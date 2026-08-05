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    5 августа 2026, 10:59 • Новости дня

    Магазины Dubai Duty Free стали принимать криптовалюту

    Сеть Dubai Duty Free разрешила оплачивать покупки криптовалютой

    Tекст: Мария Иванова

    Сеть магазинов беспошлинной торговли в ОАЭ внедрила возможность оплаты цифровой валютой, став первым подобным ретейлером на Ближнем Востоке.

    Сеть магазинов Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты, сообщила пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.

    «Dubai Duty Free официально запустила Crypto.com Pay, став первым розничным продавцом в аэропортах Ближнего Востока, внедрившим регулируемое решение для цифровых платежей», – говорится в сообщении.

    Опция доступна при совершении покупок в международных аэропортах Дубая (DXB) и Аль-Мактум (AMIA), а также на сайте сети, передает РИА «Новости».

    Месяцем ранее жители ОАЭ получили возможность оплачивать билеты авиакомпании Emirates через биржу Crypto.com. Сервис доступен для бронирований в национальной валюте – дирхамах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, магазины беспошлинной торговли в аэропорту Дубая начали принимать наличные рубли.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о легализации оборота цифровых валют. В июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила право инвесторов на свободный вывод криптовалюты за рубеж.

    2 августа 2026, 23:55 • Новости дня
    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Украина отказалась воевать на стороне США

    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли серию срочных звонков от властей других стран, которые заверили, что не будут участвовать в войне США против Ирана, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

    В частности, по словам Багаи, речь идет о звонках из Британии, Болгарии и с Украины, передает РБК.

    «Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: «Нет, мы не будем частью войны против Ирана»», – заявил он Irib.

    В МИД Ирана отметили, что страны региона имеют право защищать свою безопасность и стабильность. Тегеран, по словам Багаи, готов давать разъяснения друзьям и соседям по поводу последствий любой повторной агрессии или «любых авантюр» со стороны США.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за «любое преступление Америки» и любую военную агрессию против Ирана, особенно против инфраструктуры, неизбежно последуют ответные меры. Он добавил, что иранская сторона уже довела эту позицию до сведения других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Багаи заявил о вине западных стран, поддерживающих Киев, за удар украинских военных по иранскому торговому судну в Каспийском море.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после атаки на иранское судно.

    Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Украину в новый конфликт на Ближнем Востоке на стороне союзников США.

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    3 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран собирался нанести ответные удары по трем целям на украинской территории из-за атаки на судно в Каспийском море, однако отказался от планов после извинений Киева, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

    По словам Резаи, власти Ирана отказались от военного ответа после того, как Киев принес официальные извинения за удары по судну в Каспийском море, передает РБК.

    «Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», – заявил политик.

    При этом Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия.

    Ранее Тегеран планировал нанести ответный удар по украинскому порту из-за гибели своего моряка.

    Иранское руководство потребовало от Киева безоговорочного признания вины за нападение на коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку Вооруженных сил Украины умышленной.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 11:54 • Новости дня
    Иран назвал ложными заявления Трампа о переговорах

    Иран опроверг слова Трампа о переговорах с США

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, Иран ведет обсуждения исключительно с Оманом, и они касаются обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США. Сейчас ведутся переговоры с Оманом, направленные на достижение соглашения относительно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив», – заявил Багаи.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа. Кроме того, американский лидер написал в социальной сети Truth Social о своем согласии отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения договоренностей с Тегераном.

    В июле Тегеран категорически отверг инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Позже портал Axios написал о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал переход этих консультаций на финальную стадию.

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    3 августа 2026, 02:48 • Новости дня
    Иран заявил о завершающей стадии переговоров с Оманом по Ормузскому проливу

    Аракчи: Переговоры Ирана и Омана по Ормузскому проливу приблизились к завершению

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Ирана и Омана по вопросам судоходства в Ормузском проливе подошли к финальной стадии, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

    Аракчи выступил на заседании правительства и представил отчет о состоянии консультаций с Оманом, передает ТАСС.

    Аракчи отметил «прогресс в ходе переговоров и заявил, что переговоры находятся на завершающей стадии и приближаются к окончанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщил о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о переговорах Тегерана и Маската по введению транзитных сборов с западных торговых судов при проходе через Ормузский пролив.

    МИД Ирана ранее обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством в Ормузском проливе из-за давления на Маскат.

