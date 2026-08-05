  • Новость часаСилы ПВО уничтожили на подлете к Москве десять дронов ВСУ
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    5 августа 2026, 01:35 • Новости дня

    Военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей

    CENTCOM: США помогли пройти через Ормуз более 1 тыс. кораблей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о предоставлении свободного и безопасного прохода через Ормузский пролив более тысячи судов за три месяца.

    «Южный маршрут через Ормузский пролив остается свободным и открытым для всех коммерческих судов, желающих пройти по международному водному пути. За последние три месяца силы США помогли более чем 1 тыс. судов успешно проследовать через пролив, несмотря на необоснованную иранскую агрессию», сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    Там добавили, что эти проходы продолжаются до сих пор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 июля ВС США перенаправили 24 судна с момента возобновления блокады Ормуза. США 29 июля развернули 20 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе.


    4 августа 2026, 08:11 • Новости дня
    Военные разработали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» со скоростью более 500 км/ч
    Военные разработали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» со скоростью более 500 км/ч
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инженеры группировки войск «Запад» собрали уникальный БПЛА, способный уничтожать вражеские реактивные беспилотники самолетного типа на огромной скорости, сообщил представитель подразделения.

    Новую модель «Астра-ПВО» спроектировали мастера ремонтной роты 20-й общевойсковой армии группировки «Запад», передает ТАСС.

    Главная задача аппарата заключается в перехвате ударных дронов ВСУ. Максимальная скорость новинки достигает 560 км/ч.

    «Он поднимается вертикально, как FPV-дрон. Затем при работе есть три режима, когда меняется положение камеры, – вертикальный, 45 градусов и режим ракеты», – рассказал собеседник.

    Высокая скорость дает этому аппарату огромное преимущество в бою.

    Беспилотник способен уничтожать цели кинетическим ударом или использовать полноценную боевую часть. Разработчики пояснили, что скоростной потенциал перехватчика полностью раскроется после внедрения систем искусственного интеллекта.

    Существует также модификация «Астра-КЗ», предназначенная для поражения вражеской техники и укреплений. Этот вариант оснащается специальным ввинчиваемым боеприпасом от РПГ. Вскоре ударный дрон пройдет первые испытания в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная пресса отметила появление у России реактивных беспилотников со скоростью до 500 км/ч.

    В начале июля российские военные приступили к боевым испытаниям зенитного дрона с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Весной бойцы установили рекорд по уничтожению украинских аппаратов с помощью перехватчика «Елка».

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    4 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard

    Handelsblatt: ФРГ и Франция возьмут под полный контроль оборонный концерн KNDS

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии и Франции рассматривают возможность взять оборонный концерн KNDS под полный государственный контроль из-за срыва выхода на биржу.

    Правительства Германии и Франции могут временно стать единственными владельцами оборонного концерна KNDS, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял о намерении Берлина управлять компанией наравне с Парижем, выкупив крупный пакет акций.

    «Одним из вариантов является переход KNDS под полный государственный контроль Германии и Франции», – говорится в публикации газеты Handelsblatt. В настоящее время концерн принадлежит в равных долях французскому государству и немецким семьям Боде и Браунберенс. Последние планируют продать свои доли.

    Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус в июне сообщал, что немецкие власти намерены приобрести 40% KNDS. Ожидалось, что Франция сократит свою долю до 40%, а оставшиеся 20% разместят на бирже. Однако июльский выход на биржу не состоялся, так как владельцев не устроила оценка стоимости.

    Текущий план предполагает попытку провести еще одно IPO в сентябре с участием государства. Если этот сценарий не реализуется, правительства двух стран готовы временно выкупить концерн. При таком варианте семьи Боде и Браунберенс получат опцион на обратный выкуп 20% акций для последующей продажи на бирже по более выгодной цене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле оборонный концерн KNDS приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта из-за низкой оценки бизнеса инвесторами.

    Месяцем ранее разногласия между властями Германии и руководством компании поставили под угрозу выход предприятия на биржу.

    До этого председатель KNDS Том Эндерс предупредил Берлин о намерении провести процедуру без согласия властей ФРГ.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах
    @ Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и увидели, как ВСУ выводили сослуживцев из Бакшеевки Харьковского направления на свои же минные поля.

