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    4 августа 2026, 23:53 • Новости дня

    WSJ: Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый удар во вторник по грузовому судну около Омана напомнил о том, что коммерческие перевозки по Ормузу остаются уязвимыми, несмотря на попытки дипломатов возобновить движение по морскому пути, при этом Тегеран настаивает на пошлинах за его преодоление судами.

    Согласно обсуждаемому предложению, суда, направляющиеся в Персидский залив, будут заходить в иранские воды, в то время как суда, покидающие Персидский залив, будут проходить через воды Омана без уплаты пошлин, согласно данным  региональных посредников, пишет Wall Street Jourmal (WSJ).

    Хотя иранские дипломаты изначально приветствовали это предложение, поскольку оно сохраняло некоторый контроль над проливом, Тегеран потребовал права взимать пошлины, которые потенциально могут быть разделены с Оманом.

    Кроме того Иран требует гарантий от возобновления нападений, прекращения военно-морской блокады США и снятия нефтяных санкций, сообщили посредники.

    Высокопоставленные региональные чиновники заявили, что США и региональные правительства отвергли требование о пошлинах и хотят получить гарантии того, что Иран и его ставленники не будут угрожать их территориям.

    «Главный пробел остается: Иран хочет сначала ослабить морскую блокаду и военное давление, в то время как Вашингтон хочет, чтобы пролив был вновь открыт и Иран пошел на уступки, прежде чем предлагать облегчение ситуации», – сказал Эбтесам Аль-Кетби, президент Emirates Policy Center, аналитического центра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Он предположил, что, возможно, ситуация приближается ко временному взаимопониманию, но до более широкого урегулирования еще далеко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что Иран и Оман близки к сделке по Ормузскому проливу. Госсекретарь США Рубио анонсировал скорую сделку по Ормузу. Глава минфина США Бессент заявил о скором открытии Ормузского пролива.


    2 августа 2026, 13:11 • Новости дня
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран продолжит блокировать судоходство в Ормузском проливе из-за враждебных действий США, категорически отвергнув слухи о возможном компромиссе при посредничестве Катара, сообщили СМИ.

    Как пишет Fars со ссылкой на источник в иранской переговорной команде, представитель иранской переговорной группы категорически опроверг наличие любых тайных или явных договоренностей по разблокировке маршрута. Комментируя ситуацию, чиновник заявил: «США продолжают свои враждебные действия», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Оман выступил с инициативой создания совместного механизма управления судоходством в Ормузском проливе.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута акватории.

    Тегеран отказался выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак.

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    2 августа 2026, 23:55 • Новости дня
    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Украина отказалась воевать на стороне США

    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли серию срочных звонков от властей других стран, которые заверили, что не будут участвовать в войне США против Ирана, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

    В частности, по словам Багаи, речь идет о звонках из Британии, Болгарии и с Украины, передает РБК.

    «Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: «Нет, мы не будем частью войны против Ирана»», – заявил он Irib.

    В МИД Ирана отметили, что страны региона имеют право защищать свою безопасность и стабильность. Тегеран, по словам Багаи, готов давать разъяснения друзьям и соседям по поводу последствий любой повторной агрессии или «любых авантюр» со стороны США.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за «любое преступление Америки» и любую военную агрессию против Ирана, особенно против инфраструктуры, неизбежно последуют ответные меры. Он добавил, что иранская сторона уже довела эту позицию до сведения других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Багаи заявил о вине западных стран, поддерживающих Киев, за удар украинских военных по иранскому торговому судну в Каспийском море.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после атаки на иранское судно.

    Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Украину в новый конфликт на Ближнем Востоке на стороне союзников США.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран собирался нанести ответные удары по трем целям на украинской территории из-за атаки на судно в Каспийском море, однако отказался от планов после извинений Киева, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

    По словам Резаи, власти Ирана отказались от военного ответа после того, как Киев принес официальные извинения за удары по судну в Каспийском море, передает РБК.

    «Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», – заявил политик.

    При этом Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия.

    Ранее Тегеран планировал нанести ответный удар по украинскому порту из-за гибели своего моряка.

    Иранское руководство потребовало от Киева безоговорочного признания вины за нападение на коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку Вооруженных сил Украины умышленной.

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    2 августа 2026, 18:53 • Новости дня
    Американские военные перехватили десятки судов в рамках блокады Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках морской блокады Ирана американские вооруженные силы изменили маршруты десятков коммерческих кораблей, а также вывели из строя несколько плавательных средств.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов перенаправили 35 коммерческих судов в ходе морской блокады Ирана, передает РИА «Новости». Об этом официально заявило Центральное командование американских вооруженных сил.

    «По состоянию на 2 августа Центральное командование США перенаправило 35 коммерческих судов», – говорится в публикации ведомства в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Кроме того, американские военные вывели из строя два корабля. Еще на два судна бойцы поднялись на борт для проведения тщательных проверок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля американские военнослужащие высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе.