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    3 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Саудовский принц отговорил Трампа от военного удара по Ирану

    AP: Саудовская Аравия предостерегла Вашингтон от масштабного удара по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд убедил Дональда Трампа отказаться от масштабных боевых действий против Тегерана ради стабильности мировой экономики.

    Вашингтон решил отменить запланированный мощный удар по Исламской республике после телефонного разговора американского президента с наследным принцем Саудовской Аравии, передает Associated Press.

    Мухаммед бен Сальман Аль Сауд предупредил американского лидера о негативных последствиях эскалации конфликта для мировой экономики и энергетических рынков.

    В ходе беседы наследный принц отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар готовы к возможным ответным действиям Тегерана, однако подчеркнул слабую защищенность Кувейта. По его мнению, дальнейшее обострение ситуации может усугубить положение на нефтяных рынках.

    Один из источников агентства назвал диалог политиков «откровенным и конструктивным». Эта беседа повлияла на решение Трампа возобновить переговоры о прекращении огня. Ранее президент США заявил, что Вашингтон и Тегеран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа.

    Трамп также сообщил в соцсети Truth Social, что отменил атаку по просьбе Ирана и ряда ближневосточных государств. Стороны уже наметили контуры будущего соглашения, которое должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и устранение иранской ядерной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказался от военных ударов по Ирану ради быстрого заключения сделки.

    Американский лидер анонсировал старт двусторонних переговоров с Тегераном в понедельник.

    Ранее, в мае, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд попросил главу Белого дома отложить запланированную атаку на Исламскую республику.

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    3 августа 2026, 01:45 • Новости дня
    Танкер у берегов Омана сообщил о взрыве рядом с судном

    UKMTO сообщило о взрыве рядом с танкером у берегов Омана

    Tекст: Антон Антонов

    У северо-восточного побережья Омана произошел инцидент с танкером, сообщается о взрыве, заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (37 км) к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб. Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По имеющейся информации, судно не получило повреждений, пострадавших среди членов экипажа нет. Отмечается, что местные власти начали расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что переговоры США и Ирана стартуют в понедельник.

    Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 8,28% на фоне объявления о переговорах.

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    3 августа 2026, 22:15 • Новости дня
    В Ираке заявили о скором соглашении с Ираном по Ормузскому проливу

    Худейр: Ирак и Иран договорятся о пропуске танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак и Иран близки к подписанию соглашения, которое обеспечит бесперебойный проход нефтяных судов через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр.

    По словам Худейра, иракские власти рассчитывают в ближайшие дни завершить переговоры с Ираном по вопросу регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Надеемся достичь значительных договоренностей в ближайшие дни, что позволит обеспечить комфортный проход танкеров и сухогрузов под защитой», – заявил глава ведомства.

    Нефтяная отрасль Ирака серьезно пострадала из-за обострения ситуации в Персидском заливе и фактической блокировки Ормузского пролива, являющегося главным маршрутом экспорта углеводородов страны. В связи с этим руководство Ирака активно ищет возможности для увеличения поставок нефти по альтернативным направлениям.

    Власти Ирака сообщили о девятикратном падении экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Корпус стражей исламской революции Ирана остановил ракетами и беспилотниками четыре танкера в этой акватории.

    Позже иранские военные заявили о подрыве двух судов на несогласованном маршруте.

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    3 августа 2026, 10:17 • Новости дня
    США начали поиск креативных вариантов силового воздействия на Тегеран

    CNN: Пентагон разработал нетрадиционные методы давления на Иран

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное руководство ищет новые подходы к сдерживанию Исламской республики на фоне признания ограниченной эффективности традиционных авиаударов.

    Пентагон ищет креативные способы оказать давление на Иран, передает канал CNN. Согласно внутреннему письму Центрального командования США, военным аналитикам поручено разработать нестандартные варианты воздействия на Тегеран.

    «Мы ищем новые креативные и нетрадиционные варианты оказать давление на Иран и наказать его», – говорится в обращении, направленном специалистам 29 июля. Источники отмечают, что американское руководство признает необходимость пересмотра стратегии, так как президент Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки.

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ранее предупреждал об ограниченном эффекте воздушных бомбардировок и критическом дефиците ракет-перехватчиков ПВО. По его словам, истощение арсеналов на Ближнем Востоке угрожает национальной безопасности США. При этом ЦРУ и военная разведка считают, что удары не изменят переговорную позицию Ирана.