    «Часть военнослужащих 113 обр ТерО пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на четырёх участках до 300 метров. Стрелковые бои идут в селе Ивановка, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, их окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна ВСУ планируют открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.

    «Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам, а из бюджета региона на эти цели выделено 69,9 млн гривен», – добавили бойцы.

    За сутки, как сказано в сводке, подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. ВС России начали формировать буферную зону под Сумами. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.

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    4 августа 2026, 20:09 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по пожарным в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль пожарного расчета в Белгородской области после того, как спасатели ликвидировали последствия предыдущего удара. В результате повторной атаки FPV-дрона пострадали пять сотрудников экстренной службы, они были доставлены в больницу.

    Атака на сотрудников экстренных служб произошла в момент их отъезда с места тушения пожара, передает ТАСС. Спасатели ликвидировали возгорание грузовика, возникшее после первоначального удара беспилотника.

    «В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль – прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание. Когда пожарные уезжали с места происшествия, произошла повторная атака FPV-дрона на служебный автомобиль, в результате которой пострадали пятеро сотрудников», – сообщил оперативный штаб региона.

    Все получившие ранения специалисты оперативно доставлены в медицинское учреждение.

    Врачебный персонал оказывает им необходимую помощь, служебная техника получила механические повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Белгородской области от атак украинских беспилотников пострадали четыре человека. В конце июля в Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль с двумя мирными жителями.

    В июне при повторном сбросе взрывчатки на пожарных в Донецке погиб командир отряда МЧС.

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    4 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Раненые российские десантники восемь суток отбивали атаки противника

    Раненые десантники восемь суток отбивали атаки ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы штурмового отряда захватили вражеские укрепления на Ореховском направлении и более недели удерживали их, несмотря на полученные ранения и постоянные попытки прорыва, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие гвардейского соединения Воздушно-десантных войск совершили подвиг в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Штурмовой группе приказали выбить противника из лесополосы и дождаться подкрепления.

    «Шли четыре дня, четыре ночи, дошли туда, они нас не ждали. Ну и сразу же начали шуметь», – рассказал десантник Сергей.

    Затем бойцы захватили два укрепления, однако один из напарников получил ранение. Группа немного отступила и закрепилась на новых рубежах.

    На следующие сутки трое военнослужащих заняли еще два опорных пункта противника. В течение восьми дней раненые бойцы успешно отразили три попытки контрнаступления.

    По словам штурмовика, украинские силы создали мощные трехуровневые укрытия из старых железнодорожных шпал. ВСУ также вырыли сеть скрытых тоннелей, позволяющих незаметно заходить в тыл. Для предотвращения внезапного нападения один солдат постоянно прикрывал товарищей со спины.

    За проявленный героизм на Ореховском направлении отличившихся воинов наградили орденами Мужества. Высокие госнаграды вручили десантникам в военном госпитале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.

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    4 августа 2026, 13:53 • Новости дня
    Politico: НАТО доверило управление боевыми операциями ИИ Palantir

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс управляет реальными боевыми операциями с помощью американского искусственного интеллекта, который автоматически находит цели на спутниковых снимках и рассчитывает расход боеприпасов, пишут СМИ.

    Альянс осуществляет контроль над вооруженными столкновениями с помощью систем обработки данных от американской корпорации Palantir, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Информацию подтвердил командующий объединения по трансформации адмирал Пьер Вандье.

    «У альянса нет ни одной жизнеспособной альтернативы технологиям боевого ИИ от Palantir», – заявил высокопоставленный военный. Он также добавил, что в настоящий момент у разработчика отсутствуют реальные конкуренты на рынке.

    Программное обеспечение позволяет анализировать огромные массивы спутниковых снимков для выявления целей. Алгоритмы дают рекомендации по выбору оптимального вооружения и автоматически формируют заявки на пополнение арсеналов.

    Сейчас единственной кампанией с участием различных структур блока остается конфликт на Украине. Для логистического обеспечения этих процессов под руководством американских специалистов создали специальный штаб в немецком Висбадене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Североатлантический альянс объявил о внедрении системы искусственного интеллекта Maven от Palantir для отслеживания российских войск.

    В прошлом году армия США подписала с этой компанией крупнейший контракт на разработку программного обеспечения.

    Глава корпорации Алекс Карп открыто помогает киевскому режиму.

