализирующийся на вопросах национальной безопасности, технологий и политической культуры Харрисон Касс.

    Он отмечает, что Кремль всё ещё имеет большой запас боеспособных самолётов поздней советской эпохи, многие из которых участвовали в продолжающейся войне.

    Простое сравнение по количеству самолетов не всегда отражает реальную расстановку сил. Государство может обладать обширным парком устаревшей техники и проиграть противнику с малочисленной, но ультрасовременной авиацией, говорится в статье.

    В качестве примера эксперты приводят израильскую армию, которая регулярно превосходит многочисленных соседей за счет инноваций. Влияют и другие факторы: подготовка пилотов, техническое обслуживание и наличие систем радиолокационного обнаружения.

    Всего в рейтинге журнала пять позиций. На первой – Россия, на второй – Турция, на третьей – Британия, на четвертой – Франция, на пятой – Италия. Германия была удостоена почетного упоминания вне топ-5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире. Як-130М готовят к охоте на беспилотники. Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию.

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    4 августа 2026, 20:09 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по пожарным в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль пожарного расчета в Белгородской области после того, как спасатели ликвидировали последствия предыдущего удара. В результате повторной атаки FPV-дрона пострадали пять сотрудников экстренной службы, они были доставлены в больницу.

    Атака на сотрудников экстренных служб произошла в момент их отъезда с места тушения пожара, передает ТАСС. Спасатели ликвидировали возгорание грузовика, возникшее после первоначального удара беспилотника.

    «В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль – прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание. Когда пожарные уезжали с места происшествия, произошла повторная атака FPV-дрона на служебный автомобиль, в результате которой пострадали пятеро сотрудников», – сообщил оперативный штаб региона.

    Все получившие ранения специалисты оперативно доставлены в медицинское учреждение.

    Врачебный персонал оказывает им необходимую помощь, служебная техника получила механические повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Белгородской области от атак украинских беспилотников пострадали четыре человека. В конце июля в Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль с двумя мирными жителями.

    В июне при повторном сбросе взрывчатки на пожарных в Донецке погиб командир отряда МЧС.

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    4 августа 2026, 13:53 • Новости дня
    Politico: НАТО доверило управление боевыми операциями ИИ Palantir

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс управляет реальными боевыми операциями с помощью американского искусственного интеллекта, который автоматически находит цели на спутниковых снимках и рассчитывает расход боеприпасов, пишут СМИ.

    Альянс осуществляет контроль над вооруженными столкновениями с помощью систем обработки данных от американской корпорации Palantir, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Информацию подтвердил командующий объединения по трансформации адмирал Пьер Вандье.

    «У альянса нет ни одной жизнеспособной альтернативы технологиям боевого ИИ от Palantir», – заявил высокопоставленный военный. Он также добавил, что в настоящий момент у разработчика отсутствуют реальные конкуренты на рынке.

    Программное обеспечение позволяет анализировать огромные массивы спутниковых снимков для выявления целей. Алгоритмы дают рекомендации по выбору оптимального вооружения и автоматически формируют заявки на пополнение арсеналов.

    Сейчас единственной кампанией с участием различных структур блока остается конфликт на Украине. Для логистического обеспечения этих процессов под руководством американских специалистов создали специальный штаб в немецком Висбадене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Североатлантический альянс объявил о внедрении системы искусственного интеллекта Maven от Palantir для отслеживания российских войск.

    В прошлом году армия США подписала с этой компанией крупнейший контракт на разработку программного обеспечения.

    Глава корпорации Алекс Карп открыто помогает киевскому режиму.

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    4 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Reuters: Удары по Ирану оставили США без ракет ATACMS

    США израсходовали почти все ракеты ATACMS и PrSM против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные практически исчерпали арсенал высокоточных дальнобойных ракет в ходе недавнего обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов потратили почти все имеющиеся в наличии ракеты ATACMS и PrSM во время операций против Ирана, передает РИА «Новости».

    «Речь идет прежде всего о вооружении армии класса «земля-земля», известном как... ATACMS и... PrSM. США израсходовали «практически все» эти вооружения», – отмечается в публикации агентства Reuters. Стоимость одной такой ракеты превышает миллион долларов.

    Помимо этого, Пентагон использовал чуть менее половины мировых запасов крылатых ракет Tomahawk. Обострение ситуации началось 8 июля, когда президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Тегераном. После этого американская авиация провела серию атак, которые Центральное командование назвало ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке и обвинили Вашингтон в срыве договоренностей. Ранее Центр стратегических и международных исследований сообщал, что США также выпустили более 1,5 тыс. ракет Patriot и 200 перехватчиков THAAD, что привело к дефициту средств противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отменил масштабную атаку на Иран из-за риска истощения запасов систем ПВО.