    Накануне Дональд Трамп заявил об отмене запланированной атаки на Иран, в том числе по просьбе Тегерана, но подчеркнул готовность возобновить бомбардировки. В понедельник, 3 августа, должны пройти двусторонние переговоры. Эскалация конфликта началась после того, как в июле США возобновили атаки, обвинив Иран в действиях против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля президент США Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    В конце июля американское руководство приостановило подготовку к масштабной атаке из-за нехватки зенитных боеприпасов.

    В начале августа военные США применили мощную авиабомбу Mark-84 для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм.

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    4 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Лавров обсудил эскалацию в Персидском заливе с главой МИД Катара

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани провели телефонные переговоры о ситуации на Ближнем Востоке.

    Главы внешнеполитических ведомств России и Катара во вторник, 4 августа, обсудили рост напряженности в зоне Персидского залива, передает МИД.

    Дипломаты обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного 17 июня «Исламабадского меморандума».

    Кроме того, министры детально рассмотрели ключевые направления дальнейшего развития дружественных российско-катарских отношений. Участники беседы подтвердили настрой на поддержание регулярного политического диалога, а также наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Сергей Лавров обсудил эскалацию в Персидском заливе с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    Несколькими днями ранее российский министр провел телефонные переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов.

    В июне главы внешнеполитических ведомств России и Бахрейна договорились продолжать тесное взаимодействие по ближневосточной повестке.

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    4 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    МИД Катара сообщил о продвинутой стадии переговоров США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дипломатические усилия по разрешению конфликта между Соединенными Штатами и Ираном вышли на продвинутый этап, диалог сторон продолжается непрерывно, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Процесс урегулирования разногласий между Соединенными Штатами и Исламской Республикой идет активно, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что работа ведется непрерывно.

    «Мы можем подтвердить, что усилия продолжаются со всеми сторонами [конфликта], которые стремятся к дипломатическому урегулированию. <…> В настоящее время эти усилия находятся на весьма продвинутой стадии, и мы работаем со всеми участниками в этом направлении», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции.

    Аль-Ансари добавил, что контакты между сторонами не прекращаются. По его словам, дипломатическая работа ведется прямо сейчас, несмотря на противоречивые заявления Вашингтона и Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения консультаций.

    Американские переговорщики посетили Катар для встреч с посредниками.

    Представители США и Ирана провели непрямые технические переговоры в Дохе.

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    4 августа 2026, 23:53 • Новости дня
    WSJ: Тегеран запросил право на сбор пошлин с судов в Ормузе

    WSJ: Тегеран запросил право на пошлины с судов в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый удар во вторник по грузовому судну около Омана напомнил о том, что коммерческие перевозки по Ормузу остаются уязвимыми, несмотря на попытки дипломатов возобновить движение по морскому пути, при этом Тегеран настаивает на пошлинах за его преодоление судами.

    Согласно обсуждаемому предложению, суда, направляющиеся в Персидский залив, будут заходить в иранские воды, в то время как суда, покидающие Персидский залив, будут проходить через воды Омана без уплаты пошлин, согласно данным  региональных посредников, пишет Wall Street Jourmal (WSJ).

    Хотя иранские дипломаты изначально приветствовали это предложение, поскольку оно сохраняло некоторый контроль над проливом, Тегеран потребовал права взимать пошлины, которые потенциально могут быть разделены с Оманом.

    Кроме того Иран требует гарантий от возобновления нападений, прекращения военно-морской блокады США и снятия нефтяных санкций, сообщили посредники.

    Высокопоставленные региональные чиновники заявили, что США и региональные правительства отвергли требование о пошлинах и хотят получить гарантии того, что Иран и его ставленники не будут угрожать их территориям.

    «Главный пробел остается: Иран хочет сначала ослабить морскую блокаду и военное давление, в то время как Вашингтон хочет, чтобы пролив был вновь открыт и Иран пошел на уступки, прежде чем предлагать облегчение ситуации», – сказал Эбтесам Аль-Кетби, президент Emirates Policy Center, аналитического центра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Он предположил, что, возможно, ситуация приближается ко временному взаимопониманию, но до более широкого урегулирования еще далеко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что Иран и Оман близки к сделке по Ормузскому проливу. Госсекретарь США Рубио анонсировал скорую сделку по Ормузу. Глава минфина США Бессент заявил о скором открытии Ормузского пролива.


