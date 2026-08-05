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    Почему Бельгия стала фанатом российского СПГ
    Удары по Киеву поразили склады маркетплейса «Розетка» и сети «Эпицентр»
    Defence Security Asia: Индия решила не закупать российские Су-57Э
    Ученые обнаружили на Туринской плащанице ДНК людей, животных и растений
    Зеленский: Киев атаковали баллистические ракеты и 115 беспилотников
    Боец Белуга: Командиры ВСУ лишаются управления из-за уничтожения Starlink
    Боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    Русское имя вошло в топ-200 самых популярных в США
    5 августа 2026, 10:32 • Новости дня

    ЦБ: Россияне с октября смогут пополнять счета в банках через сторонние банкоматы

    Tекст: Дарья Григоренко

    С 1 октября россияне смогут переводить средства на собственные реквизиты с помощью терминалов сторонних финансовых учреждений благодаря Системе быстрых платежей, следует из указания Банка России.

    Присоединение кредитных организаций к перспективному сервису будет носить исключительно добровольный характер, передает ТАСС.

    «СБП может быть использована кредитной организацией – участником СБП для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица в наличной форме с использованием банкомата, на банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП. <…> Указание вступает в силу с 1 октября 2026 года», – говорится в документе.

    Размер вносимой наличности ограничат специальными лимитами. За одну транзакцию разрешено отправлять максимум 25 тыс. рублей. В течение суток лимит составит 50 тыс. рублей, а за один месяц – не более 200 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России анонсировал внедрение функции пополнения счета наличными через банкоматы любых банков-участников Системы быстрых платежей.

    Регулятор также подготовил проект новых правил для запуска международных переводов между физическими лицами по СБП.

    Юрист Давид Адамс напомнил о возможности бесплатного перевода до 30 млн рублей ежемесячно между собственными счетами в разных кредитных организациях.

    4 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    @ max.ru/morf

    Tекст: Мария Иванова

    Зв минувшие сутки армия России освободила Бакшеевку в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Черкасских Тишков, Сердобино, Черного, Ивановки и УстиновкиХарьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах рядом с Уланово, Бунякино, Рыжевкой и Писаревкой.

    При этом ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, две бронемашины, пять артиллерийских орудий и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нижней Журавки, Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Николаевки, Никаноровки, Славянска, Краматорска, Веролюбовки, Куртовки и Николайполья ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 215 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Красноподолья, Белозерского, Грузского, Дружковки, Водянского, Новогригоровки, Анновки, Доброполья ДНР, Райполя, Новопавловки и Иванови Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.

    До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.

    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

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    4 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву

    Bild: Писториус случайно раскрыл секретную поставку Киеву немецких САУ RCH-155

    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Во время визита на оборонный завод в Касселе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус случайно раскрыл засекреченные данные о передаче Киеву новейших самоходных гаубиц.

    Руководитель оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус выдал засекреченную информацию о передаче Киеву самоходных артиллерийских установок RCH-155, передает ТАСС.

    До этого инцидента власти Германии официально не подтверждали поставку данных боевых машин. Было известно лишь о прохождении украинскими военными обучения по управлению этой техникой.

    Осматривая производственные мощности концерна KNDS, министр заявил: «Колесная гаубица получила одобрение на Украине».

    Политик добавил, что первая отправленная украинским войскам машина находилась на заводе два года назад. Журналисты издания Bild отмечают, что таким образом чиновник подтвердил давнее присутствие систем на украинской территории.

    Установка RCH-155 считается одной из самых современных в своем классе. Машина отличается высокой мобильностью и способна вести прицельный огонь прямо на ходу, одновременно осуществляя поиск новых целей. Скорострельность орудия достигает девяти выстрелов в минуту, однако данных о применении техники в боях пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус передал украинской стороне первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155. На следующий день глава немецкого военного ведомства прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения военной помощи.

