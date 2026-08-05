Блогера-путешественника Повеликина обокрали перед отъездом из Магадана

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По пути совершенно незнакомые люди помогали ему: делились топливом, подсказывали дорогу, поддерживали в сложных ситуациях. А сегодня узнаю, что перед отъездом из Магадана ночью неизвестные украли топливо и сумку с мотоцикла», – сообщил чиновник, передает РИА «Новости».

Береговой подчеркнул, что подобным поступкам нет оправдания, особенно по отношению к гостю, который искренне делился впечатлениями о регионе.

Он добавил, что местные правоохранительные органы уже занимаются поиском злоумышленников.

Зампред правительства выразил надежду на скорую поимку виновных и призвал всех владеющих информацией граждан обращаться в полицию. Власти пока не могут связаться с самим путешественником для уточнения деталей, поскольку тот находится в пути.

В июле глава Нижегородской области Глеб Никитин отреагировал на видеообзор путешественника Артема Рындевича, высоко оценившего туристическую привлекательность и атмосферу Нижнего Новгорода.