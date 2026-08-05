Количество хищений через систему быстрых платежей за год выросло почти втрое

Tекст: Дарья Григоренко

Общая сумма похищенных средств выросла на 25% за год, пишет «Коммерсантъ».

Переводы через систему быстрых платежей инициирует сам клиент, поэтому банк не имеет возможности оперативно отменить транзакцию. Из-за этого доля возвращенных обманутым гражданам денег едва превышает 2%.

Одновременно с этим объем хищений по карточным платежам постепенно снижается. По данным Центробанка, во втором квартале этот показатель составил 1,3 млрд рублей, что на 17% меньше прошлогоднего значения.

Потери от мошеннических действий по обычным счетам также сократились за год на 7%, опустившись до 2,17 млрд рублей. В итоге общий объем потерь от действий злоумышленников в начале года зафиксировался на уровне около 7,4 млрд рублей в квартал. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 8–16%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России оценил потери клиентов банков во втором квартале текущего года в 7,35 млрд рублей.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о создании специальной тревожной кнопки на портале «Госуслуги» для борьбы с кибермошенниками.

В конце прошлого года Центробанк внес самостоятельные переводы крупных сумм по системе быстрых платежей в список подозрительных операций.