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    4 августа 2026, 05:35 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японском и Охотском морях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы Тихоокеанского флота начали развертывание на Дальнем Востоке, в Японском и Охотском морях, а также в Тихом океане, сообщили в Минобороны.

    На Дальнем Востоке начались учения Тихоокеанского флота, указали в министерстве, передает РИА «Новости».

    «Масштабное развертывание ТОФ: корабельные группы и ракетные комплексы выходят в районы маневров. Силы Тихоокеанского флота начали движение в назначенные районы Японского и Охотского морей, а также северо-западной части Тихого океана», – говорится в сообщении.

    В море вышли тральные, поисково-ударные и ракетно-катерные группы. Корабельную ударную группировку возглавил гвардейский ракетный крейсер «Варяг».

    Одновременно с этим на суше активизировались береговые войска. Расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» уже совершают марши для занятия стартовых позиций на побережье.

    К этим маневрам ТОФ привлечены свыше 13 тыс. военнослужащих.

    В мае большой десантный корабль «Николай Вилков» выполнил артиллерийские стрельбы в Японском море.

    Зимой отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    4 августа 2026, 07:15 • Новости дня
    Пес-поводырь помог ВС России вывести людей из Константиновки

    Пес-поводырь помог бойцам ВС России вывести людей из-под обстрелов

    Tекст: Катерина Туманова

    Обученный лабрадор-поводырь по кличке Мира помог российским военным эвакуировать гражданское население из Константиновки при атаках дронов, указывая безопасный путь группе мирных жителей и солдат под шквалом БПЛА-атак.

    Лабрадор-поводырь принадлежал глухой жительнице Константиновки и во время бомбежки пес даже накрывал собой хозяйку, передает ТАСС. Об удивительном случае спасения рассказал заместитель командира танкового полка Южной группировки войск с позывным Каскад.

    «У одной из женщин была собака дочери, которая во время бомбежки накрыла собой мать. Эта собака – лабрадор по кличке Мира – была поводырем, так как дочь была глухая. Собака вообще молодец», – поделился военнослужащий в видеоролике Минобороны.

    По словам бойца, на маршруте кто-то из людей из-за контузии от взрывов пытался свернуть в неверном направлении. Обученная командам собака тут же садилась и отказывалась идти, пока вся группа не собиралась вместе.

    Во время операции ВСУ постоянно атаковали людей дронами. Несмотря на это, эвакуация завершилась благополучно.

    Напомним, об освобождении Константиновки стало известно третьего июля. Тогда же Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный заявил, что ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат. Командование ВСУ  категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.

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    4 августа 2026, 04:04 • Новости дня
    Госдепартамент США собрался закрыть консульства в пяти странах

    Госдепартамент США закроет консульства в Канаде, Японии и Индонезии

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США уведомил Конгресс о планах закрыть пять зарубежных представительств в рамках сокращения американского дипломатического присутствия в мире, сообщили источники, знакомые с содержанием уведомления.

    «В уведомлении, разосланном некоторым комитетам Конгресса в конце прошлой недели, Госдепартамент заявил о планах закрыть свои представительства в Сент-Джордже (Гренада), Нагое (Япония), Медане (Индонезия), Дуале (Камерун) и Виннипеге (Канада)», – передает Reuters.

    Ожидаемое закрытие представительств, о котором ранее не сообщалось, представляет собой редкий пример закрытия США нескольких зарубежных представительств в рамках сокращения штата, не связанного с каким-либо конкретным геополитическим событием.

    В начале 2025 года, в первые месяцы правления администрации Трампа, Госдепартамент начал подготовку к закрытию почти десятка иностранных представительств, как сообщали тогда агентство Reuters и другие СМИ, в рамках широкой инициативы президента по преобразованию американской бюрократии.

    Управление по бюджету и управлению Белого дома выступало за еще более амбициозную программу закрытия, охватывающую до 30 иностранных представительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп в мае заявил о закрытии генконсульства США в Пешаваре. В США объяснили интерес американцев к поездкам в Россию.


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    4 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Завершены испытания новейшего детектора дронов с дальностью два километра

    Завершились испытания детектора дронов с радиусом обнаружения до двух километров

    Tекст: Ольга Иванова

    Обновленный российский комплекс «Набат v3» теперь фиксирует воздушные и надводные цели на дистанции до двух километров, перехватывая аналоговые видеосигналы с беспилотников противника, сообщили разработчики.

