AP: Посты в соцсетях спровоцировали нашествие мигрантов на Испанию

Tекст: Катерина Туманова

Все началось с сообщений в соцсетях, где говорилось, что граница Испании с Марокко открывается. Затем пользователи стали отслеживать патрули береговой охраны и публиковать видеоролики, показывающие, где можно совершить заплыв, пишет Associated Press (AP).

После многочисленных публикаций и комментариев тысячи марокканцев поверили в том, что Европа внезапно оказалась в пределах досягаемости. Через несколько часов молодые люди начали направляться к границе с испанской территорией Сеута.

Переполненные автобусы въезжали в соседний марокканский город Нидек. Региональные поезда были переполнены. Такси тоже. К тому времени, когда власти отреагировали, всего за несколько дней в Сеуту прибыло около 72 тыс. человек, что стало крупнейшим миграционным наплывом между Марокко и Испанией за последние годы.

По словам властей, по обе стороны границы погибло более 80 мигрантов, в том числе те, кто утонул или погибли в давке. Почти все выжившие мигранты вскоре вернулись, но последствия событий прошлой недели будут ощущаться еще долго.

Напомним, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов. Для сдерживания массового притока нелегалов власти Испании направили в автономный город более 3 тыс. силовиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании уволили чиновницу за публикацию реального числа мигрантов. Власти Испании выдворили в Марокко почти всех прорвавшихся мигрантов. Из-за системы двойного пограничного контроля нелегалы не добрались до материковой части страны.