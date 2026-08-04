Школьники из 23 стран отправились в экспедицию Росатома «Ледокол знаний»

Tекст: Валерия Городецкая

Экспедиция приурочена к Году единства народов России. Маршрут атомного ледокола «50 лет Победы» пройдет по направлению Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Торжественная церемония отправления состоялась в Мурманске. После команды капитана судна Руслана Сасова ледокол начал движение к главной точке маршрута – географическому Северному полюсу.

В рамках экспедиции участники проведут ряд научных и образовательных мероприятий. Одним из ключевых событий станет запуск возвращаемой стратосферной платформы для экологического мониторинга Арктики. Разработка предназначена для контроля экологической и техногенной обстановки на Северном морском пути.

Кроме того, на отметке 90° северной широты представители российских регионов и 22 зарубежных стран организуют самый северный интернациональный хоровод. С помощью стратосферной платформы участники также передадут приветственные послания участникам Международного фестиваля молодежи.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что Арктика становится площадкой для реализации масштабных научных проектов и объединения молодых исследователей.

«Арктика – это место силы, где рождаются и воплощаются самые амбициозные идеи. Сюда стремятся смелые и активные люди, готовые строить лучшее будущее. "Ледокол знаний" везет на Северный полюс именно таких ребят», – заявил Лихачев.

По его словам, участники экспедиции смогут познакомиться с технологиями атомной отрасли, которые невозможно увидеть в других местах. «Мы хотим объединить энергию лучших молодых умов ради развития науки и сохранения планеты. Эта энергия и есть главный драйвер прогресса», – подчеркнул глава «Росатома».

В этом году отбор в проект стал самым масштабным за всю историю экспедиции. За возможность попасть на борт ледокола боролись школьники и студенты из всех 89 регионов России и 22 стран мира. В российском этапе приняли участие более 73 тыс. подростков в возрасте от 14 до 16 лет, а конкурс составил 3045 человек на место.

Одним из нововведений сезона стал трек «Мастер», открывший возможность участия в проекте студентам колледжей и техникумов, которые готовятся к работе по высококвалифицированным специальностям.

В состав экспедиции вошли победители международного и российского отбора, участники инженерно-технического движения «Юниоры Росатома», победители конкурса «Большая перемена», призеры научных олимпиад и других профильных соревнований. Среди участников также оказалась школьница из Москвы, набравшая 500 баллов по ЕГЭ.

Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев отметил значение подобных проектов для профессионального самоопределения молодежи.

«Такие проекты, как „Ледокол знаний“, работают на будущее наших детей: они дают ребятам возможность выйти за рамки школьной программы, проявить себя, почувствовать вкус к науке и инженерии, получить признание за свой труд и мотивацию двигаться дальше», – сказал он.

В международную часть экспедиции вошли представители стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки, где «Росатом» реализует совместные технологические проекты. Впервые в истории проекта на Северном полюсе побывают школьники из Сербии, Танзании и Руанды.

На борту атомного ледокола для участников подготовлена насыщенная образовательная программа. Школьников ждут лекции, дискуссии, мастер-классы и встречи с представителями атомной отрасли. Среди экспертов проекта – специалисты в области ядерных технологий, энергетики, инженерии и информационных систем.

Специальным гостем экспедиции стал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Он проведет для участников творческую лабораторию, в рамках которой школьники вместе с автором будут работать над научно-фантастическим рассказом. Кроме того, на Северном полюсе пройдет премьера фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» с последующим обсуждением.

«Фантастика давно перестала быть просто мечтой: многое из того, что писатели придумывали сто лет назад, сегодня работает на атомных ледоколах и в научных лабораториях», – отметил Лукьяненко.

По словам писателя, участники экспедиции уже способны мыслить масштабно, а кто-то из них в будущем может стать автором новых научных открытий.

Проект «Ледокол знаний» реализуется при поддержке «Росатома» и направлен на популяризацию естественных наук, развитие инженерного мышления и поддержку талантливых школьников. За шесть предыдущих сезонов участниками арктических экспедиций стали более 400 молодых людей из разных стран мира.

В июне организаторы подвели итоги финального этапа седьмого сезона проекта «Ледокол знаний». В прошлом году госкорпорация «Росатом» в два раза увеличила число финалистов для участия в арктической экспедиции.

Прошлый рейс с одаренными школьниками из 21 страны успешно завершился в Мурманске в августе 2025 года.