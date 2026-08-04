Запорожская АЭС временно лишилась внешнего электроснабжения

Tекст: Денис Тельманов

Запорожская АЭС оказалась временно отрезана от внешнего электроснабжения, передает ТАСС. Инцидент произошел 4 августа и стал 24-м подобным случаем с начала конфликта на Украине.

«Сегодня ЗАЭС на короткое время потеряла внешнее электроснабжение в 24-й раз с начала конфликта. Аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное электропитание после того, как во второй половине дня было потеряно соединение ЗАЭС с единственной оставшейся работающей линией электропередачи «Ферросплавная-1»», – сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Причина произошедшего отключения на данный момент остается неизвестной, специалисты продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне МАГАТЭ сообщило о двадцатом отключении Запорожской АЭС от внешнего электроснабжения. В начале июля специалисты восстановили штатную схему питания станции после сбоя на резервной линии.

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