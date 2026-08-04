Путин официально легализовал оборот криптовалют в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Новый закон о цифровых валютах создал правовую основу для их обращения в России, передает РИА «Новости». Документ признал криптовалюты имуществом, установил общие правила их оборота и гарантировал судебную защиту прав на них независимо от предварительного декларирования. Граждане смогут легально инвестировать в цифровые активы на российских биржах через брокеров, доверительных управляющих, управляющие компании и криптообменники.

Регулирование рынка возложено на Банк России. Правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ получит право вводить особый режим обращения криптовалют для защиты конституционного строя, экономических интересов, а также обороны и безопасности государства. За учет и хранение криптовалют будут отвечать цифровые депозитарии, реестр которых начнет вести ЦБ, при этом к участникам рынка предъявят жесткие требования по защите информации.

Центробанк также сформирует реестр криптообменников, а для кредитных организаций и брокеров предусмотрен уведомительный порядок включения в него. Как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы смогут покупать цифровую валюту на биржах после прохождения специального теста. Для неквалифицированных инвесторов установлен лимит: им разрешат приобретать только наиболее ликвидные криптовалюты в объеме до 300 тыс. рублей в год через каждого посредника.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: «Это снизит риски финансовых потерь для неопытных инвесторов на крипторынке, подверженном резким колебаниям курсов». Закон допускает куплю-продажу ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты, а криптообменники смогут зачислять купленные цифровые активы только на счет покупателя. Разрешен перевод криптовалют на некастодиальные кошельки, где пользователи контролируют приватные ключи, но при операциях свыше 100 тыс. рублей вводится период охлаждения в 48 часов.

Для участников внешнеэкономической деятельности будут доступны все виды криптовалют и стейблкоинов, а также любые типы кошельков. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года, однако часть норм заработает позднее: криптообменники до 1 июля 2027 года смогут работать без включения в реестр ЦБ. С 1 сентября 2027 года обменники и цифровые депозитарии обязаны будут предотвращать операции с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента, проверяя цифровые счета и отказывая в сделке при несовпадении счета получателя со счетом покупателя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило пакет законопроектов о правилах обращения криптовалют и порядке доступа инвесторов к таким операциям.

Госдума 21 июля приняла закон о комплексном регулировании обращения цифровых валют, цифровых прав и майнинга в стране.

Совет Федерации 24 июля одобрил закон о строгих правилах рекламы услуг по обращению цифровых валют и организованной торговли ими.