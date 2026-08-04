Дамаск решил отказаться от части российской нефти ради сделки с Вашингтоном

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сирия дала согласие на сокращение объемов импорта нефти из России в рамках диалога с США, передает Reuters. Переговоры направлены на исключение страны из списка государств – спонсоров терроризма.

Американские чиновники полагают, что такой шаг Дамаска «повысит шансы на быстрое снятие статуса без осложнений». По данным источников, сирийская сторона вынуждена приобретать российское сырье из-за действующих санкций, препятствующих поиску альтернативных поставщиков.

В начале июня президент США Дональд Трамп и президент переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили по телефону отмену американских санкций.

Летом прошлого года Белый дом официально отменил основной санкционный режим против этой ближневосточной страны.