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    Зеленский спасает самого ценного соратника за счет разведки
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    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего главного инженера ЗАЭС
    Путин подписал закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на пять лет
    Грузовое судно Индии пошло ко дну после атаки у берегов Йемена
    Украинский беспилотник ударил по пожарным в Белгородской области
    Армия Китая продемонстрировала нанесение авиационного ядерного удара
    4 августа 2026, 22:38 • Новости дня

    Губернатор Калужской области сообщил о ликвидированных за день дронах

    Губернатор Шапша: Над Калужской областью за день сбиты четыре БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силы ПВО успешно отразили атаку четырех вражеских дронов, ликвидировав аппараты в небе над несколькими районами региона без последствий на земле, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    «Сегодня вечером силами ПВО уничтожены еще четыре БПЛА над территорией Боровского муниципального округа, а также над окраинами Калуги и Обнинска», –  сообщил он в Max-канале.

    Шапша уточнил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля дежурные средства ПВО уничтожили  восемь беспилотников над регионом. Над Калужской областью в ночь на 23 июля  поразили семь дронов ВСУ.


    4 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков РФ

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пользователи стали замечать предупреждающие окна при попытке открыть веб-страницы ряда крупных российских банков через популярные иностранные приложения для серфинга в интернете.

    Трудности со входом на ресурсы финансовых учреждений зафиксированы в Google Chrome, Microsoft Edge и Safari, передает РИА «Новости».

    При переходе на адреса Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба» и банка «Дом.РФ» появляется предупреждение, блокирующее страницу. При этом Сбербанк не открылся только в Chrome, а Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк загрузились без проблем.

    Обойти ограничение можно, нажав кнопку дополнительных сведений в окне с предупреждением, а затем выбрав опцию перехода. Для стабильной работы порталов кредитные организации рекомендуют установить отечественные сертификаты безопасности.

    В конце июля Минцифры призвало пользователей получить эти цифровые документы из-за отзыва сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор опроверг блокировку форума Hip-Hop.ru. Хакеры взломали страницу Ле Пен в сети X. В Латвии постановил заблокировать доступ к восьми популярным российским интернет-ресурсам.


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    4 августа 2026, 01:10 • Новости дня
    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине

    МИД: Начало переговоров по Украине зависит от готовности западных стран

    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, однако начало диалога полностью зависит от готовности западных стран устранить первопричины текущего кризиса, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали», – приводит ТАСС слова дипломата на полях третьего Российско-казахстанского медиафорума.

    Он отметил, что перспективы мирного процесса появятся только при осознании западными государствами необходимости честного обсуждения ситуации. Если спонсоры Киева не заставят украинские власти соблюдать договоренности, Россия продолжит специальную военную операцию.

    Галузин добавил, что армия будет точечно защищать национальные интересы, минимизируя разрушения.

    «Будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил, что Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок. Рубио сообщил о попытках возобновить переговоры по Украине.

    В Москве ранее заявили об открытости России к конструктивным контактам с Украиной.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 18:07 • Новости дня
    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили четыре украинских сухогруза

    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре и судам, перевозившим военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в порту Николаева ударам подверглись три сухогруза.

    В порту Черноморска был уничтожен контейнерный терминал, где находились грузы военного назначения. Кроме того, там ликвидирован склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним.

    В акватории Черного моря южнее Одессы российские силы поразили еще один сухогруз, который доставлял военные грузы. В северной части моря, юго-восточнее Очакова, военные уничтожили два безэкипажных катера украинской армии.

    Накануне российские военные провели массированные атаки по морским судам в черноморских портах. Днем ранее армия России уничтожила четыре сухогруза с оружием для украинских войск.

    В конце июля отечественные беспилотники поразили килекторное судно на территории порта Николаева.

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    4 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона

    Депутат Колесник: Ответ на теракты Украины должен быть соразмерным

    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Планируя покушение на руководителя одного из исторических регионов России, противник преследовал несколько целей. В частности, пытаться показать жителям этих российских территорий якобы несостоятельность государства и разобщить граждан, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Колесник. Как сообщили в ФСБ, злоумышленники готовили теракт во время визита главы одного из регионов в Крым.

    «Система охраны глав субъектов России, выстроенная на местах, достаточно серьезная. Поэтому, по всей видимости, украинские спецслужбы посчитали, что совершить покушение на руководителя одного из исторических регионов будет проще во время его командировки», – отметил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    По его мнению, противник преследовал несколько целей. «Среди них – запугать людей, попытаться показать жителям исторических российских территорий якобы несостоятельность власти, разобщить граждан», – перечислил собеседник и призвал население не поддаваться панике.