    Американские аналитики зафиксировали критическую нехватку высокоточных боеприпасов в армии.

    Вооруженные силы полностью израсходовали запас новейших баллистических ракет PrSM в начале конфликта.

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    4 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Львовский призывник женился на женщине с инвалидностью ради бегства от фронта

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнообязанного жителя Львова заподозрили в фиктивном браке с 60-летней женщиной-инвалидом, после которого ей грозит до пяти лет тюрьмы.

    О произошедшем 4 августа сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на львовскую областную прокуратуру.

    «Прокуроры Франковской окружной прокуратуры города Львова направили в суд обвинительный акт в отношении 60-летней жительницы Пустомытовского района, которая содействовала незаконной переправке лица через государственную границу Украины», – говорится в заявлении ведомства.

    По данным следствия, женщина со второй группой инвалидности за деньги заключила фиктивный брак с 41-летним военнообязанным львовянином, чтобы он смог беспрепятственно уехать с Украины и уклониться от мобилизации.

    В августе 2023 года мужчина вместе с бывшей женой пересек границу на автомобиле, выступив сопровождающим своей новой жены-инвалида при выезде в Польшу.

    В прокуратуре уточнили, что женщина-инвалид позже пешком вернулась из Польши на Украину, тогда как ее фиктивный супруг остался за границей. Ей вменяют незаконную переправку гражданина через государственную границу, максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

    Киевский режим, по сообщениям, столкнулся с острой нехваткой личного состава в войсках, а силовые действия сотрудников военкоматов постоянно вызывают скандалы и протесты.

    В интернете распространяются видео жесткой мобилизации, где мужчин силой заталкивают в микроавтобусы и нередко избивают. На этом фоне многие граждане призывного возраста на Украине нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы и скрываются по домам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве полицейские задержали мужчину, продававшего за 30 тыс. долларов фиктивный брак с женщиной-инвалидом для увольнения военного из ВСУ.

    В Киевской области следователи раскрыли схему незаконного вывоза украинских солдат из воинских частей за деньги.

    В Львовской области украинские правоохранители разоблачили организатора нелегального канала выезда призывников в Евросоюз под видом гастролей.

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    5 августа 2026, 00:17 • Новости дня
    Марочко: ВС России взяли в клещи группировку ВСУ под Харьковом

    ВС России взяли в клещи группировку ВСУ под Харьковом

    Tекст: Катерина Туманова

    Наступающие подразделения ВС России успешно охватывают позиции противника в районе населенного пункта Ольховатка после недавнего освобождения соседней Бакшеевки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Продвигаясь в восточном направлении от Бакшеевки по направлению населенного пункта Ольховатка, наши военнослужащие сжимают клещи вокруг украинской группировки», – сказал он ТАСС.

    Напомним, ВС России установили контроль над Бакшеевкой четвертого августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширяют буферную зону у границы в Харьковской и Сумской областях. «Северяне» рассказали, что бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.


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    4 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Британия выделила 181 млн долларов на техобслуживание торпед

    Британия заключила контракт с BAE Systems на ремонт торпедного вооружения

    Tекст: Мария Иванова

    Британское правительство подписало соглашение с оборонной компанией BAE Systems на техническое обслуживание и ремонт торпед на сумму более 181 млн долларов.

    Минобороны королевства заключило контракт с британской оборонной компанией BAE Systems, передает РИА «Новости»


     Соглашение на сумму 135 млн фунтов стерлингов (более 181 млн долларов) предполагает ремонт торпедного вооружения военно-морских сил страны.

    «Компания BAE Systems займется техническим обслуживанием и ремонтом торпед Spearfish и Sting Ray военно-морских сил Великобритании», – отмечается в сообщении оборонного ведомства. Контракт рассчитан на период с июля 2026 года по июнь 2029 года.

    Специалисты будут обслуживать торпедное оборудование на подводных лодках, надводных кораблях и патрульных самолетах. Месяцем ранее премьер-министр Британии Энди Бернем сообщил о выделении 8,4 млрд фунтов стерлингов (более 11 млрд долларов) на строительство четырех атомных подводных лодок типа «Дредноут». В июне СМИ писали, что все британские атомные подлодки находятся на техобслуживании и выведены из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля правительство Великобритании выделило более 11 млрд долларов на строительство четырех атомных субмарин типа «Дредноут».