    До этого Берлин пообещал поставить ВСУ 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    В «Единой России» назвали недопустимыми налоговые доначисления за льготы

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» выступает за понятное и предсказуемое налоговое администрирование, при котором бизнес заранее знает требования. Партия считает недопустимыми доначисления компаниям за использование предусмотренных законом льгот, заявил член генсовета партии, председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

    Калинин заявил, что представители «Единой России» настаивают на формировании понятной системы взаимодействия государства и бизнеса, передает ТАСС.

    «Если закон не устанавливает ограничений на применение нескольких преференциальных режимов одновременно, бизнес вправе ими пользоваться. Нельзя сначала создавать условия для развития и привлечения инвестиций, а затем пересматривать эти решения задним числом», – заявил Калинин.

    Политик добавил, что двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают серьезную неопределенность. По его словам, «Единая Россия» выступает за понятное налоговое администрирование, при котором предприниматели заранее знают требования государства и могут планировать свою деятельность.

    «Двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают неопределенность и снижают доверие к механизмам поддержки», – отметил политик.

    В рамках подготовки обновленной Народной программы партия активно собирает предложения предпринимателей по снижению административной нагрузки. Все собранные инициативы планируется тщательно проработать совместно с профильными ведомствами. Главная цель заключается в создании устойчивой системы, которая поможет отечественным компаниям предсказуемо развиваться, привлекать инвестиции и открывать новые рабочие места.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, представители партии «Единая Россия» выступили за смягчение налоговых условий для малого бизнеса.

    Председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин предложил сохранить действующие условия работы самозанятых до конца 2028 года.

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    4 августа 2026, 19:44 • Новости дня
    Путин подписал закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на пять лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Документ был разработан депутатами партии «Единая Россия».

    Продление программы позволит гражданам и дальше в упрощенном порядке оформлять в собственность гаражи, построенные до конца 2004 года, а также земельные участки под ними, сообщает сайт «Единой России». После регистрации владельцы смогут легально совершать сделки купли-продажи, мены и дарения, передавать имущество по наследству и полноценно распоряжаться им.

    Для оформления права собственности достаточно подать заявление в органы местного самоуправления и предоставить документы, подтверждающие право на гараж. Воспользоваться механизмом могут не только нынешние владельцы, но и их наследники, а также граждане, купившие такие гаражи.

    По данным авторов инициативы, за время действия гаражной амнистии в упрощенном порядке было зарегистрировано более 700 тыс. объектов недвижимости.

    Авторами закона выступили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ранее председатель партии Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме рассмотреть и принять законопроект в приоритетном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» в феврале внесла в Госдуму законопроект о продлении сроков упрощенной регистрации гаражей. Правительство России весной одобрило данную инициативу из-за ее высокой востребованности среди граждан.

    Депутаты Госдумы в июле окончательно приняли этот документ.

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    4 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    В ООН отреагировали на атаку дрона ВСУ по пляжу в Геленджике
    В ООН отреагировали на атаку дрона ВСУ по пляжу в Геленджике
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека, говоря об атаке на пляж в Геленджике, заявили о необходимости сделать все возможное для предотвращения жертв среди гражданского населения.

    «Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты», – заявила официальный представитель управления Марта Уртадо РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о гибели 38 мирных жителей от ударов ВСУ за одну неделю июля. Общее число жертв атаки на Архипо-Осиповку увеличилось до семи человек. В числе погибших – четверо детей.

    Количество пострадавших достигло 58 человек.

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    4 августа 2026, 12:12 • Новости дня
    В Москве под суд отдали девушек, заставлявших выплачивать большие чеки ресторана
    В Москве под суд отдали девушек, заставлявших выплачивать большие чеки ресторана
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице будут судить семерых участников преступной группы, которые заманивали мужчин через сайты знакомств в нелегальное заведение с завышенными ценами, сообщили в прокуратуре города.

