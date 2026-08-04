Малый бизнес получил льготный лизинг на 1,4 млрд рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Более 100 предприятий из приоритетных сфер экономики получили свыше 160 единиц современного оборудования в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Льготный лизинг позволяет малым и микропредприятиям развивать производственные мощности даже в условиях высоких кредитных ставок. Такая господдержка дает возможность проводить модернизацию, запускать новые линии и выводить на рынок продукцию, в том числе в рамках импортозамещения», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он отметил, что основной фокус программы направлен на обрабатывающие производства, которые участвуют в кооперационных цепочках, обеспечивают технологический суверенитет и создают новые рабочие места.

По словам Исаевича, за первые шесть месяцев 2026 года льготным лизингом уже воспользовались более 100 предприятий из 43 регионов страны, а до конца года бизнес сможет привлечь еще более 1,5 млрд рублей, оформив заявку через цифровую платформу МСП.РФ. Наибольший объем лизингового финансирования пришелся на производство готовых металлических изделий – 20%, пищевых продуктов – 17%, резиновых и пластмассовых изделий – 12%.

Предприятия по производству машин и оборудования получили 8% общего объема льготного лизинга, изготовители целлюлозно-бумажной продукции – 7%. По 5% привлекли компании по выпуску строительных материалов, строительных бетонных конструкций и мебели, еще 3% пришлись на полиграфическую деятельность. Самыми востребованными видами оборудования стали металлообрабатывающие станки и комплексы, машины и оборудование для печати, переработки полимерного материала и химического сырья, производства напитков и пищевых продуктов, а также упаковочное оборудование.

Среди регионов-лидеров по объему привлеченного финансирования названы Москва (186 млн рублей), Петербург (162 млн рублей), Ханты-Мансийский АО – Югра (149 млн рублей), Нижегородская область (97 млн рублей) и Свердловская область (78 млн рублей). Программа предусматривает ставки 6% для российского оборудования и 8% для зарубежного, на территории новых регионов – 1% и 3% соответственно.

В зависимости от продукта программы объем лизингового финансирования для одного получателя может достигать 200 млн рублей, а предельный срок – до пяти лет. Получить финансирование можно, подав заявку через цифровую платформу МСП.РФ, оператором программы выступает МСП Лизинг, дочернее предприятие Корпорации МСП.