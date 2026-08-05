Китай заверил Европарламент в отсутствии поставок оружия России

Tекст: Вера Басилая

Представители Китая в ходе июльских переговоров с делегацией комитета Европарламента по иностранным делам обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости». Встреча чиновников состоялась на китайской территории.

«Китайская сторона заявила, что не является участником конфликта, не поставляет России оружие, а также Китай поддерживает диалог и считает, что Европа должна участвовать в мирных переговорах», – отмечает издание Politico.

В июне официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь подчеркивал приверженность строгому нейтралитету. Дипломат обращал внимание, что Пекин никогда не передавал летальное вооружение ни одной из сторон противостояния.

В июне Пекин назвал клеветой заявления Евросоюза о военной поддержке российских сил.

Годом ранее китайский МИД категорически отверг обвинения в поставках артиллерийских систем Москве.

При этом европейские дипломаты еще в 2024 году признали отсутствие доказательств передачи вооружений из КНР.