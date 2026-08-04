Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из Европы через Россию

Россельхознадзор сообщил о введении ограничений на транзит мяса птицы из ЕС

Tекст: Валерия Городецкая

Ограничительные меры связаны с попыткой незаконной перевозки партии птицы неизвестного происхождения, сообщается на сайте ведомства. Груз с поддельными ветеринарными сертификатами следовал транзитом через Россию в Узбекистан на автомобиле с польскими номерами.

Специалисты ведомства и немецкая ветеринарная служба выяснили, что заявленное происхождение товара из Германии не подтвердилось. Чтобы установить реального отправителя контрабандной партии, российская сторона направила официальный запрос в Узбекистан. Главная цель решения – защита потребителей и предотвращение распространения эпизоотий.

Транзит продукции, отгруженной и сертифицированной до 5 августа, допускается до 6 августа включительно. Временный запрет будет действовать до завершения официальных переговоров с Европейской комиссией по результатам расследования.

Накануне Россельхознадзор запретил импорт живой птицы из Камбоджи. В конце июля ведомство приостановило транзит мясных изделий белорусского предприятия «Велес-Мит».

В июне российская сторона ввела ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Армении.