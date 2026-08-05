Магазины Dubai Duty Free стали принимать криптовалюту

Сеть магазинов Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты, сообщила пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
«Dubai Duty Free официально запустила Crypto.com Pay, став первым розничным продавцом в аэропортах Ближнего Востока, внедрившим регулируемое решение для цифровых платежей», – говорится в сообщении.
Опция доступна при совершении покупок в международных аэропортах Дубая (DXB) и Аль-Мактум (AMIA), а также на сайте сети, передает РИА «Новости».
Месяцем ранее жители ОАЭ получили возможность оплачивать билеты авиакомпании Emirates через биржу Crypto.com. Сервис доступен для бронирований в национальной валюте – дирхамах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, магазины беспошлинной торговли в аэропорту Дубая начали принимать наличные рубли.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о легализации оборота цифровых валют. В июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила право инвесторов на свободный вывод криптовалюты за рубеж.