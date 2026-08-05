Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

Европейские цены на газ перешли к стабилизации после заметного снижения

Tекст: Мария Иванова

Биржевые котировки газа в Европе в среду продемонстрировали стабильность, отойдя от отметки в 700 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 654,2 доллара, снизившись на 1,7%. К 9.58 мск показатель составил 663,7 доллара.

В июле стоимость газа подскочила почти на 20%, превысив к концу месяца 700 долларов. Однако в первые дни августа цены опустились почти на 40 долларов. Рост котировок начался 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану, когда средние цены за месяц выросли почти на 60%.

Максимальное значение в 853,7 доллара было зафиксировано 19 марта из-за сокращения выпуска сжиженного природного газа Катаром. Исторический рекорд в 3892 доллара был достигнут в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа стоимость природного газа на европейском рынке упала до 676 долларов за тысячу кубометров.

В конце июля биржевые цены преодолели уровень в 700 долларов.

Несколькими днями ранее котировки августовских фьючерсов опустились до отметки в 660 долларов.