    Парламентарий высоко оценил работу ФСБ. Вместе с тем, по его оценкам, необходимо принимать дополнительные меры для повышения уровня безопасности в стране. «Украина развязала террористическую войну против нас и ответ на это должен быть соразмерным», – сказал Колесник.

    На этом фоне он напомнил, что ранее Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против России. А накануне глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов) призвал «не цепляться» за сроки и сообщил, что действия украинских спецслужб будут продолжаться.

    В этой связи Колесник обратил внимание на вербовку Киевом россиян для совершения терактов. «Людям, которые соглашаются сотрудничать с Украиной, следует помнить, что с момента договоренности счет их жизни идет на часы. Украинские кураторы либо дистанционно взорвут исполнителя, как это произошло во время теракта в Москве 1 августа, либо ликвидируют, как в случае с совершившей теракт в Монако женщиной», – рассуждает депутат.

    Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Рыбарь». Они отмечают, что украинские спецслужбы регулярно вербуют исполнителей через различные соцсети, причем объектами становятся как приезжие, так и местные жители. «Сбор информации, дистанционное управление, подготовка диверсии – все это уже хорошо знакомый почерк ГУР», – добавили аналитики.

    Эксперты подчеркивают, что российские спецслужбы успевают пресекать диверсии и теракты еще на этапе подготовки. «Однако рассчитывать, что таких попыток станет меньше, не приходится. Пока украинские спецслужбы сохраняют возможность вести подобную деятельность, они будут продолжать искать новых исполнителей внутри России. Поэтому ключевая задача сегодня – работать на опережение, выявлять вербовщиков, их пособников и потенциальных исполнителей еще до того, как они приступят к подготовке диверсий», – говорится в публикации.

    Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух граждан России, которые по заданию Киева планировали теракт против руководителя одного из новых регионов, когда тот находился в Крыму. Установлено, что мужчины были завербованы посредством Telegram сотрудником ГУР МО Украины.

    Граждане 1992 и 1999 годов рождения на первоначальном этапе конфиденциального сотрудничества осуществляли сбор разведывательной информации в отношении подразделений Вооруженных сил России, дислоцированных в Крыму. Затем они прошли обучение обращению с самодельными взрывными устройствами. После этого куратор поручил им совершить террористические акты в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

    Также мужчины планировали вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию. При обысках у подозреваемых нашли три FPV-дрона со взрывчаткой и СВУ, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 грамм.

    Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 и (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) Уголовного кодекса России.

    Месяцем ранее сотрудники ФСБ арестовали двух россиян за передачу военной информации украинской разведке. В начале июля задержанный диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму.

    Смотрите опубликованные ФСБ кадры в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    4 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия продолжит добиваться тотального запрета на поставки топлива из РФ. Об этом сообщила представитель ведомства Анна-Кайса Итконен.

    «Цель Еврокомиссии – запретить любую российскую энергию на европейском рынке, и ЕК намерена довести эту задачу до реализации», – приводит ТАСС слова Итконен.

    Чиновница напомнила о действующем эмбарго на нефть, исключение из которого пока составляют лишь Венгрия и Словакия. Брюссель активно работает с этими странами для их перехода на альтернативные источники. При этом отключение венгерской АЭС «Пакш» из-за обмеления рек пока не создает угроз для энергоснабжения региона.

    Одновременно ситуация с запасами газа в Европе остается напряженной. Нетто-закачка топлива в июле упала до минимума за последние шесть лет на фоне сильной жары и снижения импорта СПГ. Отбор из подземных хранилищ впервые за четыре года превысил один млрд кубометров, увеличившись на 55% к прошлому году.

    Суммарная нетто-закачка в середине лета сократилась на 21% и составила всего 8,5 млрд кубометров. К концу июля 2026 года европейские резервуары были заполнены лишь на 56,88%. Это на 16,31 процентного пункта ниже средних значений за последние пять лет.

    В конце прошлого года Еврокомиссия запланировала полностью запретить закупки российской нефти.

    Накануне запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до исторического минимума.

    При этом в июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет поставок из России.

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    4 августа 2026, 03:35 • Новости дня
    Отец Илона Маска восхитился уровнем развития России
    Отец Илона Маска восхитился уровнем развития России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский инженер и предприниматель Эррол Маск высоко оценил организованность, чистоту и инфраструктурные достижения современной России, назвав ее удивительным местом.

