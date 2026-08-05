ВОЗ призвала беречься от клещей из-за редкого вируса

Всемирная организация здравоохранения посоветовала остерегаться укусов клещей после обнаружения вируса Бурбон в США, передает РИА «Новости».
Официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения Себастьян Олиэль подчеркнул важность профилактики. «Гражданам рекомендуется соблюдать местные санитарно-эпидемиологические рекомендации по профилактике укусов клещей, особенно при посещении районов, где обитают эти насекомые», – заявил он.
Болезнь считается крайне редкой, и точные данные о ежегодной заболеваемости в мире отсутствуют. В научной литературе описано лишь ограниченное число подтвержденных случаев, большинство из которых зафиксировано в США. Телеканал Fox News сообщил о первом заражении в Нью-Йорке.
Главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что с 2014 года выявили около шести или семи случаев инфицирования. Два из них привели к летальному исходу. При этом наличие антител у некоторых людей указывает на возможное более широкое распространение инфекции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения оценила риск масштабного распространения вируса Бурбон как низкий
Академик РАН Геннадий Онищенко исключил вероятность завоза этой редкой инфекции на территорию России.
Вирусолог Анатолий Альтштейн назвал главным переносчиком заболевания американского клеща «одинокая звезда».