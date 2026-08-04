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    4 августа 2026, 22:11 • Новости дня

    Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Латвия сняла ограничения на пересечение границы через контрольно-пропускной пункт «Патерниеки», закрытый на протяжении почти четырех суток по техническим причинам, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

    Латвийская сторона возобновила оформление и пропуск транспорта в единственном функционирующем пункте пропуска на границе с Белоруссией «Патерниеки» (с белорусской стороны – «Григоровщина»), передает РИА «Новости». Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что движение грузовых и легковых автомобилей осуществляется в полном объеме.

    «На границе с Латвией возобновлено оформление транспорта», – говорится в сообщении белорусского ведомства. Таможенный комитет Белоруссии также подтвердил готовность к возобновлению транспортных и товарных потоков в полном объеме.

    Пункт пропуска был закрыт Ригой почти на четверо суток, как заявлялось, по техническим причинам. На заседании правительства Латвии 4 августа предложение о бессрочном закрытии границы не получило поддержки. В настоящее время в электронной очереди на выезд из Белоруссии в Латвию зарегистрировано более 80 грузовиков.

    Латвийская сторона полностью прекратила движение на границе с Белоруссией.

    После внезапного закрытия КПП десятки людей на сутки застряли в нейтральной зоне без еды и воды.

    В ответ на эти действия МИД Белоруссии пообещал подготовить несимметричные меры.

    3 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы

    Euronews: Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы

    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые осуществляют круглосуточный перехват и мониторинг сигналов вдоль белорусской государственной границы, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал Euronews, в Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространством. Они перехватывают сигналы радио- и радиолокационных систем, передает РИА «Новости».

    Замаскированные позиции и мобильные комплексы немецких сил находятся вдоль государственной границы Белоруссии. Командование немецкой армии называет этот район «стеклянным полем боя». Там ведется круглосуточный перехват данных, мониторинг частот и дешифровка сигналов радиолокационных систем.

    Немецкое командование также задействует пешие группы спецназа РЭБ. Военнослужащие используют 30-килограммовые ранцевые комплексы для развертывания автономных сетей связи в зонах без коммуникационной инфраструктуры. Собранные у границ Белоруссии сведения направляются в единый координационный центр НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва солдат для укомплектования литовской бригады.

    В июне новое бронетанковое подразделение бундесвера провело масштабные маневры с беспилотниками вблизи белорусской границы.

    Берлин планирует развернуть полностью боеготовое формирование на восточных рубежах альянса к 2027 году.

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    2 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Белоруссии разворачивают новое подразделение специального назначения в 40 километрах от украинских рубежей, сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

    По его словам, Минск приступил к созданию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады на южном направлении, передает «Интерфакс».

    «Будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные», – сказал военачальник.

    К настоящему моменту уже набраны офицеры и призывается личный состав. Новая воинская часть разместится всего в 40 километрах от государственной границы с Украиной.

    В настоящее время белорусские войска располагают тремя отдельными десантно-штурмовыми бригадами. Это 103-я в Витебске, 38-я в Бресте и пятая в Марьиной Горке под Минском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минск начал формирование новой бригады сил специальных операций в Гомельской области.

    Для предотвращения проникновения диверсантов республика направила в приграничные районы спецотряды МВД.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия продолжит добиваться тотального запрета на поставки топлива из РФ. Об этом сообщила представитель ведомства Анна-Кайса Итконен.

    «Цель Еврокомиссии – запретить любую российскую энергию на европейском рынке, и ЕК намерена довести эту задачу до реализации», – приводит ТАСС слова Итконен.

    Чиновница напомнила о действующем эмбарго на нефть, исключение из которого пока составляют лишь Венгрия и Словакия. Брюссель активно работает с этими странами для их перехода на альтернативные источники. При этом отключение венгерской АЭС «Пакш» из-за обмеления рек пока не создает угроз для энергоснабжения региона.

    Одновременно ситуация с запасами газа в Европе остается напряженной. Нетто-закачка топлива в июле упала до минимума за последние шесть лет на фоне сильной жары и снижения импорта СПГ. Отбор из подземных хранилищ впервые за четыре года превысил один млрд кубометров, увеличившись на 55% к прошлому году.

