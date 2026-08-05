Аэропорт Лейпцига приостановил полеты из-за неизвестного объекта в небе

Tекст: Дарья Григоренко

Работа немецкого аэропорта Лейпциг/Галле была временно приостановлена в ночь на среду из-за инцидента с безопасностью, передает РИА «Новости».

По данным полицейского управления Лейпцига, причиной стало появление неизвестного объекта в воздушном пространстве и обнаружение подозрительного предмета на территории воздушной гавани.

«В ночь на среду в аэропорту Лейпциг/Галле произошел инцидент, связанный с безопасностью, что привело к приостановке полетов», – сообщили в пресс-службе правоохранительных органов. Из-за неопознанного летающего объекта, замеченного незадолго до полуночи, несколько рейсов, в том числе пассажирских, пришлось перенаправить в другие аэропорты.

Помимо этого, в районе южной взлетно-посадочной полосы нашли неизвестный предмет. Для его проверки федеральная полиция задействовала робота-сапера. Полеты на северной полосе возобновились в 1:55 по местному времени (2:55 мск), однако южная полоса пока остается закрытой. Земельная и федеральная полиция уже начали совместное расследование случившегося. По информации издания Bild, замеченным в небе объектом был беспилотник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее воздушная гавань Ганновера остановила работу из-за замеченного пилотом беспилотника.

В октябре прошлого года служба управления воздушным движением временно закрыла обе взлетно-посадочные полосы аэропорта Мюнхена на фоне сообщений о подозрительных наблюдениях.