    Эррол Маск, признался, что поражен инфраструктурой и высоким уровнем развития России. По его словам, эти качества заметны с первого взгляда.

    «Я не могу не поражаться тому, что вижу в России. Это удивительное место. На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: «Как вам удалось это сделать?» Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России», – заявил Маск РИА «Новости».

    Предприниматель добавил, что неоднократно бывал в России, но пока не знает, когда сможет совершить следующий визит в столь восхищающую его страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отец Маска назвал Россию лучшим выбором для инвестиций, он также восхитился организацией ПМЭФ.

    Эррол Маск ранее допустил переезд в Москву.


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    4 августа 2026, 19:28 • Новости дня
    Утвержден механизм лишения ушедших из России иностранных инвесторов права выкупа активов

    Путин утвердил механизм лишения ушедших из России инвесторов права выкупа активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях.

    Документ вносит изменения в указ президента от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

    Согласно документу, теперь право иностранных инвесторов на обратный выкуп акций и долей может быть прекращено в судебном порядке. Новые нормы распространяются на компании и инвесторов, которые ушли с российского рынка после начала действия антироссийских санкций в 2022 году.

    Как отмечается в указе, изменения направлены на совершенствование действующего порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    В апреле прошлого года Путин поручил определить механизм обратного выкупа активов для покинувших российский рынок зарубежных инвесторов. Позже правительство обязали рассмотреть условия возвращения иностранных компаний в страну.

    При этом российский лидер заявил об отсутствии привилегий для ушедшего западного бизнеса.

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    4 августа 2026, 15:21 • Новости дня
    Российские беспилотники обесточили военные заводы в Сумской области

    Минобороны: Дроны «Герань» обесточили военные заводы в Сумской области

    Российские беспилотники обесточили военные заводы в Сумской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары дронов «Герань» оставили без света работавшие в интересах украинской армии предприятия в Сумской области, сообщило Минобороны.

    В ведомстве отметили, что российские войска продолжают планомерно уничтожать энергетические объекты, питающие предприятия военно-промышленного комплекса противника, передает РИА «Новости».

    «В результате удара обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины. Успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», – сообщили в Минобороны.

    Ранее российские военные атаковали логистический центр украинских войск в районе Бурыни Сумской области. До этого беспилотник «Герань-4 сикер» вывел из строя энергетическую подстанцию в населенном пункте Шостка.

    В июне ударный дрон обесточил ряд промышленных предприятий ВСУ в Конотопе.

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    4 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах
    @ Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и увидели, как ВСУ выводили сослуживцев из Бакшеевки Харьковского направления на свои же минные поля.

    «Часть военнослужащих 113 обр ТерО пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на четырёх участках до 300 метров. Стрелковые бои идут в селе Ивановка, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, их окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна ВСУ планируют открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.

    «Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам, а из бюджета региона на эти цели выделено 69,9 млн гривен», – добавили бойцы.

    За сутки, как сказано в сводке, подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. ВС России начали формировать буферную зону под Сумами. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.

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    4 августа 2026, 18:14 • Новости дня
    Путин запретил давать гражданство иностранцам с судимостью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал закон, который лишает иностранцев и лиц без гражданства права на получение российского паспорта или вида на жительство при наличии судимости.

    Ограничение касается преступлений, совершенных как на территории России, так и за ее пределами, передает РИА «Новости».

    Наличие неснятой или непогашенной судимости теперь является основанием для отказа в выдаче разрешительных документов. Это правило распространяется на разрешения на временное проживание, в том числе для получения образования, и вид на жительство, независимо от тяжести совершенного правонарушения.

    Иностранцы старше 14 лет при подаче заявлений обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости из своей страны. Документ должен быть выдан не ранее чем за три месяца до обращения. От этого требования освобождены дети, беженцы, контрактники Вооруженных сил РФ и те, кто уже подавал такую справку ранее.

    Для граждан Украины предусмотрен переходный период. В течение двух лет они смогут не предоставлять справки об отсутствии судимости при оформлении документов в российских компетентных органах.

    В мае нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект об отказе в гражданстве судимым мигрантам. В июне глава государства освободил граждан Украины от необходимости предоставлять справку о судимости для получения паспорта.