    Суммарная нетто-закачка в середине лета сократилась на 21% и составила всего 8,5 млрд кубометров. К концу июля 2026 года европейские резервуары были заполнены лишь на 56,88%. Это на 16,31 процентного пункта ниже средних значений за последние пять лет.

    В конце прошлого года Еврокомиссия запланировала полностью запретить закупки российской нефти.

    Накануне запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до исторического минимума.

    При этом в июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет поставок из России.

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    3 августа 2026, 16:34 • Новости дня
    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ

    Летние запасы газа в европейских ПХГ упали до исторического минимума

    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны за июнь и июль смогли увеличить запасы газа в подземных хранилищах лишь до 57,11%, что является минимальным показателем.

    Европа потеряла еще один летний месяц для закачки газа в подземные хранилища к будущему отопительному сезону. За июнь и июль страны нарастили заполненность хранилищ лишь на 16,3 процентного пункта, передает РИА «Новости». Этот уровень запасов оказался минимальным за всю историю наблюдений.

    По итогам газовых суток первого августа запасы в европейских хранилищах составили 57,11%. В прошлом году заполненность была выше на 11,74 процентного пункта и составляла 68,85%. Близко к историческому минимуму заполненность была только в 2021 году, в остальные годы показатель превышал 60%.

    Основной период закачки газа приходится на лето. У Европы остается один летний и два осенних месяца, чтобы нарастить запасы до целевого уровня в 80%. «Газпром» ранее прогнозировал, что уровень заполненности к первому октября будет ниже 75% при текущих темпах закачки, что создаст риски для газоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июльская нетто-закачка газа в европейские хранилища достигла шестилетнего минимума.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период в Европе.

    Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения газовых хранилищ до 80%.

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    4 августа 2026, 16:46 • Новости дня
    Экс-солиста группы «Ляпис Трубецкой» заочно осудили в Белоруссии

    Экс-солиста группы «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили в Белоруссии к колонии

    Экс-солиста группы «Ляпис Трубецкой» заочно осудили в Белоруссии
    @ Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский суд вынес заочный приговор бывшему солисту группы «Ляпис Трубецкой» Сергею Михалку, назначив ему четыре года исправительной колонии общего режима.

    Информацию об этом опубликовала генеральная прокуратура республики. «На основании ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь по совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Специальное заочное производство в отношении музыканта было начато в мае. Михалку предъявили обвинения по двум статьям УК: о разжигании социальной вражды и об оскорблении президента. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

    В мае 2026 года Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство в отношении основателя группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка. В августе 2024 года Борисовский районный суд Белоруссии внес клип и песню коллектива «Не быть скотом» в список экстремистских материалов.

    В 2023 году организаторы отменили концерты группы в Белграде и черногорской Будве.

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    3 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует реальную интеграцию Украины из-за высоких экономических рисков и намерен использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией, сообщили в СВР.

    Внутренние дискуссии в Брюсселе показывают категорическое неприятие идеи полноценного членства Украины в объединении. У европейских стран отсутствуют необходимые ресурсы для удовлетворения завышенных запросов украинской стороны, следует из сообщения на сайте СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники продолжают обманывать население Украины, предлагая предвступительные переговоры лишь в качестве отвлекающего маневра.

    «Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией», – подчеркнули в СВР.

    Украинские дипломаты осознают реальное положение дел и регулярно докладывают об этом руководству. Однако киевские власти вынуждены подыгрывать европейцам, поскольку их выживание полностью зависит от западного финансирования и поставок вооружений. Обе стороны используют территорию страны для испытания передовых военных технологий.

    Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр отвергла призыв к ускоренному принятию Украины в состав Евросоюза.

    Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

    Служба внешней разведки оценила перспективы евроинтеграции страны хуже молдавских.

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    3 августа 2026, 00:56 • Новости дня
    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопилось более 3 тыс. машин

    Tекст: Антон Антонов

    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопились многокилометровые очереди автотранспорта, более 3 тыс. машин, свидетельствуют данные Госпогранкомитета Белоруссии.

    Общая протяженность очередей на выезд из Белоруссии в страны ЕС за сутки заметно увеличилась и превысила 3 тыс. единиц автотранспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Госпогранкомитета на 20.00 мск.

    Неделей ранее, 26 июля, в очередях на границе стояло около 2,3 тыс. машин.

