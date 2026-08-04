Путин утвердил штрафы маркетплейсам за навязанные скидки и блокировки

Tекст: Елизавета Шишкова

Под регулирование попадают маркетплейсы и онлайн-сервисы объявлений, доставки и аренды, через которые взаимодействуют продавцы и покупатели, заказчики и исполнители, арендодатели и арендаторы, передает РИА «Новости»

За отказ обеспечивать партнерам возможность размещать информацию на платформе предусмотрены штрафы: от 10 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для юрлиц. За неразмещение и непроверку данных в карточках партнеров о товарах, работах и услугах, а также за их блокировку без законных оснований вводятся штрафы для должностных лиц в размере 30–80 тыс. рублей, для юрлиц – 50–100 тыс. рублей.

Нарушение порядка снижения цен на товары партнера за его счет обойдется операторам в 30–80 тыс. рублей для должностных лиц и 100–300 тыс. рублей для юрлиц. Платформа обязана не менее чем за пять рабочих дней предупредить продавца о планируемой скидке за его счет и дать реальную техническую возможность запретить такое снижение цены.

Закон прямо запрещает применять к продавцам какие-либо меры давления за отказ от скидки, включая снижение рейтинга, ухудшение позиций в поиске, ограничение доступа или прекращение размещения карточек товаров. За такие действия предусмотрены штрафы для юрлиц до 400 тыс. рублей. За нарушения при проверке сведений о потенциальных партнерах и владельцах пунктов выдачи заказов, а также требований к поисковой выдаче операторам грозят штрафы 30–80 тыс. рублей для должностных лиц и 100–400 тыс. рублей для юрлиц.

Незаконное ограничение доступа партнера или владельца пункта выдачи заказов к личному кабинету, а также нерассмотрение жалоб и споров на платформе повлечет штраф 30–80 тыс. рублей для должностных лиц и 100–500 тыс. рублей для юрлиц. Одновременно вводится ответственность для продавцов за нарушение требований к публичному размещению предложений о продаже товаров: от 5 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и 30–70 тыс. рублей для юрлиц, а при повторном нарушении – 10–50 тыс. и 70–200 тыс. рублей соответственно.

Самозанятые, иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся партнерами платформ, будут нести ответственность по этим требованиям как должностные лица. «Речь в первую очередь идет о защите прав и интересов потребителей, добросовестного бизнеса – партнеров платформ», – заявил ранее замглавы Минэкономразвития России Максим Колесников, отметив, что для этого в Кодексе об административных правонарушениях закрепляются отдельные составы нарушений за каждую обязанность оператора.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года. Ответственность операторов за неисполнение обязанностей по размещению и проверке информации в карточках партнеров о продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг, адресованных пользователям платформы, начнет действовать с 1 января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума утвердила закон о штрафах для маркетплейсов, сервисов объявлений и агрегаторов за необоснованную блокировку товаров и другие нарушения.

Путин в мае 2026 года на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым отметил проблему скидок на маркетплейсах за счет продавцов малого бизнеса и необходимость защиты их интересов.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ноябре 2025 года заявил о подготовке закона об усилении защиты пользователей и предпринимателей на маркетплейсах, вступающего в силу в октябре 2026 года.