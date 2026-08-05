Пхеньян пригрозил Токио из-за испытаний американских ракет Tomahawk

Tекст: Катерина Туманова

Действия Вашингтона, Токио и Сеула по наращиванию объединенных боевых возможностей ведут к установлению абсолютной гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Япония ускоряет свою трансформацию в военное государство, отметили в Пхеньяне на фоне учений RIMPAC (Rim of the Pacific), которые проводятся раз в два года под руководством ВМС США в районе Гавайских островов.

«Япония отбросила обманчивую видимость «исключительно оборонительной страны» и выносит вопрос о собственном ядерном вооружении на всеобщее обозрение, одновременно разыгрывая в Тихом океане игру с запуском крылатых ракет большой дальности «Томагавк», заимствованных из США, а Южная Корея поднимает шум по поводу «морских угроз» со стороны соседних стран и ускоряет разработку атомных подводных лодок», – сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Подобные маневры несут прямую угрозу стабильности КНДР и других азиатских стран, что доказывает масштаб совместных военно-морских учений RIMPAC в Тихом океане, в которых задействовали более 30 тыс. военнослужащих, свыше 30 надводных кораблей и 190 самолетов.

Заместитель командующего Тихоокеанским флотом США публично заявил: «Командные функции, возложенные на Корею и Японию, были не символическими, а предназначались для фактического выполнения операций».

Сеул и Токио взяли на себя ключевые роли в управлении маневрами, что указывает на перекладывание Вашингтоном бремени обеспечения региональной безопасности на союзников.

В июле американские и южнокорейские военные провели воздушные маневры «Двойной орел». Одновременно Соединенные Штаты ускоряют реорганизацию своих сил в Японии и намерены разместить в Южной Корее систему противоракетной обороны «Тифон». Подобные конфронтационные шаги подрывают стабильность и формируют новый кризис, подчеркнули в КНДР.

«Необходимо предотвратить и сдержать появление возглавляемой США «оси противостояния», которая подрывает региональную безопасность и ускоряет нестабильность с целью установления гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подытожила Ким Е Чжон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США в мае решили перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию. Тогда же американские военные впервые провели учебные стрельбы из РСЗО HIMARS на японском острове Хонсю. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отверг обвинения в отходе страны от пацифизма.