    На латвийском направлении в пункте пропуска «Григоровщина» на выезд в Латвию ожидают один легковой автомобиль и 63 фуры, при этом число грузовиков в течение воскресенья почти не менялось.

    На белорусско-литовской границе фиксируются самые крупные скопления транспорта. В пункте пропуска «Каменный Лог» на выезд в Литву стоят 350 легковых автомобилей и 150 фур, причем к вечеру воскресенья очереди там продолжили расти. В пункте «Бенякони» ожидают 220 легковых автомобилей и 160 фур, здесь длина очередей в течение дня оставалась примерно на одном уровне.

    На границе с Польшей в пункте «Брузги» скопились 400 легковых машин, в «Берестовице» – 155 легковых и 150 грузовых автомобилей. В «Бресте» очереди достигли 810 легковых автомобилей и 30 автобусов, а в «Козловичах» выезда ждут 550 фур, причем рост очередей на этих двух пунктах ускорился.

    Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что «латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам». В последнее время на этом направлении работал только один пункт пропуска из двух, так как Латвия еще в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта для предотвращения угроз нелегальной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусская сторона сообщала, что продолжает обслуживать пункт пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией в штатном режиме.

    Госпогранкомитет Белоруссии заявил о полном прекращении движения через этот пункт по решению латвийской стороны.

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    3 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Европейские биржевые цены на газ резко замедлили падение

    Снижение газовых котировок в Европе замедлилось на отметке ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы на крупнейшем европейском хабе отыграли утреннее падение, закрепившись на уровне чуть ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Европейские газовые котировки на первых торгах августа продемонстрировали замедление спада примерно до 2%, передает РИА «Новости». Показатель остается на уровне ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу нидерландского центра TTF начали сессию с отметки 666,7 доллара, потеряв более 5%. К середине дня стоимость топлива восстановилась до 690,5 доллара, сократив отставание от расчетной цены предыдущего дня.

    Резкий рост стоимости энергоносителей начался второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара из-за сокращения поставок Катаром.

    По итогам июля средние значения подскочили на 19%. При этом исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа стоимость природного газа на европейском рынке упала на 4% до 676 долларов за тысячу кубометров.

    В конце июля котировки газовых фьючерсов показали незначительное снижение вблизи отметки 690 долларов.

    Ранее цены на топливо опустились ниже психологической отметки в 700 долларов на фоне ослабления геополитической напряженности.

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    3 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    МИД Белоруссии пригрозил Латвии несимметричным ответом на закрытие границ

    Минск пообещал ответить на решение Латвии закрыть государственную границу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минск подготовит ответные меры на решение Риги закрыть границу, включая возможные несимметричные шаги для защиты собственных интересов, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варнаков.

    Белоруссия оставляет за собой право предпринять ответные действия на закрытие границ со стороны Латвии, передает РИА «Новости». Возможные шаги могут носить несимметричный характер.

    «В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Республики Беларусь», – заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варнаков.

    Он также подчеркнул, что вся полнота ответственности за последствия закрытия границ ложится исключительно на Ригу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латвийская сторона полностью прекратила движение на границе с Белоруссией.

    Белорусский депутат Олег Гайдукевич назвал данное решение откровенным издевательством над гражданами.

    На выездах из республики в Литву и Польшу скопилось более трех тысяч автомобилей.

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    3 августа 2026, 09:51 • Новости дня
    Газовые котировки в Европе упали ниже психологической отметки в 700 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале августа стоимость природного газа на европейском рынке упала на 4%, опустившись до 676 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе на первых торгах нового месяца снижаются на 4%, до 676 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 666,7 доллара, потеряв 5,2%. По состоянию на 9.30 мск показатель составляет 675,5 доллара.

    Стоимость энергоносителя начала расти 2 марта, после старта ударов США и Израиля по Ирану. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    Максимального значения в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил выпуск сжиженного природного газа. За апрель цены снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь упали на 6%. По итогам июля средние биржевые цены подскочили на 19%.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля биржевые цены на газ в Европе вновь преодолели отметку в 700 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее сентябрьские фьючерсы по индексу хаба TTF опускались до 695 долларов.

    Перед этим котировки августовских контрактов на лондонской площадке ICE прибавили в стоимости более двух процентов.

