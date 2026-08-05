Оборонная компания Hensoldt забрала пустующие заводы Bosch под военный центр

Компания Hensoldt решила создать центр разработки оборонного ПО на заводах Bosch

Tекст: Мария Иванова

Концерн Hensoldt заключил соглашение об использовании пустующих объектов компании Bosch в районе Лайнфельден, передает ТАСС. На новой площадке будет организована разработка архитектуры для сетевых военных систем.

В пресс-службе оборонного предприятия отметили: «Hensoldt планирует создать технологический центр по оборонным решениям и инжинирингу на базе программного обеспечения, он будет построен в регионе Штутгарта, в нем будут работать около 300 человек». Главной задачей станет привлечение высококвалифицированных инженеров и программистов из переживающего кризис автомобильного сектора.

Представители компании подчеркнули, что инициатива поможет сохранить важные промышленные компетенции в Баден-Вюртемберге. В частности, специалисты займутся развитием пакета MDOcore, предназначенного для интегрированного управления боем.

В последние годы военно-промышленный комплекс Германии активно расширяется на фоне увеличения европейских расходов на оборону. При этом автопром страдает от высоких цен на энергию и конкуренции, из-за чего Bosch планирует уволить 22 тыс. работников, тогда как штат Hensoldt в 2026 году вырастет на 1,6 тыс. человек.

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