    Специалисты Центра беспилотных систем и технологий успешно протестировали обновленный аппарат Набат v3, передает РИА «Новости».

    Предыдущая модификация прибора распознавала угрозы на дистанции полтора километра, тогда как новинка увеличила этот показатель до двух километров. Устройство эффективно обнаруживает как воздушные, так и надводные цели.

    Разработчиком комплекса выступила компания GoDrone. «Набат v3 - новейшая разработка компании GoDrone, испытания устройства завершены. В ходе них изделие продемонстрировало способность работать в диапазоне от 200 до 8800 МГц, радиус обнаружения может достигать двух километров», - заявили представители организации.

    Широкий частотный диапазон позволяет фиксировать большинство современных беспилотников. Важной особенностью стала возможность перехвата видеосигнала, который часто используется в FPV-дронах. Прибор весит не более 360 граммов и работает от одного аккумулятора девять часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, модернизированный детектор дронов «Набат-3» поступил в подразделения в зоне специальной военной операции.

    Отечественные аппараты «Тень» получили возможность перехватывать сигнатуры американских беспилотников Hornet.

    Разработчики шестой версии детектора «Булат» добавили функцию вывода картинки с вражеских аппаратов на цветной экран.

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    4 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Reuters: Удары по Ирану оставили США без ракет ATACMS

    США израсходовали почти все ракеты ATACMS и PrSM против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные практически исчерпали арсенал высокоточных дальнобойных ракет в ходе недавнего обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов потратили почти все имеющиеся в наличии ракеты ATACMS и PrSM во время операций против Ирана, передает РИА «Новости».

    «Речь идет прежде всего о вооружении армии класса «земля-земля», известном как... ATACMS и... PrSM. США израсходовали «практически все» эти вооружения», – отмечается в публикации агентства Reuters. Стоимость одной такой ракеты превышает миллион долларов.

    Помимо этого, Пентагон использовал чуть менее половины мировых запасов крылатых ракет Tomahawk. Обострение ситуации началось 8 июля, когда президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Тегераном. После этого американская авиация провела серию атак, которые Центральное командование назвало ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке и обвинили Вашингтон в срыве договоренностей. Ранее Центр стратегических и международных исследований сообщал, что США также выпустили более 1,5 тыс. ракет Patriot и 200 перехватчиков THAAD, что привело к дефициту средств противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отменил масштабную атаку на Иран из-за риска истощения запасов систем ПВО.

    Американские аналитики зафиксировали критическую нехватку высокоточных боеприпасов в армии.

    Вооруженные силы полностью израсходовали запас новейших баллистических ракет PrSM в начале конфликта.

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    4 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Львовский призывник женился на женщине с инвалидностью ради бегства от фронта

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнообязанного жителя Львова заподозрили в фиктивном браке с 60-летней женщиной-инвалидом, после которого ей грозит до пяти лет тюрьмы.

    О произошедшем 4 августа сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на львовскую областную прокуратуру.

    «Прокуроры Франковской окружной прокуратуры города Львова направили в суд обвинительный акт в отношении 60-летней жительницы Пустомытовского района, которая содействовала незаконной переправке лица через государственную границу Украины», – говорится в заявлении ведомства.

    По данным следствия, женщина со второй группой инвалидности за деньги заключила фиктивный брак с 41-летним военнообязанным львовянином, чтобы он смог беспрепятственно уехать с Украины и уклониться от мобилизации.

    В августе 2023 года мужчина вместе с бывшей женой пересек границу на автомобиле, выступив сопровождающим своей новой жены-инвалида при выезде в Польшу.

    В прокуратуре уточнили, что женщина-инвалид позже пешком вернулась из Польши на Украину, тогда как ее фиктивный супруг остался за границей. Ей вменяют незаконную переправку гражданина через государственную границу, максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

    Киевский режим, по сообщениям, столкнулся с острой нехваткой личного состава в войсках, а силовые действия сотрудников военкоматов постоянно вызывают скандалы и протесты.

    В интернете распространяются видео жесткой мобилизации, где мужчин силой заталкивают в микроавтобусы и нередко избивают. На этом фоне многие граждане призывного возраста на Украине нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы и скрываются по домам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве полицейские задержали мужчину, продававшего за 30 тыс. долларов фиктивный брак с женщиной-инвалидом для увольнения военного из ВСУ.