    Месяцем ранее британский флот остался без единой рабочей атомной подводной лодки из-за необходимости технического обслуживания.В

    начале прошлого года Лондон заключил контракт с компанией Rolls-Royce на разработку ядерных реакторов для подводного флота.

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    4 августа 2026, 12:05 • Новости дня
    Студент-оператор дронов продолжил обучение в вузе во время спецоперации

    Оператор FPV-дронов совместил службу по контракту на СВО со сдачей сессий

    Tекст: Вера Басилая

    Студент Кубанского государственного университета физической культуры Федор Горшунов успешно совмещает службу оператором FPV-дронов в зоне спецоперации и дистанционное обучение в вузе.

    Боец 3-й общевойсковой армии Федор Горшунов выполняет задачи в составе расчета FPV-дронов, находясь на специальном контракте, передает «Герои спецоперации Z». При этом молодой человек не стал брать академический отпуск и продолжает получать высшее образование.

    Руководство Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма пошло навстречу военнослужащему. Учебный процесс был адаптирован таким образом, чтобы студент мог сдавать экзаменационные сессии во время отпусков.

    «Сейчас все идет так, как обговаривалось с руководством вуза», – отметил Горшунов. Военнослужащий также принял участие в телемосте со студентами своего университета, выразив радость от встречи с преподавательским составом и руководством факультета.

    Министерство обороны заявило о растущем интересе студентов к службе операторами дронов.

    В конце июля второкурсник Югорского государственного университета Олег Сенгепов заключил специальный контракт для работы с БПЛА.

    Несколькими неделями ранее боец батальона беспилотных систем Никита Шипачев организовал онлайн-встречу с учащимися Байкальского государственного университета.

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    5 августа 2026, 00:30 • Новости дня
    CNN узнал критическом истощении запасов ракет для ПВО у Пентагона

    CNN: США израсходовали почти 80% ракет ПВО в войне с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военные столкнулись с нехваткой перехватчиков для ключевых систем ПВО после интенсивного использования их во время войны с Ираном, узнал телеканал CNN.

    Вооруженные силы США потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО, передает CNN. Высокопоставленные американские военачальники предупреждают, что запасы боеприпасов в Пентагоне на «опасно низком» уровне.

    По данным источников, с начала войны с Ираном американские военные израсходовали почти 4/5 ракет THAAD и около половины перехватчиков Patriot. До начала конфликта США располагали примерно 2,2 тыс. ракет Patriot и 452 ракетами THAAD.

    Страны Персидского залива выразили обеспокоенность тем, что нехватка систем ПВО может снизить их способность отражать атаки Ирана. Эти государства полагаются на американские системы и опасаются последствий возможной эскалации.

    Проблема истощения запасов обсуждалась перед решением президента США Дональда Трампа отменить новые удары по Ирану. Военные советники неоднократно выражали тревогу по поводу сокращения ключевых боеприпасов в ходе обсуждений потенциальной эскалации конфликта.

    До этого Reuters передавало, что удары по Ирану оставили США без ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение. Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США. Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном.

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    5 августа 2026, 01:35 • Новости дня
    Военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей

    CENTCOM: США помогли пройти через Ормуз более 1 тыс. кораблей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о предоставлении свободного и безопасного прохода через Ормузский пролив более тысячи судов за три месяца.

    «Южный маршрут через Ормузский пролив остается свободным и открытым для всех коммерческих судов, желающих пройти по международному водному пути. За последние три месяца силы США помогли более чем 1 тыс. судов успешно проследовать через пролив, несмотря на необоснованную иранскую агрессию», сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    Там добавили, что эти проходы продолжаются до сих пор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 июля ВС США перенаправили 24 судна с момента возобновления блокады Ормуза. США 29 июля развернули 20 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе.


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    5 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Пхеньян пригрозил Токио из-за испытаний американских ракет Tomahawk

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея выразила недовольство проведением Токио совместных с американским флотом запусков крылатых ракет Tomahawk, о чем заявила замзаведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

    Действия Вашингтона, Токио и Сеула по наращиванию объединенных боевых возможностей ведут к установлению абсолютной гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Япония ускоряет свою трансформацию в военное государство, отметили в Пхеньяне на фоне учений RIMPAC (Rim of the Pacific), которые проводятся раз в два года под руководством ВМС США в районе Гавайских островов.

