Сотни пилотов подали в суд на Ryanair из-за невыплаты отпускных

Tекст: Денис Тельманов

Инициатором разбирательства выступил бывший пилот перевозчика Ричард Филлипс, работавший в компании четыре года до перехода в British Airways в 2012 году, передает ТАСС.

Впоследствии к его заявлению присоединились более 260 человек, недовольных отсутствием выплат за отпуска.

В качестве ответчиков по громкому делу привлечена не только сама ирландская авиакомпания, но и рекрутинговые агентства Storm Global и Brookfield Aviation International. Кроме того, претензии предъявлены консалтинговой фирме Scanlon Associates.

Лоукостер со штаб-квартирой в Дублине остается крупнейшим авиаперевозчиком Европы по числу пассажиров, количеству рейсов и размеру воздушного флота.

Ранее канадская WestJet отменила свыше 300 рейсов из-за забастовки сотрудников, недовольных оплатой труда, а профсоюз пилотов немецкой Lufthansa потребовал улучшить пенсионное обеспечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канадская авиакомпания WestJet отменила более 300 рейсов из-за масштабной забастовки сотрудников. Финский профсоюз вынудил национального перевозчика Finnair подписать новый коллективный договор после регулярных стачек.

Сотрудники наземных служб германской Lufthansa начали забастовку ради повышения зарплаты на 12,5%.