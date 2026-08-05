Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовскому танкеру в Красном море

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло точный ракетный удар по саудовскому танкеру в Красном море в рамках объявленной морской блокады, передает ТАСС. Атака произошла в северной части Красного моря.
«Атаковали саудовский нефтяной танкер Wafa в северной части Красного моря в районе порта Янбу с использованием нескольких баллистических ракет», – заявил военный представитель движения Яхья Сариа. По его словам, попадание ракет было точным.
Сариа также добавил, что с начала объявления морской блокады 22 июля хуситы атаковали восемь саудовских танкеров. Кроме того, 29 судов были вынуждены изменить свои маршруты в Красном и Аравийском морях. Представитель «Ансар Аллах» подчеркнул, что повстанцы готовы расширить зону операций на севере акватории, чтобы полностью перекрыть маршруты для саудовских кораблей в рамках стратегии «блокада за блокаду».
В июле йеменские мятежники объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Позже повстанцы совершили налет беспилотниками на инфраструктуру саудовского порта Янбу.
В конце прошлого месяца группировка обстреляла ракетами нефтяной танкер NCC Ghazal в Красном море.