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    4 августа 2026, 19:59 • Новости дня
    Госсекретарь США анонсировал скорую сделку по Ормузскому проливу

    Рубио сообщил о скором достижении договоренности по судоходству через Ормуз

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон рассчитывает в ближайшее время завершить переговоры и подписать итоговое соглашение о правилах безопасного судоходства в акватории Ормузского пролива, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американские власти фиксируют позитивную динамику в диалоге о безопасности морских маршрутов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Окончательный вариант документа пока находится в стадии разработки.

    По словам госсекретаря США Марко Рубио, стороны близки к финальному результату. «В этих переговорах достигнут определенный прогресс, но они еще не завершены. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро», – подчеркнул глава американской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал старт американо-иранских переговоров.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил финальную стадию консультаций с Оманом по вопросам судоходства.

    Тегеран и Маскат планируют разделить маршруты движения торговых судов в проливе.

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    4 августа 2026, 12:41 • Новости дня
    Сухогруз под флагом Либерии загорелся после атаки в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии попал под удар неизвестного снаряда рядом с побережьем Омана, когда шел через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, инцидент произошел с кораблем, шедшим под либерийским флагом. На борту атакованного судна начался сильный пожар, из-за чего люди вынуждены срочно эвакуироваться, передает РИА «Новости» .

    «Сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии попал под удар неизвестного снаряда рядом с побережьем Омана, когда шел через Ормузский пролив во вторник, экипаж покидает судно, один моряк пропал без вести», – пишет агентство.

    В конце июля у побережья Омана снаряд попал в коммерческий танкер.

    Днем ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве двух судов в Ормузском проливе.

    В середине прошлого месяца после нападения на эмиратский нефтяной танкер бесследно исчезли три члена экипажа.

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    4 августа 2026, 10:18 • Новости дня
    NYT: Иран и Оман близки к сделке по Ормузскому проливу

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран и Маскат планируют разделить маршруты движения торговых судов в Ормузском проливе и ввести сбор за проход, пишет газета New York Times.

    Иран и Оман близки к достижению договоренности о правилах судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Ожидается, что соглашение будет заключено в течение 60 дней.

    «Иран и Оман приближаются к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе… суда, направляющиеся в Персидский залив, будут проходить через маршрут, контролируемый Ираном, и вблизи его побережья. Суда, покидающие Персидский залив, будут ходить по маршруту рядом с Оманом», – говорится в материале издания.

    По данным иранских чиновников, за проход через пролив планируется взимать сервисный сбор. Эти средства пойдут на компенсацию экологического ущерба, обеспечение безопасности коммерческих судов и содержание персонала. Доходы от сборов Тегеран и Маскат будут делить поровну.

    Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что движение по временным маршрутам не потребует разрешения Ирана или внесения какой-либо платы. При этом в Пентагоне скептически оценивают намечающуюся сделку, считая ее условия капитуляцией США перед Ираном. Военные отмечают, что даже в водах Омана остается много мин, поэтому судам все равно придется координировать движение с иранской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Оман предложил Тегерану совместно управлять Ормузским проливом.

    До этого иранский МИД обвинил Соединенные Штаты в срыве двусторонних договоренностей по судоходству.

    Исламская республика запланировала введение платы за безопасность транзита иностранных кораблей.

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    5 августа 2026, 05:47 • Новости дня
    Axios: США готовят в среду объявление о сделке между Оманом и Ираном

    Axios: США готовят объявление о сделке между Оманом и Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам двух региональных источников и американского чиновника, США, Иран и Оман близки к заключению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, и США намерены объявить об этом в среду.

    Сделка, переговоры по которой ведутся несколько недель, направлена на возобновление режима прекращения огня между США и Ираном и возобновление переговоров по ядерной сделке, пишет Axios.

    Готовящаяся сделка удовлетворит некоторые требования Ирана об усилении контроля за движением в Ормузском проливе – контроля, которого у него не было до войны.

    Согласно двум региональным источникам, обсуждаемая сделка предусматривает 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которое может быть продлено.

    Все входящие суда, проходящие через пролив и Персидский залив, будут проходить по северному маршруту через иранские воды. Все исходящие суда через пролив и в Аравийское море будут проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном. В течение 60-дневного периода сборы взиматься не будут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей за три месяца. В июле Axios узнал, что глава Белого дома выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

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