    В июне авиация США нанесла ракетный удар по нефтяному судну под флагом Гвинеи-Бисау.

    В конце мая американские силы вывели из строя коммерческий сухогруз Lian Star ракетой Hellfire.

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    3 августа 2026, 01:17 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о запланированных на понедельник переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о переговорах США и Ирана
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры США и Ирана стартуют в понедельник, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра днем», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, в ходе переговоров может быть достигнута договоренность по Ормузскому проливу, после чего стороны смогут заключить соглашение по ядерному вопросу. Президент США отметил, что речь идет фактически о денуклеаризации Ирана.

    Трамп также сообщил, что отменить удары по Ирану его просили Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и сам Тегеран. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы начать операцию в любой момент, когда посчитают нужным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    В июне президент США подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном. В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

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    2 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    По словам Трампа, армия США была приведена в готовность для нанесения ударов по Ирану, однако он распорядился их отменить в связи с достижением согласия по контурам возможной сделки, передает РИА «Новости».

    «Я согласился… отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», – заявил Трамп.

    Он уточнил, что Израиль также согласился воздержаться от ударов по Ирану в рамках этой договоренности. По словам американского президента, контуры сделки предполагают «немедленное, полное и тотальное» открытие Ормузского пролива, а также «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».

    Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Тегеран стремится к соглашению с США, охватывающему судоходство в Ормузском проливе и ядерную программу, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он отметил, что Иран лишился «конвенционального щита» из ракет и теперь заинтересован в сделке по денуклеаризации и проливам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

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    2 августа 2026, 01:50 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении трех американских истребителей F-35 в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об уничтожении еще трех американских истребителей F-35 на базе Аль-Азрак в Иордании, сообщает IRNA.

    «В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены еще три», – говорится в публикации IRNA.

    КСИР заявил, что утром 1 августа нанес удар несколькими баллистическими ракетами по ангару ремонта и месту стоянки F-35, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 30 июля, КСИР уже сообщал об уничтожении трех самолетов F-35 на американской базе в Иордании.

    Амман предупредил Багдад о готовности нанести военные удары по проиранским вооруженным формированиям в Ираке в случае любой атаки на королевство.

    Корпус стражей исламской революции сообщал, что атаковал баллистическими ракетами американскую авиабазу и штаб Центрального командования ВС США в Иордании.

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    2 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Иран предупредил Ближний Восток об ответственности за причастность к атакам США

    Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за атаки США

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за возможное содействие атакам США против Ирана, сообщает Press TV.

    «Аракчи… заявил, что любая агрессия со стороны враждебных США и Израиля или участие и содействие со стороны региональных стран будут встречены решительным и пропорциональным ответом мощных иранских вооруженных сил», – передает Press TV.

    Дипломат провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого обсудил события в регионе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявил о готовности рассматривать любых помощников США в агрессии против республики как законные цели для иранских вооруженных сил.

    Официальный представитель МИД Исмаил Багаи предупредил о серьезных последствиях для стран, предоставивших свои базы и инфраструктуру для ударов по Ирану.

    Иранское внешнеполитическое ведомство ранее призвало государства Персидского залива предотвратить использование их территории американскими войсками для нападений на исламскую республику.

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    2 августа 2026, 17:04 • Новости дня
    В Марокко назвали самую длинную трассу в Африке в честь Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Король Мухаммед VI присвоил имя президента США Дональда Трампа стратегически важной автомагистрали длиной более 1000 километров в знак благодарности за признание суверенитета над Западной Сахарой.

    Как пишет MAP, марокканская скоростная трасса Тизнит – Дахла получила имя Трампа. Инициатором переименования магистрали выступил монарх африканского государства, передает РИА «Новости».

    «Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа. Протяженностью более 1055 километров, эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой во всей Африке», – сообщил король Марокко Мухаммед VI в письме американскому лидеру.

    Причиной такого шага стало признание администрацией Трампа в 2020 году суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары. Стратегически важная магистраль проходит через Гельмим и Эль-Аюн, соединяя север и юг страны, а также Европу с Африканским континентом.

    Политик выразил благодарность марокканскому королю 26 июля. Трамп также подчеркнул, что надеется в ближайшее время проехать по всей протяженности новой трассы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально получил имя действующего президента США.

    В феврале лидеры Армении и Азербайджана обсудили детали запуска инфраструктурного проекта «Маршрут Трампа».

    Годом ранее Баку и Ереван одобрили меморандум о создании транспортного коридора «Мост Трампа».

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    3 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров, накрывший и города Соединенных Штатов.

