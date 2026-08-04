Турция назвала сроки запуска первого энергоблока АЭС «Аккую»

Минэнерго Турции заявило о запуске первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца года

Tекст: Вера Басилая

По словам Байрактара, начало выработки энергии на первом реакторе турецкой атомной станции ожидается к концу текущего года, передает ТАСС.

«Работы по запуску первого реактора продолжаются полным ходом. Мы стремимся завершить их и начать тестовое производство электроэнергии к концу года. И российская сторона, и мы концентрируем все свои усилия на этом», – заявил министр в телевизионном эфире.

Байрактар также добавил, что перед полноценным стартом объекта специалистам предстоит выполнить около двух тысяч различных проверок. В настоящее время эти обязательные испытания уже активно проводятся.

В июне глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил окончание возведения первого энергоблока АЭС «Аккую».

В июле руководитель госкорпорации анонсировал пуск АЭС до конца текущего года.

Позже он рассказал о сильном давлении западных государств на строительство объекта.