    «Япония отбросила обманчивую видимость «исключительно оборонительной страны» и выносит вопрос о собственном ядерном вооружении на всеобщее обозрение, одновременно разыгрывая в Тихом океане игру с запуском крылатых ракет большой дальности «Томагавк», заимствованных из США, а Южная Корея поднимает шум по поводу «морских угроз» со стороны соседних стран и ускоряет разработку атомных подводных лодок», – сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

    Подобные маневры несут прямую угрозу стабильности КНДР и других азиатских стран, что доказывает масштаб совместных военно-морских учений RIMPAC в Тихом океане, в которых задействовали более 30 тыс. военнослужащих, свыше 30 надводных кораблей и 190 самолетов.

    Заместитель командующего Тихоокеанским флотом США публично заявил: «Командные функции, возложенные на Корею и Японию, были не символическими, а предназначались для фактического выполнения операций».

    Сеул и Токио взяли на себя ключевые роли в управлении маневрами, что указывает на перекладывание Вашингтоном бремени обеспечения региональной безопасности на союзников.

    В июле американские и южнокорейские военные провели воздушные маневры «Двойной орел». Одновременно Соединенные Штаты ускоряют реорганизацию своих сил в Японии и намерены разместить в Южной Корее систему противоракетной обороны «Тифон». Подобные конфронтационные шаги подрывают стабильность и формируют новый кризис, подчеркнули в КНДР.

    «Необходимо предотвратить и сдержать появление возглавляемой США «оси противостояния», которая подрывает региональную безопасность и ускоряет нестабильность с целью установления гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подытожила Ким Е Чжон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в мае решили перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию. Тогда же американские военные впервые провели  учебные стрельбы из РСЗО HIMARS на японском острове Хонсю. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отверг обвинения в отходе страны от пацифизма.

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    5 августа 2026, 07:01 • Новости дня
    «Северяне» на Великобурлукском направлении эвакуировали оставшихся граждан

    ВС России на Великобурлукском направлении эвакуировали граждан

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и спасли пятерых мирных граждан, ждавших эвакуации на Великобурлукском направлении.

    «На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино). «Северянам» удалось эвакуировать пять мирных жителей, остававшихся в полузаброшенных строениях и ждавших наших военнослужащих», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении продолжаются наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и окрестных лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 700 метров.

    Стрелковые бои идут в селе Ивановка, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    При этом в Черниговской области усилились рейды миграционных служб Украины, рассказали «Северяне». На их официальных ресурсах сообщают, что единственная возможность для трудовых мигрантов избежать задержания – пойти на службу в ВСУ.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 16 участках до 700 метров. Стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что в районе Рыжевки произошли боестолкновения между националистами 125 отмбр ВСУ и 103 обр ТерО. Предварительно, причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций.

    В сводке за сутки указано, что подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России установили контроль над Бакшеевкой 4 августа. Российские войска начали полуохват ВСУ в Сумской области. Марочко заявил, что ВС России взяли в клещи группировку ВСУ под Харьковом.

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    5 августа 2026, 11:12 • Новости дня
    Оборонная компания Hensoldt забрала пустующие заводы Bosch под военный центр

    Компания Hensoldt решила создать центр разработки оборонного ПО на заводах Bosch

    Tекст: Мария Иванова

    Германский производитель вооружений арендует площади в Штутгарте для разработки программного обеспечения, наняв около 300 бывших сотрудников автомобильной отрасли.

    Концерн Hensoldt заключил соглашение об использовании пустующих объектов компании Bosch в районе Лайнфельден, передает ТАСС. На новой площадке будет организована разработка архитектуры для сетевых военных систем.

    В пресс-службе оборонного предприятия отметили: «Hensoldt планирует создать технологический центр по оборонным решениям и инжинирингу на базе программного обеспечения, он будет построен в регионе Штутгарта, в нем будут работать около 300 человек». Главной задачей станет привлечение высококвалифицированных инженеров и программистов из переживающего кризис автомобильного сектора.

    Представители компании подчеркнули, что инициатива поможет сохранить важные промышленные компетенции в Баден-Вюртемберге. В частности, специалисты займутся развитием пакета MDOcore, предназначенного для интегрированного управления боем.

    В последние годы военно-промышленный комплекс Германии активно расширяется на фоне увеличения европейских расходов на оборону. При этом автопром страдает от высоких цен на энергию и конкуренции, из-за чего Bosch планирует уволить 22 тыс. работников, тогда как штат Hensoldt в 2026 году вырастет на 1,6 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая автомобильная промышленность вынужденно перестраивается на производство вооружений.

    Оборонный концерн KNDS начал переговоры о приобретении завода компании Mercedes-Benz.

    Руководство корпорации Bosch из-за падения прибыли объявило о сокращении двадцати тысяч рабочих мест.

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