    На вопрос, определился ли он с «наказанием» для Канады, Трамп ответил коротко: «Да». При этом президент США не стал раскрывать, какие именно меры готовит Вашингтон. Он лишь пообещал, что подробности будут объявлены в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости включить убытки от канадских лесных пожаров в импортные пошлины, уплачиваемые Оттавой.

    Сенатор США Берни Морено пообещал внести законопроект о санкциях против Канады из-за вреда от дыма ее лесных пожаров для экологии США.

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    3 августа 2026, 11:31 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о преднамеренном ударе Украины по судну в Каспийском море

    Иран обвинил Украину в преднамеренном ударе по судну в Каспийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана располагают доказательствами того, что атака украинских сил на иранское судно в акватории Каспийского моря была совершена умышленно, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, Тегеран обладает доказательствами преднамеренного характера удара Вооруженных сил Украины по иранскому судну в Каспийском море, передает ТАСС.

    «По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным», – заявил дипломат. Багаи добавил, что Тегеран намерен принять все необходимые меры для привлечения Украины к ответственности и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

    Инцидент произошел в конце июля, когда Украина нанесла удар по иранскому судну, находившемуся в территориальных водах России в Каспийском море.

    Ранее иранские власти сочли неубедительными оправдания Киева по инциденту в Каспийском море.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости компенсации ущерба за атаку.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение на коммерческий транспорт актом агрессии.

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    3 августа 2026, 01:30 • Новости дня
    Цена Brent снизилась на 8,2% на фоне анонсированных переговоров США с Ираном
    Цена Brent снизилась на 8,2% на фоне анонсированных переговоров США с Ираном
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 8,28% на фоне объявления о переговорах США с Ираном, следует из данных торгов.

    Цена барреля Brent опустилась до 82,66 доллара, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 5,85% и торговались на уровне 79,72 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что переговоры США и Ирана стартуют в понедельник.

    Вашингтон заявил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

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    3 августа 2026, 02:48 • Новости дня
    Иран заявил о завершающей стадии переговоров с Оманом по Ормузскому проливу

    Аракчи: Переговоры Ирана и Омана по Ормузскому проливу приблизились к завершению

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Ирана и Омана по вопросам судоходства в Ормузском проливе подошли к финальной стадии, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

    Аракчи выступил на заседании правительства и представил отчет о состоянии консультаций с Оманом, передает ТАСС.

    Аракчи отметил «прогресс в ходе переговоров и заявил, что переговоры находятся на завершающей стадии и приближаются к окончанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщил о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о переговорах Тегерана и Маската по введению транзитных сборов с западных торговых судов при проходе через Ормузский пролив.

    МИД Ирана ранее обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством в Ормузском проливе из-за давления на Маскат.

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    3 августа 2026, 11:54 • Новости дня
    Иран назвал ложными заявления Трампа о переговорах

    Иран опроверг слова Трампа о переговорах с США

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, Иран ведет обсуждения исключительно с Оманом, и они касаются обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США. Сейчас ведутся переговоры с Оманом, направленные на достижение соглашения относительно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив», – заявил Багаи.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа. Кроме того, американский лидер написал в социальной сети Truth Social о своем согласии отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения договоренностей с Тегераном.

    В июле Тегеран категорически отверг инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Позже портал Axios написал о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал переход этих консультаций на финальную стадию.

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    4 августа 2026, 00:56 • Новости дня
    WSJ: Трамп обсуждал увольнение прокурора Колумбии из-за зеркального озера

    WSJ: Трамп обсуждал увольнение прокурора Колумбии из-за озера

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант отставки прокурора округа Колумбия Джанин Пирро после того, как она прекратила дело о порче зеркального бассейна против олимпийской чемпионки.

    По словам людей, знакомых с этим вопросом, президент Трамп обсуждал возможность отстранения от должности Джанин Пирро, прокурора округа Колумбия. Президент США раскритиковала Пирро после того, как ее администрация в пятницу прекратила дело против трехкратной олимпийской чемпионки по обвинению в повреждении зеркального бассейна Мемориала Линкольна, который администрация восстановила в преддверии 250-летия Америки, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    В судебном иске офис Пирро опроверг заявление президента о том, что вандалы повредили бассейн, объяснив проблемы «неудачной установкой».

    Ожидается, что Трамп и Пирро еще встретятся по данному вопросу, сообщил один из источников.

    В мае прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро раскритиковала позицию судьи, который извинился перед обвиняемым в покушении на Трампа Алленом.

    Президент США называл отражающий бассейн или озеро напротив мемориала Аврааму Линкольну мусорным ведром, после чего заявил, что намерен отреставрировать его собственному проекту с участием подрядчика. Несколько раз Трамп заявлял, что на бассейн нападали вандалы, из-за чего вода в нем зацветала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер собирался возводить в Белом доме  бальный зал за 400 млн долларов, но суд заблокировал стройку. В центре Вашингтона обнаружили зашифрованную угрозу убийства президента США.


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