    В прошлом месяце депутаты Госдумы окончательно приняли инициативу о лишении иностранцев с криминальным прошлым права на легальное проживание в стране.

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    4 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Николая Баскова.

    Певец удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за свою работу. В опубликованном документе особо подчеркивается значимый вклад исполнителя в развитие страны. Как гласит текст указа, артист отмечен «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

    В прошлом году Служба безопасности Украины объявила Николая Баскова в розыск.

    В июле текущего года президент России наградил Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    В апреле глава государства удостоил ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени композитора Максима Дунаевского.

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    4 августа 2026, 20:36 • Новости дня
    Замглавы МИД Галузин назвал бенефициаров атак Киева на объекты КТК

    Замглавы МИД Галузин назвал западные элиты бенефициарами атак Киева на КТК

    Замглавы МИД Галузин назвал бенефициаров атак Киева на объекты КТК
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев действует в интересах западных элит, которые стремятся изменить правила на мировом энергетическом рынке, заявил представитель МИД России, комментируя атаки ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. По его словам, украинские власти выполняют внешние задачи, направленные на перераспределение экономических ресурсов в пользу зарубежных игроков.

    Дипломат на полях Российско-казахстанского медиафорума указал на очевидность того, кто именно получает выгоду от диверсий, передает ТАСС.

    «Киевский режим – это прокси глобальных западных элит, которые пытаются перекроить глобальную экономику, включая энергетический рынок, в свою пользу», – заявил дипломат. Остальные действия украинской стороны он назвал попыткой выполнить преступный заказ иностранных кураторов.

    В качестве подтверждения своих слов представитель ведомства напомнил о недавних переговорах министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча политиков прошла 29 июля.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал танкер на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума. Из-за ударов дронов компания временно остановила прокачку нефти.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия нападением на Россию, Казахстан и США.

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    4 августа 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего главного инженера ЗАЭС

    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего главного инженера ЗАЭС Яковлева

    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего главного инженера ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева орденом Мужества.

    Специалист погиб в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. «За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Яковлева Александра Александровича», – говорится в указе, размещенном на портале правовых актов.

    В середине июля украинский беспилотник нанес смертельный удар по служебному автомобилю Александра Яковлева. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Власти Запорожской области решили посмертно представить погибшего инженера к государственной награде.

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    4 августа 2026, 02:53 • Новости дня
    Хоккеист Амир Ханов скоропостижно скончался в 19 лет на мастер-классе в Уфе

    Хоккеист Амир Ханов скоропостижно скончался в 19 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Воспитанник «Салавата Юлаева», 19-летний хоккеист Амир Ханов потерял сознание и умер на творческом мастер-классе, куда пришел со своей девушкой.

    Отец спортсмена сообщил: «Амиру стало плохо на мастер-классе по лепке из глины, куда он пришел вместе со своей девушкой». Молодой человек внезапно потерял сознание и умер, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Mash Batash.

    Амир Ханов на протяжении шести лет выступал за молодежную систему «Салавата Юлаева». В сезоне-2024/25 защитник начал играть в Национальной молодежной хоккейной лиге.

    За свою непродолжительную карьеру хоккеист успел провести матчи за рыбинский «Полет» и хоккейный клуб «Самара».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболист сборной Колумбии умер в 18 лет во время матча.
    Удар мячом в грудь убил юного футболиста в Аргентине.


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    4 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин и президент Бразилии обсудили по телефону конфликт на Украине

    Путин оценил усилия президента Бразилии по урегулированию украинского конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва обсудили по телефону глобальную повестку и кризис на Украине.

    Российский лидер дал высокую оценку усилиям Бразилии, направленным на мирное разрешение ситуации, сообщил Кремль в Max.

    «Проведен обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины», – уточнили в пресс-службе Кремля.

    Там добавили, что глава российского государства выразил признательность своему бразильскому коллеге. Путин поблагодарил Лулу да Силву за готовность оказать содействие в поиске политико-дипломатических путей урегулирования конфликта.

    Стороны учли итоги заседания двусторонней комиссии высокого уровня, которое прошло в начале года в Бразилиа. Особое внимание Москва и Бразилиа планируют уделить расширению и диверсификации взаимной торговли.

    В июне Владимир Зеленский попросил бразильского лидера стать посредником в переговорном процессе с Россией. Осенью прошлого года Лула да Силва заявил об отсутствии военного решения украинского кризиса.

    В августе 2025 года Путин обсудил с коллегой итоги встречи со спецпосланником США.

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