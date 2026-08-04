Армия Китая продемонстрировала возможности авиационного ядерного удара

Tекст: Валерия Городецкая

Во вторник Медиакорпорация Китая разместила в социальной сети Weibo кадры, на которых армия отрабатывает скоординированный удар по флоту противника в рамках смоделированного боевого сценария, передает РИА «Новости».

В опубликованном видео показан стратегический бомбардировщик Xian H-6N, который летит в сопровождении двух малозаметных истребителей J-20. Газета China Daily отмечает, что бомбардировщик несет под фюзеляжем авиационную баллистическую ракету JL-1.

«Это, безусловно, первый случай, когда Народно-освободительная армия Китая публично продемонстрировала свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара», – пишет издание. При этом военные не уточнили точное время проведения операции и название учений.

Авиационная баллистическая ракета большой дальности JL-1 была рассекречена и впервые показана на военном параде в Пекине в сентябре 2025 года. Тогда же были представлены другие стратегические ядерные ракетные системы, включая межконтинентальные баллистические ракеты DF-31BJ, DF-61 и DF-5C.

В сентябре прошлого года Китай провел масштабный военный парад с презентацией полноценной ядерной триады. Военный аналитик Алексей Анпилогов отметил демонстрацию баллистической ракеты воздушного базирования JL-1.

Во время этого мероприятия военные впервые показали межконтинентальную ракету DF-5C.