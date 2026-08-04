Госсекретарь США анонсировал скорую сделку по Ормузскому проливу

Американские власти фиксируют позитивную динамику в диалоге о безопасности морских маршрутов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Окончательный вариант документа пока находится в стадии разработки.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, стороны близки к финальному результату. «В этих переговорах достигнут определенный прогресс, но они еще не завершены. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро», – подчеркнул глава американской дипломатии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал старт американо-иранских переговоров.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил финальную стадию консультаций с Оманом по вопросам судоходства.
Тегеран и Маскат планируют разделить маршруты движения торговых судов в проливе.