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    3 августа 2026, 14:45 • Новости дня
    В Сеуте развернули временный морг из-за наплыва мигрантов

    Pais: В Сеуте оборудовали временный морг на 200 мест для мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    После массового прорыва нелегалов из Марокко власти испанского анклава экстренно переоборудовали бывший военный госпиталь для размещения 200 тел погибших.

    В испанском анклаве Сеута оборудовали временный морг на 200 мест из-за массового притока мигрантов, передает РИА «Новости».

    Помещение развернули в бывшем военном госпитале, куда продолжают поступать тела погибших при попытке проникнуть на территорию.

    «Временный морг, развернутый в бывшем военном госпитале Сеуты после массового наплыва мигрантов в прошлый четверг и уже оборудованный для размещения до 200 тел, продолжает принимать тела погибших», – сообщает испанское издание Pais. Отмечается, что среди умерших много подростков. По данным радиостанции Cadena SER, число жертв достигло 90 человек.

    Для обеспечения безопасности в городе работают около трех тысяч сотрудников силовых структур и военных. Гражданская гвардия продолжает поиск и идентификацию тел. В конце июля мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что за сутки в анклав проникли около 60 тыс. человек, что привело к беспорядкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Позже испанский канал RTVE сообщил о 67 погибших нелегалах. Министерство внутренних дел Марокко назвало причиной миграционного кризиса дезинформацию.

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    3 августа 2026, 10:31 • Новости дня
    Жители Эстонии раскритиковали идею забрать у церкви храм Александра Невского

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Эстонии выступили против инициативы руководства страны отобрать у Эстонской православной христианской церкви ее главный собор в Таллине.

    Жители Эстонии активно обсуждают намерение властей расторгнуть договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил изъять храм у церкви, а в обществе зазвучали идеи о его продаже, переносе, превращении в музей или даже сносе.

    «Церковь никогда не должна быть частью политики. Тем более пешкой в чьих-то играх за власть», – написала одна из пользовательниц в соцсети. Многие комментаторы подчеркивают, что здание является неизменным историческим фактом и призывают не вмешивать религию в политические процессы. Депутат парламента Варро Вооглайд назвал скандал искусственным, связав его с предстоящими выборами.

    В Сети также напомнили о значимости русской культуры для эстонской элиты начала XX века. Отмечается, что основатели Эстонской Республики получали образование в Петербурге, и их родным языком часто был русский. Комментаторы возмущены вмешательством государства в дела церкви, подчеркивая, что храм принадлежит верующим.

    Собор Александра Невского, рассчитанный на 1,5 тыс. человек, был построен в Таллине в 1900 году. В межвоенный период парламент Эстонии уже обсуждал его снос, но из-за протестов верующих проект отклонили. В 1995 году храм внесли в регистр памятников культуры страны.

    Присяжный адвокат Артур Князев назвал незаконным ультиматум эстонского МВД к местной православной церкви.

    В Русской православной церкви обвинили Таллин в создании образа полицейского государства.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила принуждение эстонского духовенства к разрыву канонических контактов с Московским патриархатом.

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    3 августа 2026, 09:49 • Новости дня
    В ЕС захотели запретить европейскую партию ESN

    Rapporteur: В ЕС могут запретить европейскую партию ESN

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе запустили процедуру оценки соблюдения европейских ценностей партией «Европа суверенных наций» (ESN), объединяющей, в частности, немецкую оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АДГ), сообщило Rapporteur.

    По данным издания, ЕC начал беспрецедентную процедуру, которая грозит запретом крупной общеевропейской политической партии «Европа суверенных наций» (ESN), объединяющей немецкую «Альтернативу для Германии» (АдГ), французскую Reconquete и итальянскую Futuro Nazionale, передает РИА «Новости».

    Для проверки соблюдения партией ценностей ЕС будет создан независимый комитет с участием бывших высокопоставленных чиновников.

    «Двое бывших высокопоставленных чиновников должны присоединиться к беспрецедентному расследованию вопроса о возможном запрете европейской партии ESN, в которую входит АдГ, за нарушение «ценностей ЕС»… Независимый комитет видных деятелей должен представить надзорному органу рекомендации о дальнейших действиях в связи с возможным запретом ESN», – отмечает издание Rapporteur. В состав комитета Еврокомиссия предложила включить экс-генсека ЕК Александера Итальянера и бывшего еврокомиссара Мартин Райхертс.