    Злоумышленницы искали потенциальных жертв в интернете и приглашали их на встречи. Мужчин приводили в заведение на Ленинградском проспекте, у которого не было лицензии на продажу алкоголя, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В кафе девушкам приносили шампанское дорогих марок по завышенной стоимости. Один бокал обходился в 6 тыс. рублей. При этом у отсутствовали кассовые аппараты.

    Следствие установило десять пострадавших, а общий ущерб составил более 250 тыс. рублей.

    «Теперь четыре женщины и трое их подельников-мужчин предстанут перед судом по обвинению в мошенничествах», – отметили в ведомстве.

    В прошлом году полиция Петербурга арестовала создателя ресторана с подставными спутницами.

    Перед Днем святого Валентина эксперты предупредили россиян о мошенницах в приложениях для знакомств.

    В начале года МВД раскрыло схему обмана с возвратом средств за билеты на совместные мероприятия.

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    4 августа 2026, 19:59 • Новости дня
    Ученые обнаружили на Туринской плащанице ДНК людей, животных и растений

    Новые технологии раскрыли неизвестные детали истории Туринской плащаницы

    Ученые обнаружили на Туринской плащанице ДНК людей, животных и растений
    @ Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

    Международная группа исследователей впервые провела детальный анализ ДНК, сохранившейся на волокнах Туринской плащаницы, и обнаружила следы людей, животных, растений и микроорганизмов, накопившиеся за многие столетия. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

    Как пишет ScienceDaily, для исследования использовали официальные образцы ткани, взятые еще в 1978 году. Ученые применили современные методы метагеномного секвенирования нового поколения без использования ПЦР, что позволило получить наиболее полную на сегодняшний день картину биологических следов, сохранившихся на реликвии.

    Анализ выявил несколько линий человеческой митохондриальной ДНК, а также большое разнообразие бактерий, грибов и солелюбивых архей. Кроме того, специалисты нашли ДНК культурных растений, домашних животных и даже средиземноморского красного коралла.

    Среди растений были обнаружены следы пшеницы, моркови, кукурузы, бананов и арахиса. Из животных ученые идентифицировали ДНК крупного рогатого скота, свиней, кур, собак и кошек. По мнению авторов исследования, такие находки отражают многочисленные контакты плащаницы с людьми и окружающей средой, а также особенности ее хранения и перемещения между разными регионами.

    При этом исследователи подчеркнули, что работа не ставила целью определить возраст или подлинность Туринской плащаницы. За столетия ткань неоднократно подвергалась воздействию окружающей среды и прикосновениям людей, поэтому выделить первоначальную ДНК уже невозможно.

    Профессор судебной экспертизы университета Ланкашира Ноэми Прокопио отметила, что плащаница остается уникальным объектом для историков и ученых. По ее словам, применение новейших технологий анализа ДНК позволило раскрыть новые сведения о биологической истории ткани.

    Авторы исследования считают, что современные методы судебной геномики способны стать важным инструментом для изучения культурно значимых исторических артефактов, даже если они не позволяют окончательно ответить на вопрос об их происхождении или подлинности.

    Туринская плащаница – льняное полотно длиной около 4,4 метра, на котором виден отпечаток человеческого тела. Многие христиане почитают его как погребальный саван Иисуса Христа, однако вопрос о подлинности реликвии остается предметом многолетних научных и исторических дискуссий. Плащаница хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в итальянском Турине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильский исследователь Цицеро Мораес с помощью 3D-моделирования утверждал отсутствие контакта Туринской плащаницы с телом Христа. В октябре 2024 года итальянский пожарный Марио Трематоре, спасший в 1997 году Туринскую плащаницу от пожара, подарил президенту России Владимиру Путину копию ее фрагмента и икону Святого Николая.

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    5 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Defence Security Asia: Индия решила не закупать российские Су-57Э
    Defence Security Asia: Индия решила не закупать российские Су-57Э
    @ Объединенная авиастроительная корпорация/rostec.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нью-Дели принял окончательное решение не приобретать российские истребители пятого поколения Су-57Э, сделав ставку на модернизацию уже имеющегося парка боевой авиации, заявил представитель индийского минобороны Раджеш Кумар Сингх.

