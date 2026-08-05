Tекст: Вера Басилая

В Общественной палате состоялось подписание соглашения с политическими партиями о взаимодействии в ходе наблюдения за выборами в Государственную думу, которые пройдут 18-20 сентября, передает ОП РФ.

Особое внимание в ходе мероприятия привлекла позиция партии «Яблоко». Коллеги раскритиковали партию за отказ участвовать в процедуре подписания соглашения о наблюдении за предстоящими выборами.

«У меня вызывает удивление позиция фруктовой партии с более чем 30-летним опытом, которая по сути саботирует процедуру наблюдения. Мне кажется, это неправильная позиция», – заявил председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Эрик Праздников.

Он подчеркнул, что процедура должна быть легитимной, потому что и победившие, и проигравшие стороны должны понимать, что эти выборы прошли достойно.

«И мне кажется, не использовать этот инструмент общественного наблюдения за выборами, говорит о мощнейшем безобразии», – заявил Праздников.

Позицию Праздникова поддержал руководитель исполнительного комитета партии «Родина» Алексей Рылеев. Он назвал «Яблоко» «профессиональной жертвой», отметив, что подобная позиция партии направлена на создание информационных поводов для западных средств массовой информации.

«Конечно, очень неприятно, когда политическая сила, политическая структура берет на себя некий ореол жертвы и практически тем самым работает на западные средства массовой информации, с заграничными всевозможными фондами, агентами, задавая хайповые инфоповоды. И при этом очерняя нашу страну, очерняя выборы в целом», – заявил Рылеев.

По его словам, пока участники соглашения обсуждают обеспечение честности голосования, «Яблоко» готовит почву для противоположных заявлений. По мнению политика, «с таким подходом «Яблоко» уже прогнило».

В конце июля Общественная палата России заключила соглашение с 52 некоммерческими организациями для совместного наблюдения за голосованием в Государственную думу.