    Процедуру инициировал орган APPF, контролирующий соблюдение партиями законодательства ЕС. В случае признания нарушений ESN может лишиться регистрации и права на финансирование из бюджета Европарламента. Это первый случай применения подобного механизма контроля в отношении общеевропейской партии с участием крупной оппозиционной силы Германии.

    В июне прошлого года делегаты Социал-демократической партии Германии поддержали инициативу подготовки запрета «Альтернативы для Германии».

    В феврале 2025 года эта политическая сила заняла второе место на выборах в Бундестаг.

    В начале лета текущего года официальная делегация АдГ посетила Петербургский международный экономический форум.

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    3 августа 2026, 10:15 • Новости дня
    Италия предложила создать центры для нелегалов за пределами Евросоюза

    Corriere della Sera: СМИ: Италия откроет лагеря для нелегалов в Африке

    Tекст: Мария Иванова

    Рим рассчитывает до конца года заключить соглашения с третьими странами для запуска специальных лагерей по возвращению беженцев, пишет Corriere della Sera.

    Инициатива премьер-министра Италии Джорджи Мелони станет одной из главных тем предстоящего заседания Совета ЕС, передает РИА «Новости».

    На фоне кризиса в испанской Сеуте Рим предлагает организовать депортационные лагеря в африканских государствах, финансируя проект за счет европейского бюджета.

    Первые подобные учреждения могут начать работу уже в 2027 году по модели албанского соглашения. Предложение активно поддерживают Дания, Австрия, Нидерланды, Германия и Греция. Наиболее успешные переговоры сейчас ведутся с Руандой и Угандой.

    Ранее Италия пыталась размещать нелегалов в Албании, тратя около 50 млн евро в год на один лагерь. Однако из сотен перевезенных туда людей менее 15% были репатриированы, остальные возвращались обратно по решениям итальянских судов.

    Актуальность проблемы возросла после того, как в конце июля около 60 тыс. человек за сутки проникли в испанскую Сеуту. Для сдерживания потока Мадрид направил в город дополнительные подразделения полиции и армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов в Сеуту.

    Власти Испании направили в этот автономный город более 3 тыс. силовиков для сдерживания мигрантов.

    Группа стран Евросоюза обсудила создание специальных центров депортации беженцев в Руанде и Узбекистане.

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    4 августа 2026, 00:42 • Новости дня
    The Economist уличил Зеленского в уклонении от требуемых Евросоюзом реформ

    Economist уличил Зеленского в уклонении от требуемых Евросоюзом реформ

    Tекст: Катерина Туманова

    Киев намеренно затягивает процесс интеграции в европейское сообщество, игнорируя своевременное принятие необходимых антикоррупционных и демократических норм.

    «Барочная лепнина киевского Мариинского дворца выполнена в аквамариново-голубом цвете, а синие папки, врученные Владимиру Зеленскому и Урсуле фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии, были всего на несколько тонов темнее. Церемония подписания 15 июля ознаменовала начало нового соглашения, которое предусматривает выделение 10 млрд евро (11,5 млрд долларов) на совместное производство беспилотников и ракет большой дальности. Финансирование является частью кредита Европейского союза на поддержку Украины в размере 90 млрд евро», – пишет Economist, отмечая контраст при реализации других договоренностей Киева, необходимых на пути в ЕС.

    Журнал указывает на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский избегает проведения преобразований, которые требуются для присоединения страны к Европейскому союзу.

    В статье указано, что внешняя привлекательность политиков скрывает реальную картину, далекую от происходящего залах с богатыми интерьерами.

    «Чарующие улыбки лидеров лишь затушевали досадный факт: хотя конечная цель Украины – членство в ЕС, она откровенно медлит с проведением необходимых реформ», – цитирует журнал РИА «Новости».

    Официальные дискуссии по фундаментальным вопросам начались в июне. К ним относятся верховенство закона, демократические институты, борьба с коррупцией и государственное управление. При этом ожидалось, что украинская сторона приступит к внедрению соответствующих стандартов на шесть месяцев раньше.

    Авторы материала подчеркивают, что кабинет министров подготовил всего четыре законопроекта, из которых утвердили два. Подобные результаты считаются крайне неудовлетворительными. Местные общественные организации оценили текущий прогресс лишь в 15 баллов из 100  возможных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЕК усомнились в получении Украиной всех заявленных 10 млрд евро из SAFE. СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС. Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

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