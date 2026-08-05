Минобрнауки: Более половины выпускников смогут поступить в вузы на бюджет

Tекст: Дарья Григоренко

Высшие учебные заведения получили расширенные квоты для приема абитуриентов. «В эту приемную кампанию университетам установили 620 481 место, из них – 446 692 по программам базового высшего образования, бакалавриата и специалитета», – рассказали в ведомстве. Показатели текущего года превысили прошлогодние значения, передает РИА «Новости».

Специалисты проанализировали предпочтения победителей олимпиад и увеличили контрольные цифры приема ведущим столичным институтам. При этом стобалльники все чаще выбирают региональные образовательные центры, включая Уральский федеральный университет и Университет Иннополис. Также учебные заведения активно пользуются правом зачислять одаренных студентов за собственный счет.

Например, Горный университет императрицы Екатерины II в Петербурге взял на полное обеспечение свыше 120 первокурсников. В министерстве подчеркнули отсутствие аномального наплыва поступающих. Это опровергает слухи о трудностях зачисления на бесплатное отделение даже с максимальными баллами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил о выделении более 620 тыс. бюджетных мест в 2026 году.

Около 1,5 млн абитуриентов смогут стать студентами российских вузов в текущем году.