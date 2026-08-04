WSJ: Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе

Tекст: Катерина Туманова

Согласно обсуждаемому предложению, суда, направляющиеся в Персидский залив, будут заходить в иранские воды, в то время как суда, покидающие Персидский залив, будут проходить через воды Омана без уплаты пошлин, согласно данным региональных посредников, пишет Wall Street Jourmal (WSJ).

Хотя иранские дипломаты изначально приветствовали это предложение, поскольку оно сохраняло некоторый контроль над проливом, Тегеран потребовал права взимать пошлины, которые потенциально могут быть разделены с Оманом.

Кроме того Иран требует гарантий от возобновления нападений, прекращения военно-морской блокады США и снятия нефтяных санкций, сообщили посредники.

Высокопоставленные региональные чиновники заявили, что США и региональные правительства отвергли требование о пошлинах и хотят получить гарантии того, что Иран и его ставленники не будут угрожать их территориям.

«Главный пробел остается: Иран хочет сначала ослабить морскую блокаду и военное давление, в то время как Вашингтон хочет, чтобы пролив был вновь открыт и Иран пошел на уступки, прежде чем предлагать облегчение ситуации», – сказал Эбтесам Аль-Кетби, президент Emirates Policy Center, аналитического центра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Он предположил, что, возможно, ситуация приближается ко временному взаимопониманию, но до более широкого урегулирования еще далеко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что Иран и Оман близки к сделке по Ормузскому проливу. Госсекретарь США Рубио анонсировал скорую сделку по Ормузу. Глава минфина США Бессент заявил о скором открытии Ормузского пролива.



