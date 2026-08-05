На границе Марокко и испанской Сеуты погиб 141 мигрант

Сadena SER: Свыше 140 нелегалов погибли при штурме испанской границы

Tекст: Мария Иванова

Как минимум 141 мигрант погиб при попытке проникнуть из Марокко в испанскую Сеуту, передает РИА «Новости». Трагедия разыгралась на прошлой неделе после массового притока нелегалов, пытавшихся пересечь границу.

«По меньшей мере 141 человек погиб на прошлой неделе в результате трагедии на Тарахале в Сеуте, произошедшей после массового притока мигрантов, пересекших границу из Марокко», – сообщает радиостанция Cadena SER. Уточняется, что 78 тел обнаружили с испанской стороны, а 63 – на марокканской территории.

По данным журналистов, большинство погибших – молодые марокканцы в возрасте от 20 до 30 лет. Среди жертв также есть выходцы из стран Африки к югу от Сахары, несколько женщин и несовершеннолетних. В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентным наплывом мигрантов.

Накануне министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что границу пересекли около 72 тыс. человек, из которых 70 тысяч уже возвращены обратно. При этом население самого испанского анклава составляет всего около 85 тыс. жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Испании отчитался о депортации почти всех прорвавших границу нелегалов.

Власти испанского анклава экстренно оборудовали временный морг на двести мест.