    Индия не планирует закупать российские истребители пятого поколения Су-57Э, передает «Военное обозрение» со ссылкой на Defence Security Asia.

    По словам Сингха, Нью-Дели не рассматривает закупку самолетов «Сухого», включая упомянутые Су-57Э. Вместо приобретения новых истребителей пятого поколения индийские военные сосредоточат усилия на обновлении существующего авиапарка.

    Основной акцент будет сделан на модернизации истребителей Су-30МКИ, которые в настоящее время производятся на территории Индии по российской лицензии.

    Эту программу в министерстве обороны страны считают одной из наиболее успешных в истории национальной военной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл Су-57 лучшим истребителем в мире.

    В прошлом году Рособоронэкспорт заявлял о готовности индийских заводов к быстрому запуску производства Су-57Э.

    Также в прошлом году правительство Индии отказалось от идеи покупки американских истребителей F-35.

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    4 августа 2026, 18:07 • Новости дня
    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили четыре украинских сухогруза

    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре и судам, перевозившим военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в порту Николаева ударам подверглись три сухогруза.

    В порту Черноморска был уничтожен контейнерный терминал, где находились грузы военного назначения. Кроме того, там ликвидирован склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним.

    В акватории Черного моря южнее Одессы российские силы поразили еще один сухогруз, который доставлял военные грузы. В северной части моря, юго-восточнее Очакова, военные уничтожили два безэкипажных катера украинской армии.

    Накануне российские военные провели массированные атаки по морским судам в черноморских портах. Днем ранее армия России уничтожила четыре сухогруза с оружием для украинских войск.

    В конце июля отечественные беспилотники поразили килекторное судно на территории порта Николаева.

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    4 августа 2026, 13:27 • Новости дня
    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России

    Депутат Дагделен потребовала выслать посла Украины из ФРГ из-за слов о России

    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посла Украины в Германии Алексея Макеева необходимо выслать из страны после его высказываний о связях немецких партий с Россией, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "«Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен потребовала выслать украинского посла Алексея Макеева из-за его вмешательства в дела страны, передает РИА «Новости».

    «Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство», – подчеркнула политик. По ее словам, федеральное правительство давно бы вызвало дипломата, если бы сохранило остатки достоинства.

    Днем ранее украинский посол заявил, что в Германии якобы существуют политические партии, которые тесно связаны с Москвой. Эти слова вызвали резкую реакцию среди немецких политиков.

    Ранее немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Алексея Макеева в попытках запугивания журналистов.

    Депутат Севим Дагделен ранее назвала бывшего украинского дипломата Андрея Мельника поклонником фашистов.

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт в июне потребовала прекратить финансирование Киева.

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    4 августа 2026, 17:38 • Новости дня
    МВД Казахстана предложило ввести платный въезд для иностранцев
    МВД Казахстана предложило ввести платный въезд для иностранцев
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел Казахстана разработало проект о введении платных электронных разрешений на въезд для иностранцев.

    Соответствующая инициатива опубликована на портале «Открытые НПА», передает «Коммерсант». Точная стоимость такого разрешения пока не определена.

    Полученные средства планируется направить на защиту персональных данных и модернизацию цифровой инфраструктуры. Публичное обсуждение документа продлится до 17 августа 2026 года, после чего он может быть скорректирован с учетом полученных замечаний.

    В ведомстве полагают, что нововведение позволит вести более точный учет прибывающих иностранцев и автоматизировать часть миграционных процедур. Внедрение системы намечено на период с августа по декабрь текущего года. По мнению представителей МВД, это даст возможность своевременно подготовить логистические мощности и пограничную инфраструктуру.

    Ранее МИД Казахстана опроверг слухи о введении визового режима с Россией. В 2024 году власти республики ввели специальную визу для современных кочевников.

