Захарова оценила захоронение и почести пособнику нацистов в Латвии

Tекст: Катерина Туманова

Торжественная церемония в честь пособника нацистов прошла на братском кладбище латышских легионеров СС в Тукумсе. В новостях по этой теме об умершем заявили, что он «известный общественный деятель», сообщила Захарова в Telegram-канале.

Согласно данным российских исследователей, Лаймонис Эзергайлис родился в 1923 году и служил в латышском легионе СС, а после распада СССР был удостоен высших государственных наград Латвии.

Осенью 1943 года он начал службу в полицейском батальоне. Это подразделение участвовало в массовых расправах над жителями Псковской области и угоне мирного населения в концлагерь Саласпилс. Летом 1944 года Эзергайлис воевал против Красной армии.

После войны каратель прошел фильтрационный лагерь в Грузии, получил амнистию от советской власти и десятилетиями проживал в Добеле.

При этом власти Латвии подчеркивают, что всё это время он оставался «верным членом» националистической организации «Ястребы Даугавы» (Daugavas Vanagi) и «посвятил жизнь поддержанию национального патриотизма и почтению памяти солдат».

«Каких, правда, не уточняется. Хотя и так всё понятно – СС. Для нормальных людей во всем мире эти палачи никогда не станут «героями». Они повинны в геноциде советского народа, включая русских и латышей. Героизация легионеров СС – свидетельство возрождения и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе», – подытожила дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Латвии с оружейным салютом похоронили 102-летнего участника латышского легиона СС Лаймониса Эзергайлиса. В Израиле возмутились торжественными похоронами 102-летнего нациста в Латвии.

При этом в Израиле назвали суд над активисткой Андриец, которая выступила против сноса памятников советским воинам, «позором для Латвии».

