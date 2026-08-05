Военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей

CENTCOM: США помогли пройти через Ормуз более 1 тыс. кораблей

Tекст: Катерина Туманова

«Южный маршрут через Ормузский пролив остается свободным и открытым для всех коммерческих судов, желающих пройти по международному водному пути. За последние три месяца силы США помогли более чем 1 тыс. судов успешно проследовать через пролив, несмотря на необоснованную иранскую агрессию», сказано в сообщении командования в соцсети Х.

Там добавили, что эти проходы продолжаются до сих пор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 июля ВС США перенаправили 24 судна с момента возобновления блокады Ормуза. США 29 июля развернули 20 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе.