    В Киевской области следователи раскрыли схему незаконного вывоза украинских солдат из воинских частей за деньги.

    В Львовской области украинские правоохранители разоблачили организатора нелегального канала выезда призывников в Евросоюз под видом гастролей.

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    4 августа 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: В Белом доме примут представителей IT-гигантов по вопросу ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Трампа планирует во вторник принять в Белом доме представителей крупных IT-компаний, которые занимаются искусственным интеллектом (ИИ), чтобы обсудить новую американскую систему добровольных испытаний безопасности моделей ИИ.

    Недавно разработанная концепция основана на июньском указе  президента США Дональда Трампа о кибербезопасности ИИ, который предусматривает добровольный подход к проверке безопасности моделей и активизацию усилий по укреплению критически важных компьютерных систем, передает Bloomberg.

    Встреча пройдет на фоне попыток американских чиновников понять, как реагировать на волну новых моделей ИИ от китайских компаний, которые конкурируют с лучшими разработками американских лабораторий и ставят под сомнение лидерство США в области ИИ.

    По словам источников, знакомых с ситуацией, администрация Трампа планирует во вторник принять в Белом доме представителей компаний, занимающихся искусственным интеллектом и обсудить эти вопросы.

    Среди разработчиков ИИ, планирующих принять участие, указаны OpenAI, Anthropic PBC и Google ( Alphabet Inc.).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире. Белый дом захотел контролировать доступ компаний к новым ИИ-моделям. Гендиректор Google Сундар Пичаи призвал пользователей критически относиться к ответам искусственного интеллекта.


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    4 августа 2026, 12:05 • Новости дня
    Студент-оператор дронов продолжил обучение в вузе во время спецоперации

    Оператор FPV-дронов совместил службу по контракту на СВО со сдачей сессий

    Tекст: Вера Басилая

    Студент Кубанского государственного университета физической культуры Федор Горшунов успешно совмещает службу оператором FPV-дронов в зоне спецоперации и дистанционное обучение в вузе.

    Боец 3-й общевойсковой армии Федор Горшунов выполняет задачи в составе расчета FPV-дронов, находясь на специальном контракте, передает «Герои спецоперации Z». При этом молодой человек не стал брать академический отпуск и продолжает получать высшее образование.

    Руководство Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма пошло навстречу военнослужащему. Учебный процесс был адаптирован таким образом, чтобы студент мог сдавать экзаменационные сессии во время отпусков.

    «Сейчас все идет так, как обговаривалось с руководством вуза», – отметил Горшунов. Военнослужащий также принял участие в телемосте со студентами своего университета, выразив радость от встречи с преподавательским составом и руководством факультета.

    Министерство обороны заявило о растущем интересе студентов к службе операторами дронов.

    В конце июля второкурсник Югорского государственного университета Олег Сенгепов заключил специальный контракт для работы с БПЛА.

    Несколькими неделями ранее боец батальона беспилотных систем Никита Шипачев организовал онлайн-встречу с учащимися Байкальского государственного университета.

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    4 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Нетаньяху признал разногласия с Трампом по сделке с ХАМАС

    Нетаньяху заявил о разногласиях с Трампом по Газе и сделке с ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал наличие противоречий с президентом США Дональдом Трампом касательно плана нормализации ситуации в секторе Газа.

    Нетаньяху считает необходимым полностью разоружить палестинское движение перед началом восстановления анклава, несмотря на позицию американского лидера, передает «Интерфакс».

    Премеьр Израиля подчеркнул важность полной демилитаризации региона до перехода к следующей фазе урегулирования.

    «У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с ХАМАС. (...) ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован, прежде чем переходить к этапу восстановления», – заявил он после встречи с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым.

    Ранее газета The Times of Israel сообщила, что израильская сторона не планирует отводить войска с демаркационной «желтой линии». Этот рубеж отделяет палестинскую часть анклава от территорий, находящихся под контролем Армии обороны Израиля.

    Президент США объявил о достижении масштабного соглашения о разоружении всех вооруженных группировок в секторе Газа.

    «Совет мира» подтвердил официальное согласие движения ХАМАС на вывод из эксплуатации своего оружия.

    Военные эксперты усомнились в успешной реализации данного плана из-за возможного противодействия Израиля отводу войск.

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