    До этого в стране запланировали вернуть обязательную регистрацию для пребывающих более тридцати дней иностранцев.

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    5 августа 2026, 07:37 • Новости дня
    Боец Белуга: Командиры ВСУ лишаются управления из-за уничтожения Starlink

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения теряют связь с командованием после уничтожения терминалов спутниковой связи Starlink, что приводит к неразберихе и снижению боеспособности формирований, сообщил командир российского взвода БПЛА с позывным Белуга.

    «На некоторых позициях противника станции Starlink – это единственное средство связи с командованием. После ее поражения противник часто теряет возможность управлять людьми на этой позиции», – пояснил собеседник РИА «Новости».

    По словам военного, потеря связи вызывает хаос и серьезно снижает боевую эффективность украинских войск в Харьковской области.

    За минувшую неделю бойцы войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» выявили и уничтожили более 10 терминалов Starlink на этом направлении.

    Напомним, в Харьковской области ВС России за июль уничтожили свыше 60 спутниковых антенн и станций связи Starlink украинской армии.

    Также разведчики группировки «Север» научились вычислять местонахождение украинских военных по станциям Starlink.

    За первую половину мая ВС России поразили более 55 терминалов связи Starlink в Харьковской области.

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    4 августа 2026, 22:49 • Новости дня
    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0»

    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0» для безопасности Европы

    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0»
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт призвала к запуску процесса «Хельсинки 2.0» для создания новой архитектуры безопасности в Европе.

    Вагенкнехт призвала к запуску процесса «Хельсинки 2.0» для формирования новой архитектуры безопасности, передает РИА «Новости». В своей статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine она отметила важность долгосрочной стабильности.

    «Европе нужен «Хельсинки 2.0» – долгосрочный процесс разработки общих правил в области безопасности, стабильности и сотрудничества», – написала политик. По ее словам, процесс поиска баланса интересов будет сложным, но он необходим для прекращения нынешней спирали эскалации.

    Курс властей Германии на милитаризацию ставит под угрозу безопасность в Европе и не способствует урегулированию конфликта на Украине. Вагенкнехт добавила, что чрезмерное наращивание вооружений бундесвера и безоговорочная поддержка Киева являются контрпродуктивными мерами.

    Политик подчеркнула, что Берлину следует сосредоточиться на дипломатии и контроле над вооружениями, а не увеличивать оборонный бюджет. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах повысить оборонные расходы до 3,5% от ВВП к 2029 году.

    Министерство финансов Германии сообщало, что проект бюджета на 2027 год предусматривает рост расходов на оборону до 139,7 млрд евро, а в 2028 году – до 153,9 млрд евро.

    Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт предрекла уничтожение Германии из-за применения немецкого оружия по российской территории.

    Вагенкнехт потребовала отставки канцлера Фридриха Мерца на фоне растущей угрозы войны.

    Также Вагенкнехт резко осудила проект государственного бюджета на 2027 год из-за рекордного перевооружения.

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    4 августа 2026, 21:46 • Новости дня
    Дамаск решил отказаться от части российской нефти ради сделки с Вашингтоном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дамаск пошел на уступки в ходе переговоров с Вашингтоном ради снятия статуса государства – спонсора терроризма и решил сократить закупки нефти у Москвы, пишут СМИ.

    Сирия дала согласие на сокращение объемов импорта нефти из России в рамках диалога с США, передает Reuters. Переговоры направлены на исключение страны из списка государств – спонсоров терроризма.

    Американские чиновники полагают, что такой шаг Дамаска «повысит шансы на быстрое снятие статуса без осложнений». По данным источников, сирийская сторона вынуждена приобретать российское сырье из-за действующих санкций, препятствующих поиску альтернативных поставщиков.

    В начале июня президент США Дональд Трамп и президент переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили по телефону отмену американских санкций.

    Летом прошлого года Белый дом официально отменил основной санкционный режим против этой ближневосточной страны.

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    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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