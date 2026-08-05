В Кемеровской области осудили двух человек за похищение подростка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники из Юрги проведут от четырех до 16 лет в колонии строгого режима за насилие над ребенком, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Преступление произошло в апреле 2024 года после незначительного конфликта со знакомым школьником.

Фигуранты силой заперли подростка в машине. «После чего, насильно поместив его в багажник автомобиля, отвезли на безлюдный участок местности, где вместе с третьим соучастником избили потерпевшего и совершили в отношении него иные насильственные действия, в том числе один из фигурантов – насильственные действия сексуального характера», – пояснили следователи.

Затем преступники снова бросили жертву в багажник и доставили в район деревни Новоягодное. Там пытки продолжились, после чего избитого оставили на произвол судьбы.

Правоохранители оперативно выследили и арестовали нападавших, суд признал их виновными по нескольким тяжким статьям УК.

В конце июня правоохранители задержали убийцу пропавшей кемеровской школьницы.

В ноябре прошлого года перед судом в Кузбассе предстали родители, обвиняемые в жестоком истязании 12-летнего сына.

В начале лета суд в Петербурге арестовал двух похитителей другого несовершеннолетнего юноши.