В Белгородской области три человека пострадали от атак украинских БПЛА

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня ночью в Грайворонском округе в селе Смородино с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный дом. Двоих пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ», – сообщил штаба в Max.

Ранним утром еще один вражеский дрон атаковал легковой автомобиль в Шебекино. В результате удара тяжелые травмы получила женщина. Бойцы отряда «Орлан» доставили пострадавшую с травматической ампутацией голени в местную больницу.

В конце июля в результате атак ВСУ на регион пострадали 16 мирных жителей.

В середине того же месяца в районе села Репяховка легковой автомобиль подорвался на взрывном устройстве.

Месяцем ранее украинский дрон атаковал транспортное средство в городе Шебекино.